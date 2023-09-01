Это только начало: 5 ошибок, которые совершают родители школьников в сентябре

После продолжительных летних каникул все дети по-разному адаптируются к новому учебному году. Возвращаясь за парты, школьники вновь должны привыкнуть утвержденному расписанию, постоянному нахождению в коллективе и требованиям новых преподавателей. Все это бывает очень волнительно. Родителям в данный период необходимо следить за ситуацией и помогать ребенку по мере необходимости.

Пятый канал выяснил, какие пять ошибок часто совершают мамы и папы в начале учебного года и как помочь детям справиться с повышенной тревожностью.

1. С места в карьер

Некоторые родители — прирожденные максималисты. Они считают, что их дети самые способные и умные, поэтому им должно все легко удаваться. Эта вера, конечно, благоприятно влияет на самого школьника, но требовать от сына или дочери невероятных успехов в первые недели учебы не следует. Ребенку нужно адаптироваться в коллективе, вновь войти в привычный режим, чтобы действительно показать высокие результаты.

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Мамам и папам стоит контролировать нагрузку школьника. Если он, помимо учебы, посещает кружки и секции, то не нужно уже на первой же неделе вести его на все дополнительные занятия. Важно увеличивать занятость ученика постепенно и давать ему больше времени на отдых.

В некоторых семьях иногда складывается и обратная ситуация, когда ребенок сам рвется к достижению максимальных результатов. Олимпиады, музыкальная школа, кружок рисования, бассейн — и в каждом направлении учащийся хочет быть первым. Такое рвение можно только похвалить, но родителям нужно контролировать состояние обучающегося. Излишний энтузиазм способен привести к быстрому выгоранию и повышенному стрессу.

Взрослым следует обстоятельно поговорить со своим чадом и предложить поберечь силы.

2. Не будешь учиться — пойдешь в дворники

Существует другая категория детей. Им довольно сложно привыкнуть к новому графику: ранним подъемам, походам в школу и внеучебной деятельности. Памятуя о том раздолье, которое было летом, они не способны зафиксировать внимание на объяснениях преподавателя.

Нередко у таких ребят случаются нелепые ошибки и описки в контрольных, отсюда и не совсем уверенный старт в учебе. Учащийся и сам понимает, что почему-то не может контролировать свой образовательный процесс, поэтому начинает волноваться и переживать, что еще сильнее отражается на его состоянии.

Иногда мамы и папы начинают ругать сына или дочь за плохие оценки, так как знают, что их ребенок способен учиться лучше, предупреждают, что без образования он не сможет найти свое место в жизни. Поступать так крайне неправильно, поскольку крики и запугивание вгоняют школьника в еще больший стресс и приводят к еще большему ухудшению успеваемости.

Следует просто дать детям привыкнуть к новым жизненным реалиям, после этого и в дневнике опять появятся пятерки.

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3. Пусть еще отдохнет

В первую неделю сентября в школах обычно не происходит ничего важного, поэтому родители разрешают детям отложить начало учебного года и немного отдохнуть. На уроках вспоминают пройденный материал и в медленном темпе начинают осваивать новые темы. Однако этот период важен не только потому, что ученик что-то пропустит. В это время как раз происходит взаимодействие между одноклассниками.

Дети и уже буквально в начале сентября устанавливают отношения друг с другом. Важен этот процесс не только для первоклассников, которые вливаются в новый коллектив, но и для тех, кто уже давно учится вместе. За лето в сознании многих детей происходят различные трансформации, поэтому даже самые преданные друзья могут после 1 сентября не сойтись во взглядах.

Если все дети приходят в школу и «притираются» друг к другу одновременно, то им легче установить контакт друг с другом, а учителю контролировать этот процесс. Когда в классе уже сложились компании приятелей, то новому человеку сложно примкнуть к кому-то из них. «Опоздавший» может столкнуться с трудностями в общении, что будет вгонять его в стресс.

4. Какой ужасный учитель

Некоторые взрослые не стесняются выражать свое недовольство по поводу того или иного поступка учителя. Но критиковать другого человека при ребенке как минимум некрасиво, поэтому высказывать недовольство по поводу действий педагога при нем неправильно.

Стоит помнить, что климат в классе зависит от того, как ученики в первую очередь воспринимают своего преподавателя. У школьника должно сформироваться свое отношение к человеку, без постороннего влияния. Учащийся впитывает все, что говорят взрослые, поэтому воспринятые негативные установки могут затруднять учебный процесс.

К тому же, если обучающемуся нравится педагог, а его маме или папе нет, то у ребенка возникает внутренний конфликт. Мальчик или девочка в такой ситуации не знает, как себя вести на уроках, поэтому сильно переживают.

Когда же устанавливаются хорошие отношения между педагогом, родителями и учениками, это позволяет создать благоприятные условия для того, чтобы происходит полноценный процесс обучения.

5. Я буду диктовать, а ты пиши

Помогать детям с уроками — верная стратегия поведения, но иногда родители перегибают палку и полностью выполняют домашние задания за своих чад. Конечно, взрослые щелкают простые задачки как орехи, но при этом не дают возможности детям усвоить и закрепить полученный материал.

В таком случае оценки за проделанную вне учебных стен работу будут высокими, но в классе ответить на тот или иной вопрос обучающийся не сможет. Важно понимать: чем больше пробелов в знаниях, тем тяжелее ребенку будет даваться школьная программа в дальнейшем.

Из-за отставания на фоне сверстников ученик может также испытывать стресс.

Как помочь школьнику подготовиться к учебному году

Чтобы помочь школьнику лучше адаптироваться к учебе, следует соблюдать три правила:

совместно подготовить все необходимое для школы и организовать рабочее пространство дома;

первокласснику в начале года можно помогать собирать рюкзак и подготавливать одежду, но не следует делать это за него;

следить, чтобы учащийся высыпался, поскольку это также отражается на его умственной деятельности.

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Понять, что у подростка дефицит сна, можно по следующим признакам:

рост раздражительности;

резкие перепады настроения;

потеря концентрации внимания;

постоянная усталость;

проблемы с пробуждением по утрам.

Родители должны контролировать, чтобы школьник ложился не позднее полуночи. Также стоит отказаться от гаджетов и телевизора за два часа до сна.