Не допустить роковую ошибку: как уберечь ребенка от идеи смены гендера

В последние годы особую популярность приобрел термин — «гендер». Сложное иностранное слово слышали многие, а вот что за значение за ним скрылось, знают лишь единицы. И это неудивительно, тема смены пола и самоощущения до сих пор вызывает громкие споры и многочисленные вопросы.

Читайте также Взрослых дома нет: как смена ролей в семье влияет на будущее ребенка

Большинство лишь успевает читать очередные пестрые заголовки о звездах и их детях, совсем не понимая, что за гендер постоянно меняют западные знаменитости или почему теперь к ним можно обращаться только по местоимению «они». Не так давно это коснулось детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Их дочь Шайло в течение нескольких лет принимала гормоны и заявляла, что она родилась мальчиком в теле девочки, однако уже в 2021 году неожиданно сменила короткую стрижку на длинные волосы, а шорты — на платье.

Детей Меган Фокс в июне 2023 года так и вовсе впутали в скандал. Американский режиссер и приверженец республиканской партии, которая придерживается правых консервативных взглядов, Робби Старбак сделал громкое заявление. Он утверждал, что актриса заставляет своих сыновей, двум из которых нет даже десяти лет, носить длинные волосы и женскую одежду против их воли для привлечения внимания. Вспыхнувший конфликт быстро решился в пользу матери, которая попросила не эксплуатировать гендерную идентичность ее детей ради собственной выгоды.

Но что вообще такое гендер? Почему у кого-то возникает ощущение, что он родился не в своем теле? И что делать, если горячо любимый ребенок вернулся из школы или детского сада, и заявляет, что хочет сменить пол*, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог Евгений Теребенин.

Что такое гендер и когда этот термин появился

Первый шаг к решению проблемы в данном случае — это далеко не принятие, а изучение матчасти. Для начала стоит разобраться с термином — гендерная роль. Под ним принято понимать устоявшиеся нормы, которых придерживаются мужчины и женщины для успешной интеграции в общество.

От представительниц прекрасного пола чаще всего ожидают мягкий уступчивый характер, любовь к детям, исполнение традиционно женских обязанностей: готовку, уборку, стирку. А от сильной половины человечества — твердый характер, амбициозность, лидерские качества и интерес к исключительно мужским хобби: рыбалке, охоте, стрельбе, футболу или борьбе.

Несмотря на то, что пол человека сегодня можно определить еще в утробе матери и подтвердить сразу после рождения, обществу зачастую недостаточно биологических аргументов. Например, чтобы стать «настоящим мужчиной» важно соответствовать ряду пунктов, что не у всех получается. Так, мальчик, которому по душе бальные танцы или совсем не типичное плетение бисером, может путаться и испытывать сильный стресс — неужели он обманывает всех вокруг и себя самого, на самом деле мальчиком не являясь? Подобное явление в медицине называют — гендерной дисфорией. Это дискомфорт, который испытывает человек, чей биологический пол и внутренние самоощущения не совпадают.

Врач рассказала, можно ли детям делать пластические операции

В западной практике в подобных случаях зачастую настаивают на трансгендерном переходе* — смене имени, прохождении гормональной терапии для изменения внешности и других манипуляциях. Но проблема этого метода в том, что по итогу человек так и не достигнет желаемого результата, ведь изменить пропорции тела, размеры стоп и ладоней точно не получится, и новая внешность будет выглядеть противоестественно. А если в будущем человек вовсе передумает и захочет вернуть все к исходным данным, сделать это будет практически нереально.

Кроме того, нельзя забывать, что в период пубертата гормоны ребенка бушуют, а настроение и желания меняются ежечасно. С возрастом чадо обязательно закончит с шокирующими родителей заявлениями, главное, контролировать процесс взросления «от» и «до» и пресекать чересчур радикальные и и опасные идеи. Если такая ситуация уже произошла, ни в коем случае нельзя потакать и задумываться о приеме гормонов.

Важно отвести ребенка к специалисту. Врач поможет запутавшемуся чаду разобраться в себе и убережет от страданий из-за невозможности вернуть прежнюю внешность. Кроме того, ответственная роль в этом случае отводится и родителям, которые должны донести чаду, что вовсе не обязательно менять пол, чтобы заниматься любимым делом. Рассказать об известных людях, которые построили успешную карьеру в нетрадиционных для их пола профессиях.

Например, о пилоте «Формулы-1» Сьюзи Вольфф, которая даст фору многим мужчинам, или о шестикратном обладателе золотой медали по синхронному плаванию Александре Мальцеве, первом мужчине в данном виде спорта по России.

Когда дети начинают осознавать свой пол

Малыши крайне любопытны и в первые годы жизни активно изучают окружающий мир, людей, а также самих себя. Сначала знания ребенка примитивны, но уже к трем годам он отчетливо осознает свой возраст, пол и внешние особенности.

Читайте также Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

«Любой родитель должен знать, что ребенок, начиная с года, уже учится воспринимать половые различия. Мальчик берет пример с отца, а девочка — со своей матери. Так что годам к четырем ребенок уже прекрасно ориентируется (и воспринимает самого себя по половым признакам)», — комментирует психолог.

