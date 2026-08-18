«Лучше завидовать молча»: Голубкина объяснила агрессию к детям из актерских семей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Актриса и педагог заявила, что негатив в адрес артистов связан с желанием людей «вылезти на поверхность».

Голубкина призвала не завидовать детям актеров

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мария Голубкина рассказала о том, как изменились абитуриенты в театральные вузы

Актриса Мария Голубкина, преподающая в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона, в эксклюзивном интервью aif.ru высказалась о детях из актерских семей и агрессии, которая их преследует. Артистка удивлена, что ее призыв обсудить эту тему вызвал столько негатива.

«Я выложила у себя в сетях призыв поговорить о детях актеров. И, вы знаете, удивлена, что такую агрессию мой призыв вызвал», — возмутилась Голубкина.

Говоря о разнице поколений, актриса отметила, что сегодняшние 18-19-летние абитуриенты кардинально отличаются от своих сверстников в советское время.

«Мы учились и старались знания удержать в голове. Сейчас, когда под рукой телефон, и можно все узнать, незачем тратить силы, чтобы учить. <…> Сегодня детей не воспитывают, а развлекают», — пояснила Мария Андреевна.

По ее мнению, корень проблемы с завистью к актерским детям кроется в желании прославиться, которое обострилось с появлением соцсетей.

«Я думаю, что желание прославиться — сродни эксгибиционизму. И, соответственно, люди энергично завидуют всем, кого больше показывают. <…> Но лучше завидовать молча», — резюмировала актриса.

При этом она высказалась в поддержку актерских династий, поскольку дети растут в театре и с детства впитывают профессию, а талант, по ее словам, обязательно пробьется, независимо от происхождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анна Пересильд приняла решение обучаться в Московской школе кино на курсе заслуженной артистки России Дарьи Мороз, поскольку хотела получить знания от наставника, не состоящего с ней в родственных связях. Девушка пояснила, что, хотя совмещение работы, учебы и семейных отношений возможно, это сопряжено с определенными сложностями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Лучше завидовать молча»: Голубкина объяснила агрессию к детям из актерских семей

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