Типаж маньяка: от людей с какими чертами лица нужно немедленно бежать

В правоохранительные органы 31 июля обратилась жительница Челябинской области. То, что она рассказала полиции, повергло сотрудников в шок. Ее в течение 14 лет держал в плену маньяк. Он похитил женщину еще в 2009-м, когда ей было 19 лет. С похитителем пострадавшая познакомилась на автовокзале в Челябинске. Мужчина предложил ей выпить у него дома, однако вместо обещанного застолья спутник стал угрожать ножом и заявил, что девушка — его пленница.

По словам соседей, похититель не отличался каким-то странным поведением и почти не выходил из дома, поэтому жителям поселка Смолино, где проживал маньяк, оказалось сложно поверить, что рядом с ними происходили такие ужасающие события.

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На самом деле хотя бы раз в жизни каждый человек сталкивался с подозрительными личностями в общественном транспорте, городских парках и других публичных местах. Зачастую их выдает странное поведение и необычный внешний вид. И все-таки никогда нельзя быть уверенным, когда речь идет о настоящих преступниках.

Наибольшую сложность при идентификации представляют психопатические личности, которые идеально сливаются со средой и никак себя ярко не проявляют. Такие люди могут годами вводить окружающих в заблуждение, регулярно пополняя свой список именами новых жертв. Именно их труднее всего вычислить сотрудникам полиции, детективам и органам спецслужб, что уж говорить об обычных людях. Порой они бывают настолько обаятельны, что способны очаровать даже психиатров и судей.

Для их поимки еще в XIX веке итальянский врач-психиатр и основоположник криминальной антропологии Чезаре Ломброзо в своем научном труде «Преступный человек» (L’Uomo delinquente) вывел собирательный портрет прирожденного преступника. Он считал, что нарушителей закона можно обнаружить по наличию особенных физических признаков.

Тем не менее, Ломброзо не был единственным, кто пытался выявить внешние признаки маньяков и убийц. Еще в Древнем Китае характер и врожденные склонности человека определяли с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием).

По каким признакам можно вычислить опасного преступника эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала физиогномист Елена Мифф.

Как по внешности определить маньяка и убийцу

Галерея портретов злодеев обширна и многообразна. Достаточно обратиться к образам антагонистов в искусстве, кино и литературе. Не оставляет сомнений внешний облик Ганнибала Лектора или Фредди Крюгера. Черное облачение, длинные ногти, желтые кривые зубы, морщины, бородавки и прочие детали нередко приписываются именно негодяям, но таких, как правило, видно издалека. Да и что говорить — на листовках «Разыскивается» обычно не попадаются приятные физиономии.

Тем не менее, существуют неочевидные типы преступников, распознать которые с первого взгляда не так просто даже профессионалам. Они могут обладать привлекательными чертами и харизмой вроде успешного банкира Патрика Бейтмена из триллера «Американский психопат» или вовсе ничем не отличаться от обыкновенных людей.

Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой» (2018 г), режиссер Джо Берлингер, в главной роли Зак Эфрон

Одним из таких громких случаев в американской криминалистике стала поимка в 1976 году серийного убийцы Теда Банди, которого до сих пор считают самым красивым преступником. По его биографии даже сняли художественный фильм «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в главной роли.

«Тед Банди был невероятно красив, но от него будто пахнет кровью, страхом и смертью. И в нем, конечно, проживало две сущности. Я смотрела его фотографии: он мог бы сделать головокружительную юридическую, политическую или актерскую карьеру. Оказывается, как я позже узнала, по образованию он был юрист и психолог», — прокомментировала его внешность эксперт.

И действительно, с виду Тед Банди обладал безупречной репутацией: симпатичный молодой человек с дипломами юриста и психолога вырос в религиозной семье, принимал активное участие в политике.

«Когда я впервые встретил Теда, он работал на Республиканскую партию. Он был очень милым человеком. Парнем, за которого хочется выдать сестру», — позже рассказывал его коллега и друг Марлин Вортман.

Аналогично о нем высказывались преподаватели в университете, отмечавшие его старательность и тягу к знаниям. Более того, у Банди была семья, или вернее «прикрытие». В 1969 году он познакомился в одном из баров Сиэтла с 24-летней матерью-одиночкой Элизабет Кендалл, которая без памяти влюбилась в 22-летнего красавца. Ее двухлетняя дочь Молли также была очарована им. В одном из писем Банди писал: «Вы — лучшее, что случалось со мной». Неудивительно, что после того, как полиция поймала преступника, девушка была шокирована зверствами, которые сотворил ее избранник.

