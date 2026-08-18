«Рэп — не моя культура»: SHAMAN объяснил отказ от дуэта с Уэстом

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 102 0

Певец высказался о своей творческой позиции.

Почему SHAMAN отказался от дуэта с Канье Уэстом — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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SHAMAN объяснил отказ от дуэта с Уэстом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал сообщения о возможном дуэте с американским рэпером Канье Уэстом. В разговоре с 5-tv.ru он объяснил, почему коллаборация не состоится.

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на 100%, либо не делаю вовсе. Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами. В России много хороших рэперов — пусть они и делают свое дело. Моя задача — делать свое, и делать это честно. Так что это просто не мой путь», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что певцу поступило предложение от команды Канье Уэста выступить с совместным номером на концерте американского рэпера в Санкт-Петербурге. Однако SHAMAN ответил категорическим отказом.

Накануне Уэст объявил о двух концертах в Санкт-Петербурге, которые состоятся 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Ожидается, что на каждом из шоу соберется до 80 тысяч поклонников, а общая аудитория за два дня может достигнуть 160 тысяч человек.

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