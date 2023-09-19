Экс-«татушка» Юлия Волкова рассказала о своей жизни. Почему певица считает, что штамп в паспорте не играет никакой роли, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Юлия Волкова мечтает еще раз стать матерью. Кто новый возлюбленный звезды? Чем занимаются старшие дети экс-«татушки»? Будут ли они покорять шоу-бизнес? И смогла ли артистка полностью восстановить голосовые связки после врачебной ошибки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все очень прекрасно, все очень трогательно», — поделилась Юлия Волкова.

Бывшая солистка группы «Тату» воспитывает дочь Викторию и сына Самира. Недавно певица призналась, что хочет родить еще как минимум двоих детей.

«Да. И думаю, что будут. И дочку, и сына», — заявила она.

Виктории сейчас 19 лет. Самиру — 16. В этом году они оба закончили школу и продолжили обучение.

«Вика у меня поступила в финансовый университет на управление бизнесом. Самир у меня поступил в колледж на IT», — уточнила певица.

Никто из детей не пошел по стопам знаменитой мамы. Юлия Волкова относится к этому спокойно. Ведь у каждого своя жизнь. Они с дочкой совершенно разные, но это не мешает им быть подругами.

«Она больше такая бизнесвумен. Она такая у нас более… Не творческая, скажем так. Ей нравится заниматься организацией. Я считаю, что у детей должен быть свой выбор, и мы не должны ничему их заставлять», — уверена звезда.

Волкова гордится наследниками. У нее самой в свое время учеба была далеко не на первом месте. Из-за гастролей они с Леной Катиной редко посещали школу. Естественно, успеваемость страдала. Зато дочь Юлии стала отличницей.

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«Дети сами сдавали. Дочка закончила с красным дипломом, с золотой медалью школу. Сами готовились. Самир тоже сам поступал и сам сдавал», — похвасталась певица.

Волкова делится: сын уже начал зарабатывать деньги. Виктория тоже не отстает от брата. Артистка рада, что дети становятся самостоятельными. Она в это время может спокойно заниматься карьерой и творчеством. Звезда по-прежнему выступает на концертах и записывает новые песни.

«Записываю альбом, продолжаю гастроли. Может быть, клип. Посмотрим», — уточнила Юлия Волкова.

Артистка рассказала: у нее в планах есть совместная работа с бывшей коллегой по «Тату» Леной Катиной. Как только та восстановится после рождения второго ребенка.

«Планируем, да. Сейчас она в декрете, родила недавно. Дальше будет видно», — поделилась певица.

Катина родила сына Демьяна в июле. Волкова пока не ездила в гости к коллеге и не видела мальчика, но поздравила подругу по телефону. Может быть, именно пример Лены вдохновил Юлию и заставил задуматься о пополнении?

«Я живу сегодня и сейчас. Живу сегодняшним днем. Получаю удовольствие, работаю, воспитываю детей», — заверила звезда.

По словам певицы, ее сердце занято. Имя избранника называть не хочет. Но уверяет: рядом с этим человеком она счастлива. При этом свадьба и замужество в планы Волковой не входят. Артистка считает: штамп в паспорте не играет никакой роли.

«У меня нет цели выйти замуж. Я абсолютно счастливый человек. И не свадьбой проверяются любовь и отношения», — заявила певица.

С отцами своих старших детей Юлия Волкова не была расписана официально. И с каждым из них отношения заканчивались вскоре после рождения ребенка. Экс-«татушка» не раз признавалась: мужчины бросали ее в самые тяжелые моменты. И даже борьбу с болезнью (раком щитовидной железы) она проходила в одиночку.

«Это злокачественная опухоль, которая поражает клетки щитовидной железы. Если вовремя застать, то есть на первой, на второй стадии, как правило, эта проблема решается очень быстро», — объяснила врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.

Во время удаления опухоли хирург задел нерв голосовых связок. Из-за этого Волкова долгое время могла говорить только шепотом.

«Связки любят отдых. Я молчала месяц после операции», — вспомнила артистка.

«Сам инструмент ее голоса недостаточно пока еще здоров. То есть ей надо еще очень много провести работы с докторами», — сказал музыкальный продюсер Сергей Галоян.

С тех пор Юлия Волкова очень бережно относится к своему голосу. Старается лишний раз его не напрягать. Близкие знают: звонить артистке можно только в крайнем случае. Даже с детьми она общается посредством сообщений.

«Телефон дети знают. Да, мы пишем даже дома смс-ки», — рассказала певица.

С годами она поняла: нет ничего важнее здоровья. Юлия Волкова регулярно проходит обследования и надеется, что болезнь больше никогда не вернется.