Тед Банди считается одним из самых красивых и нетипичных серийных убийц. Стоп-кадр из интервью Youtube / Alphanite

На счету Банди значилось 30 жертв, причем одной из них стала 12-летняя девочка. Убийца очаровывал и похищал девушек, а затем подвергал их жестоким пыткам и изнасилованиям. Банди также практиковал некрофилию и каннибализм. На память он сохранял себе их отрезанные головы.

Даже после того, как он был заключен под стражу, толпы восхищенных девушек ждали маньяка у ворот. Во время суда Банди наслаждался вниманием, был уверен в себе и даже решил защищать себя самостоятельно, отказавшись от помощи адвоката.

В присутствии судьи он сделал предложение одной из своих поклонниц Кэрол Энн Бун, которая не только согласилась, но и родила от него дочь Роуз. Предполагается, что зачать ребенка она смогла, когда навещала Банди в тюрьме. Как бы то ни было ни юридическое образование, ни свалившаяся популярность, ни беременная жена не помогли ему избежать наказания.

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Тед Банди как бы проживал две жизни: был примерным семьянином и в то же время беспощадным маньяком. Его психические особенности до сих пор остаются загадкой для криминалистов.

«Общество хочет верить в то, что оно может идентифицировать злых, плохих или опасных людей, но это не так», — сказал сам Тед Банди незадолго до того, как его казнили на электрическом стуле.

И если не все люди способны устоять перед чарами ловкого манипулятора, это не означает, что его нельзя определить по внешним признакам. В первую очередь следует обратить внимание на глаза, которые, как известно, являются зеркалом души.

«Определить маньяка по внешности можно по застывшему взгляду, который питается чужим страхом. У Теда Банди были такие колкие волчьи глаза, требующие расправы. Это настоящий зверь. Мы привыкли представлять маньяков с залысинами, нависающими бровями и мясистым лбом. То есть они либо как невзрачные „профессора из электрички“ вроде Чикатило, либо обезьяноподобные вышибалы. Как видим, Банди — не типажный убийца», — объяснила физиогномист.

Согласно исследованиям Лобмрозо, внешность хладнокровного убийцы выдают объемные скулы, квадратные челюсти, выдающийся вперед угловатый подбородок, длинный нос с загнутым вниз кончиком, большие глазницы, стеклянный взгляд, тонкие губы и хорошо развитые клыки.

«Многие боксеры похожи на убийц. Все из-за того, что у них ярко выражена лобная зона, которая указывает на садистические наклонности. Просто они направляют свою агрессию в спорт. Наличие плотной подушки над бровями говорит, что это драчливый человек, который скорее сильный, чем умный», — пояснила эксперт.

Модель и «лицо» Philipp Plein Джереми Микс, получивший репутацию «самого красивого преступника» www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Именно такой чертой обладает еще один американский преступник, ставший знаменитым благодаря своей красоте. Речь о Джереми Миксе. Еще с детства он промышлял грабежами и участвовал в перестрелках, за что не раз попадал под стражу и находился в колонии для несовершеннолетних. В общей сложности за решеткой он провел почти 10 лет.

Кстати, воры, по описанию Ломброзо, выделяются приплюснутой формой головы, прямым носом и, как правило, темными волосами и редкой бородой.

Отец Джереми был убийцей, а мать принимала героин, когда была беременной. Остается удивляться тому, как он родился без отклонений. Только вот атмосфера, в которой он вырос, не располагала к альтернативному сценарию, пока однажды ему не выпал странный шанс. В 2014 году его арестовали за крупную кражу и хранение огнестрельного оружия. Тогда его фото случайно попало в прессу и разошлось по социальным сетям, набрав множество лайков.

Армия поклонниц верила, что если Джереми и виновен, то только в чрезмерной сексуальности. Вскоре преступником заинтересовались модные агентства — и судья дал ему шанс начать жизнь заново. Сегодня Джереми является «лицом» бренда Philipp Plein, снимается в рекламах и музыкальных клипах.

«Вообще яркая красота у мужчин часто бывает губительной, как в случае с Тедом Банди или, например, бандитом Джереми Миксом. Последнего красавчика-мулата вообще внесли в список самых красивых преступников», — добавила Мифф.

Таким образом, красота чаще всего и является спасением для нарушителей закона, но вовсе не играет на руку жертвам.

