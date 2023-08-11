Незаменимых нет, но есть неизлечимые: какие болезни можно заработать, отказываясь от отпуска

Люди зачастую склонны откладывать отпуск на потом, полностью отдаваясь работе. Но большинство трудоголиков даже не догадывается, во что могут вылиться накопившийся стресс и хроническая усталость.

Море, пляж и прохладительный коктейли — вот главные желания большинства россиян в летний период. Но некоторые работники отказывают себе в удовольствии погреться на солнце и не уходят в отпуск. Или же все-таки оформляют документы на отдых, но продолжают в это время трудиться.

Такой график серьезно сказывается на психологическом и физическом состоянии. Постоянная загруженность, недосыпы, бесконечные звонки, совещания, особенно в жаркий период наносят удар по здоровью, от которого иногда бывает сложно оправиться.

Какие заболевания можно заработать, постоянно отказывая себе в отпуске, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

К чему может привести нехватка отдыха

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Трудоголизм одинаково сильно влияет на жизнь людей во всем мире, но в некоторых странах это явление достигло немыслимых масштабов и даже стало своего рода нормой. В той же Японии приходить на работу на несколько часов раньше и уходить глубокой ночью — это не просто сверхурочные часы, а целая культура, которой жители неукоснительно следуют.

Отказаться от изнуряющего графика не получится, на фоне усердных коллег «ленивый» сотрудник может попасть под увольнение и обречь себя на долгие годы безуспешных попыток трудоустроиться. Все потому, что в стране действует правило одновременного набора выпускников. Таким образом бывшие студенты университетов приходят на места людей, ушедших на пенсию. Места подсчитаны, поэтому проскочить на вакантное место крайне сложно.

Как результат, в Японии процветает «кароси» (смерть от переработки — Прим. ред.). Так в 2000 году от инсульта скончался премьер-министр Кэйдзо Обути. Он работал по 12 часов в течение полутора лет, полноценно отдохнув за все время всего лишь три дня. Но и рядовые жители не отстают. Согласно статистике каждый пятый японец в возрасте 30-50 лет буквально пашет по 60 часов в неделю.

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В США получил распространение другой термин — «синдром упущенного отпуска». По мнению ученых, человек, который постоянно перетруждается и отказывается от полноценного отдыха, имеет меньшую продолжительность жизни, чем те же курильщики. А если учитывать, что в мире регулярно курит около 1,3 миллиарда людей, процент болезней и смертности от запущенного трудоголизма окажется колоссальным.

В России ситуация с переутомлением обстоит так же остро. Согласно статистике, подготовленной аудиторской компанией FinExpertiza, средняя продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года составила рекордные 38,5 часа (законодательно разрешено не более 40 часов — Прим. ред.). Это значит, что практически все работники, независимо от графика, трудятся одинаковое количество времени. Примечательно, что зарплата во многих сферах не изменилась.

Почему так важно правильно отдыхать

В Трудовом кодексе России прописано, что работодатель должен ежегодно предоставлять каждому сотруднику отпуск в течение 28 дней. Обычно его делят на два периода. Но при сильном желании устроить себе продолжительные выходные можно и три раза. Дело в том, что обязательный двухнедельный отдых предусмотрен один раз в год, вторую часть можно разделить и отгулять два раза по семь дней.

Оплачиваемый отпуск, по словам эксперта, дается не случайно.

«Человек, который действительно чувствует перегрузку на работе, должен отдыхать, переключаться. Это связано с тем, что наш организм — достаточно гибкая система, и он некоторое время может компенсировать все те нехватки, когда человек по какой-то причине пренебрегает возможностью расслабиться», — комментирует врач.

Переработка приводит к перегрузке центральной нервной системы, которая рано или поздно начинает влиять на весь организм. Прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система, потому что она выполняет роль адаптогена (подавление гормона стресса — Прим. ред.). Человек начинает перестраиваться к условиям, которые для него неприемлемы, совсем не замечая, как разрушает собственное здоровье.

Помимо физиологических проблем, заядлого трудоголика поджидают и другие неприятные сюрпризы. Перегруженный человек начинает срываться на близких, отказываться от совместных прогулок и встреч, предпочитая изоляцию. В запущенном варианте буквально становится олицетворением работы — думает и говорит только о незаконченных делах, постоянно отвлекается на мессенджеры и звонки коллег.

Какие болезни часто возникают у тех, кто отказывается от отпуска

Переутомление и перегрузки на работе без возможности отдохнуть приводят к тому, что организм рано или поздно перестает бороться с накапливающимся стрессом. Первые «звоночки» большинство трудоголиков упускают из внимания — растущее раздражение, головная боль, усталость сразу после сна.

Следующий этап — гипертоническая болезнь. Высокое давление приводит к патологиям сердца, сосудов, и повышению риска развития инфаркта, аневризмы и инсульта.

Вторая немаловажная проблема, которая возникает вследствие перегрузки центральной нервной системы, — это бессонница. Важно заметить развитие патологии сна на ранних этапах. Среди наиболее явных признаков подступающей инсомнии выделяют:

Долгое засыпание;

Частые пробуждения посреди ночи или рано утром;

Тревожность, вздрагивания;

Последующие пассивность и вялость в течение дня.

Переутомление также может «атаковать» и другие органы. К примеру, щитовидную железу. Тогда у человека развивается гипотиреоз (замедление и нарушение всех процессов в организме — Прим. ред.).

Как понять, что пора в отпуск

Чрезмерная усталость сразу после пробуждения — главный признак того, что организму срочно требуется отдых. К ней может подключиться высокое артериальное давление, и тогда пренебрегать отпуском точно нельзя.

«Как минимум надо две недели непрерывно отдохнуть, <…> чтобы выйти из этого круга обязанностей, возможностей, проектов и спокойно расслабиться. Когда человек наберется новых сил, он становится более творческим, активным, поэтому отдыхать необходимо», — советует врач.

Именно грамотный подход и соблюдение баланса в работе и отдыхе помогут избежать переутомления, хронической усталости и развития смертельных болезней.