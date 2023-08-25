Они все ядовиты: чем опасно нашествие пауков-ос в Подмосковье и как защититься от них

Жители Московской области заметили крупных ярких ядовитых пауков, который ранее можно было встретить только в южных регионах страны.

В Подмосковье обнаружили необычно крупных пауков с полосатым брюшком и пятисантиметровыми лапками. Жители Раменского, Домодедова, Королева, Подольска, Павловского Посада и Балашихи пожаловались, что в лесах и на лугах появился необычный вид этих существ. Оказалось, что это никто иной как паук-оса, что обитает в основном в южных широтах.

Что помогло привести теплолюбивый вид к миграции и стоит ли опасаться его, эксклюзивно Пятому каналу рассказала биолог Мария Игнатенко.

Где обитают пауки-осы и чем они опасны

Научное название пауков-ос — Аргиопа Брюнниха. Этот вид исследователи нарекли в честь датского зоолога XVIII века Мортена Тране Брюнниха. Данные паукообразные имеют обширный ареал обитания: от побережья Северной Африки до самой Японии. В России пауки-осы встречаются и на Кавказе, в Крыму и некоторых других южных регионах.

В последнее время представителей данного вида стали все чаще обнаруживать в более северных широтах — Рязанской, Тульской, Калужской, Новгородской и Московской областях. Увидеть их можно по обочинам дорог, на лугах, лесных опушках и просто залитых солнечным светом природных участках.

Определить пауков-ос не так сложно, поскольку они довольно крупные и яркие. Опасность от них подобна той, которую представляют виды, обитающие в центральных регионах России. В слюне каждого вида данных существ содержатся токсичные вещества, но у большинства из них его не так много, чтобы нанести серьезных вред здоровью.

«Это признак всех пауков. Кто-то более ядовит, кто-то менее. Если говорить о конкретном виде, то для стандартного здорового человека укус (паука-осы. — Прим. ред.), конечно, неприятен, но не смертелен», — отметила биолог.

Однако если индивид страдает от аллергии, то эта встреча может закончиться весьма печально, поэтому людям с такой проблемой нужно быть крайне осторожными. При этом стоит отметить, что подобные случаи — исключение, нежели правило, но рисковать все-таки не стоит.

Почему пауки-осы мигрируют на север

Преодолеть столь большое расстояние пауки-осы могли благодаря возможности перемещаться по воздуху с помощью своих паутинок. Нисходящие потоки подхватывают существ и, словно на парашюте, переносят на довольно большие расстояния.

Но миграция организмов связана не с тем, как они передвигаются. То, что жители центральных регионов не один год встречают одних и тех же несвойственных для указанного района пауков, свидетельствует, что они постепенно начали осваивать непривычную для себя область.

Ученые активно следят за перемещениями беспозвоночных. Это очень важно для того, чтобы выяснить, смогут ли они вписаться в ту или иную экосистему. Если перемещение живых существ происходит, то важно, чтобы в новом регионе у них сохранялись естественные конкуренты, хищники и паразиты. Иначе популяция отряда сильно вырастет, что приведет к дисбалансу. Однако, как заверила биолог, перемещение пауков с юга на север не так фатально.

Причин у данного явления довольно много, но основными являются три:

смена климата ;

; изменения в кормовой базе: организмы переселяются вслед за теми видами, которыми питаются;

«Все будет зависеть от конкретного вида и его пищевого рациона. То есть, допустим, если даже климат позволяет, но еды севернее нет подходящей, то вид не сможет переместиться», — рассказала эксперт.

антропогенное влияние: человек уничтожает места обитания живых существ, поэтому они вынуждены мигрировать.

По словам специалиста, последний — самый опасный фактор. Пестициды, гербициды и другие химикаты, которые выбрасываются производствами в окружающую среду, отравляют многих существ, особенно беспозвоночных. Из-за этого влияния некоторые виды живые организмы уже находятся под угрозой вымирания.

Что делать, если укусил паук

При встрече с пауком-осой не стоит пытаться прикоснуться к нему, чтобы, например, согнать или удачно сфотографировать. Укус представителя этого отряда будет весьма болезненным.

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Но если это произошло, то нужно обязательно выполнить два шага:

принять противоаллергический препарат;

приложить холод к укусу.

Рану нельзя чесать и тереть, чтобы избежать загрязнения и нагноения. При появлении сильной боли в месте укуса, спазмов в желудке, одышке и красных пятен вокруг поражения, лучше обратиться к врачу.