Параллельно с этим он проходит первые этапы гендерной социализации. Иначе говоря, усваивает принятые в обществе правила поведения для женщин и мужчин. Малыш наблюдает за тем, как общаются, одеваются и ведут быт родители, постепенно применяя полученные знания в жизни.

Именно поэтому важно доступно отвечать чаду на все возникающие по этому поводу вопросы, а также поддерживать идеологию в семье и разговаривать о предназначении мужчины и женщины, советует специалист.

Когда ребенок начинает осознавать свой пол

Малыши крайне любопытны и в первые годы жизни активно изучают окружающий мир, людей, а также самих себя. Сначала знания ребенка примитивны, но уже к трем годам он отчетливо осознает свой возраст, пол и внешние особенности.

«Любой родитель должен знать, что ребенок, начиная с года, уже учится воспринимать половые различия. Мальчик берет пример с отца, а девочка — со своей матери. Так что годам к четырем ребенок уже прекрасно ориентируется (и воспринимает самого себя по половым признакам)», — комментирует психолог.

Параллельно с этим он проходит первые этапы гендерной социализации. Иначе говоря, усваивает принятые в обществе правила поведения для женщин и мужчин. Малыш наблюдает за тем, как общаются, одеваются и ведут быт родители, постепенно применяя полученные знания в жизни.

Именно поэтому важно доступно отвечать чаду на все возникающие по этому поводу вопросы, а также «поддерживать идеологию в семье и разговаривать о предназначении мужчины и женщины», советует специалист.

Какие гендерные роли должен усвоить ребенок

Для успешной интеграции в общество человек должен усвоить ряд правил и примерить на себя в течение жизни несколько гендерных ролей.

К примеру, в совсем юном возрасте малыш должен осознать себя как сына или дочь в зависимости от пола . Понять иерархию в семье, научиться уважению к родителям.

. Понять иерархию в семье, научиться уважению к родителям. Во время переходного возраста подростки впервые примеряют на себя роль мужчины и женщины . Особенно важно в этот период привлекать чадо к труду и развивать навыки, необходимые для будущей семейной жизни. Дочь должна больше проводить времени с матерью, а сын — с отцом.

. Особенно важно в этот период привлекать чадо к труду и развивать навыки, необходимые для будущей семейной жизни. Дочь должна больше проводить времени с матерью, а сын — с отцом. И наконец родительские роли. Материнство и отцовство люди в полной мере осознают и принимают уже во взрослом возрасте, когда они ментально и физически готовы к продолжению рода.

Однако не существует определенного момента, когда человек, словно по щелчку пальцев, захочет создать семью. Это закладывается с самого детства, когда девочки играют куклами, а мальчики — солдатиками.

Сексуальное образование: как говорить с ребенком «про это»

Как выявить и предотвратить гендерный бардак в семье

Явным признаком того, что ребенок в процессе взросления зашел в тупик и пока не соответствует собственным представлениям о женском или мужском поле — являются частые разговоры на волнующую тему, поиск и подражание кумирам. Но бить тревогу не стоит, так как через этот этап проходят абсолютно все дети.

«Примерка разных личностей происходит, когда ребенок ищет самого себя. То есть: „Я пытаюсь понять, кто я. Я ищу лидеров мнений. Я могу найти их во дворе, среди артистов, известных личностей или спортсменов. И пытаюсь копировать их лучшие качества, уподобляться“. Это элемент развития. Любой ребенок развивается через копирование, ведь он хочет стать сильным, красивым, известным. Это нормальный процесс взросления и личностного роста», — комментирует психолог.

Более тревожными звоночками является неожиданное желание кардинально изменить внешность (прическу, цвет волос, стиль в одежде) и поведение. В особых случаях ребенок даже начинает использовать новое местоимение в социальных сетях и в общении с друзьями. Особенно внимательными стоит быть родителям, чьи дети выбирают местоимение «они». Это явно сигнализирует об интересе чада к теме смены пола*. На западе таких людей еще называют — небинарными персонами. Они не считают себя ни мужчиной, ни женщиной, поэтому выбирают нейтральное местоимение.

Но почему «они»? Дело в том, что в англоязычных странах, где средний род (оно — it) используют только по отношению к неодушевленным предметам и животным, закрепился единственный возможный вариант — «they», что в переводе на русский «они». Сложное и не до конца укладывающееся в голове жителей России множественное местоимение и вызвало путаницу, ведь есть куда более понятное и подходящее «оно».

На этом этапе чадо еще находится в поиске ответов и безмолвно, хоть и демонстративно, жаждет внимания и объяснений со стороны мудрых взрослых.

«Ребенок призывает родителей обратить на него внимание. Так как скорее всего нарушена связь с матерью и отцом, важно узнать, на базе чего возникла обида, сопротивление, и чаще разговаривать по душам, восстанавливать связь. Показывать качественные отношения и искать точки соприкосновения», — объясняет эксперт.

Также нужно напоминать чаду, что все люди хоть и разные, но все же равные. Важно не бездумно копировать других, а находить в них мотивацию развивать собственные сильные стороны и талант.

*С 14 июля 2023 года в Российской Федерации смена пола, не связанная с генетическими или врожденными аномалиями, проблемами эндокринной системы и иными нарушениями, строго запрещена. А лицам, сменившим пол до вступления закона в силу, запрещено усыновлять детей, становится опекунами и попечителями.