Есть ли у преступников свой типаж жертвы

Наличие у человека черт преступника не обязательно указывает на то, что он непременно воплотит свои наклонности в жизнь. И пример Джереми тому доказательство. Что же касается Теда Банди, то все немного сложнее. Сам Банди утверждал, что у него было счастливое детство, и высмеивал попытки психологов найти в биографии травмирующий эпизод. Тем не менее, его истории о себе несколько расходились с показаниями его знакомых. В то время как он казался себе лидером в школе, одноклассники описывали его как замкнутого парня со средней успеваемостью.

Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой», режиссер Джо Берлингер, 2018г

Как оказалось, рос Банди не вполне в гармоничной обстановке. Долгое время своими родителями он считал бабушку и дедушку, но потом случайно нашел свидетельство о рождении, в котором черным по белому было написано, что его биологическая мать — та, которую он считал своей старшей сестрой. Ему также удалось узнать, что она была изнасилована неким матросом, который и был его настоящим отцом. Правда, некоторые члены семьи подозревали, что ребенка она родила от собственного отца, то есть его дедушки. Вероятно, эта мрачная тайна сильно повлияла на него — и Банди затаил злобу на собственную мать. Ведь именно женщины стали впоследствии его жертвами.

«Если обратимся к трудам Чезаре Ломброзо, то можно сказать, что Тед Банди был убийцей с рождения. Тем не менее, что-то должно было стать триггером. Судя по фотографиям, у него не мамин типаж лица, видимо, внешностью он пошел в отца. А вот его жертвы на мать как раз очень похожи. Да и сами девушки, которых Банди убивал, между собой имеют много общего: все темно-русые, светлоглазые», — обратила внимание специалист.

И действительно, все убитые девушки Теда Банди будто на одно лицо. И хотя портрет жертвы для каждого серийного убийцы индивидуален, существуют общие признаки, указывающие на то, что человек умрет насильственной смертью.

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«Все они были обречены на раннюю смерть. Если рассмотреть лица его жертв, то у всех отсутствуют выраженные желобы над губой. Еще один нехороший признак — очень тонкие губы, которые как будто продолжение кожи. К сожалению, эти девочки не были долгожительницами», — аргументировала физиогномист.

Важно помнить, что особенно опасные преступники часто надевают маску жертвы. Так, например, Банди сумел организовать похищение двух девушек на людном пляже, притворившись калекой — он подошел с загипсованной рукой и попросил помочь ему погрузить парусник в машину. В подобных случаях нормальный человек мог бы обратиться за помощью к мужчинам.

«Чаще всего опасаться надо не столько красивых людей, сколько тех, кто демонстрирует некое помешательство. Взгляд в упор, такой глаза в глаза выдает ненормальность. Вот таких личностей нужно опасаться. Когда в транспорте подходят вплотную „потереться“, это тоже нехороший звоночек. Но таких, правда, за версту видишь без знания физиогномики», — предостерегла эксперт.

Несмотря на то, что серийные убийцы чаще всего орудуют в одиночку, бывали известные случаи, когда преступник брал с собой напарника и помощницу, как, в случае со знаменитой парой-маньяков Фред и Розмари Уэст. Хуже всего то, что эта парочка пытала, насиловала и убивала не только случайных жертв, но и собственных детей.

Наряду со сниженной эмпатией у психопатов наблюдается высокий болевой порог, поэтому они и ищут изощренных чувственных удовольствий. Часто такие люди неравнодушны к экстремальным видам спорта, алкоголю и разгульному образу жизни. Правда, социально адаптированные личности могут компенсировать свои наклонности в таких профессиях, как, например, хирургия.

Отличить, добрый перед тобой человек или нет, бывает непросто, поскольку анализировать характер надо в совокупности. Общим ориентиром станет гармоничное и широкое расположение черт лица.

«У добрых людей преобладают широкие черты лица: полные или среднего размера губы, размашистые брови, удаленная посадка глаз, слегка широкие крылья носа. И, наоборот, длинный, тонкий и прямой нос встречается у людей со сложным характером: мужчины часто бывают гуляками, а женщины — медиумами, склонными к различным практикам. При этом злость выдает разрез глаз с прищуром. Еще если у человека подвисающий прямой нос, то лучше воздержаться от контактов с ним», — подытожила Мифф.

При оценке внешности подозрительной личности в метро, на вокзале или в любом другом общественном месте следует не столько полагаться на представление о красоте, сколько обращать внимание на асимметрию лица, а также поведение человека.