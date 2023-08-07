Гадание на рунах: что обещает неделя с 7 по 13 августа 2023 года

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Мария Замотаева
Мария Замотаева 33 0

Узнать индивидуальный прогноз грядущей недели поможет всего одна руна.

Гадание на рунах: что обещает неделя с 7 по 13 августа 2023 года

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Рунические гадания — один из самых древних и загадочных способов предсказания судьбы. При помощи рун германские и скандинавские народы издавна искали ответы на сложные вопросы, обращаясь к знаниям предков.

Многие верят, что руны могут помочь понять и прочувствовать те аспекты жизни, которые находятся за пределами сознания. Они раскрывают внутреннюю мудрость и помогают принимать важные решения. О том, какой будет неделя с 7 по 13 августа 2023, эксклюзивно Пятому каналу рассказала мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова.

Для того чтобы индивидуальный прогноз точно сработал, перед выбором руны нужно сформулировать в голове волнующий вопрос. А интуиция поможет выбрать наиболее подходящий расклад.

Больше прогнозов и предсказаний можно узнать здесь.

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