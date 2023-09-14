Итальянские традиции в сочетании с овощами: рецепт паппарделле из кабачка с филе трески

Паппарделле — это широкие и плоские макаронные изделия родом из Италии. Кухня этой страны славится на весь мир вкусной пастой, которую хочется есть каждый день. Вот и указанное блюдо получило свое название неслучайно. В переводе с итальянского глагол pappare, от которого и пошло название данного угощения, означает «жадно уплетать». И паппарделле оправдывают свое аппетитное имя. Ими так и тянет лакомиться на завтрак, обед и ужин. Но если наслаждаться сытным продуктом каждый день, можно довольно скоро обзавестись парой лишних килограммов. И далеко не каждый готов жертвовать своей фигурой ради гастрономического удовольствия.

Выход из ситуации есть: нужно заменить мучное изделие на более полезный ингредиент. Многие даже не представляют, с какой неожиданной стороны могут раскрыться кабачки в составе итальянских блюд. Если заменить макароны овощной альтернативой, можно не только добиться фигуры мечты, но и получить заряд витаминов. Поэтому паппарделле с сочным филе трески сразу попадут в список любимых рецептов. Шеф-повар Дмитрий Ознобишин эксклюзивно с Пятым каналом поделился секретом этого гастрономического шедевра.

В чем польза кабачков и трески

Прежде чем приступить к приготовлению, стоит ознакомиться с тем, как способно повлиять данное блюдо на организм. Оказывается, кабачки и треска, необходимые для повторения данного рецепта, обладают массой полезных свойств. Оба этих ингредиента являются настоящим кладезем питательных веществ.

В кабачках содержится большое количество витаминов: В1, В2, В9, C, А, Е и РР. Такое разнообразие микро- и макроэлементов позитивно отражается на внутренних процессах:

Магний и калий в составе овощей улучшают работу сердечно-сосудистой системы;

Клетчатка благоприятно влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта, а также очищает печень;

Витамины групп B и C быстро усваиваются и повышают иммунитет, благодаря чему усиливается защита от различных болезней;

Благодаря своей низкокалорийности, кабачок прекрасно впишется в рацион тех, кто придерживается правильного питания.

Не меньше полезных свойств у филе трески. Этот деликатес невероятно полезен. Данная рыба содержит: витамины А и Е, а также группы В, полезные жиры, калий, йод, фосфор, антиоксиданты и многое другое. Все это положительно влияет на состояние здоровье, так как:

Омега-3 уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Антиоксиданты снижают вероятность онкологических заболеваний и замедляют процессы старения;

Витамины группы В положительно влияют на нервную систему и улучшают память и стрессоустойчивость;

Кальций и фосфор влияют на красоту волос и ногтей, а также укрепляют кости.

Какие ингредиенты нужны для папарделле из кабачков и трески

В составе блюда можно встретить исключительно полезные ингредиенты:

Кабачки — 3 штуки;

Филе трески — 300 грамм;

Сухой чеснок — по вкусу;

Сливочное масло — 1 ст. ложка;

Оливковое масло — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу;

Зеленый лук — по вкусу;

Кунжут — по вкусу;

Тимьян или сухие итальянские травы — по вкусу;

Кукурузный крахмал (для панировки);

Соус унаги или терияки (при подаче).

Рецепт паппарделле из кабачка с филе трески

1. Начинать процесс готовки следует с приготовления самих паппарделле. Для повторения этого гарнира по рецепту рекомендуется брать только молодые кабачки, ведь они очень нежные и сочные. Овощ нужно нашинковать тонкими слайсами. Важно, что сердцевину с семечками трогать не следует, достаточно перевернуть кабачок и начать резать с другой стороны. Так необходимо сделать со всех боков.

2. Готовые слайсы надо переложить в заранее подготовленную глубокую чашу. Затем приправить сухим чесноком, солью, перцем, свежим тимьяном или сухими итальянскими травами, а сверху полить оливковым маслом. Все аккуратно перемешивается. Кабачкам надо дать настояться буквально в течение пяти минут.

3. Теперь можно переходить к рыбе. Для этого блюда по рецепту понадобится филе трески. Его следует нарезать на кусочки, посолить, поперчить и затем приступить к панировке. Чтобы получилась вкусная и золотистая корочка, согласно рецепту, нужно обвалять кусочки рыбы в кукурузном крахмале. Получится намного вкуснее, чем в муке. Но ни в коем случае не стоит использовать картофельный крахмал, так как в нем большое количество вредных веществ. Далее наступает время жарки. Вместе с филе трески на сковороду рекомендуется добавить сливочное масло, чтобы получилось особенно аппетитно. Крышкой накрывать не нужно.

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4. Если под рукой есть газовая горелка, то, как указано в рецепте, можно слегка обжечь рыбу. Это придаст ей легкий и аппетитный аромат дымка.

5. Время перейти к последнему этапу. На тарелку выкладывается паппарделле из кабачка, а сверху треска. Блюдо следует посыпать кунжутом и рубленным зеленым луком по вкусу. Также сверху можно полить соусом унаги или терияки. Получится и вкусно, и красиво.

И наконец наступает самая приятная часть — насладиться невероятно вкусным и полезным ужином. Приятного аппетита!