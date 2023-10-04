Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в школе

Школа — важный этап жизни каждого человека. В этот период дети еще не могут сами осознать всю важность образования. Родителям и педагогам следует проявлять особое внимание и поддержку к учащимся, чтобы направить их энергию в нужное русло. При этом необходимо учитывать особенности знаков зодиака.

Как стать хорошим наставником для своего ребенка, эксклюзивно Пятому каналу рассказала западный астролог Алина Лебедева специально ко Дню учителя.

Алина Лебедева

Астролог

Как по натальной карте определить способности ребенка

Когда человек появляется на свет, на небе планеты образуют определенную конфигурацию. От того, как выстроились космические объекты в этот момент, можно предположить особенности характера личности, ее способности и даже дальнейшую судьбу. Чтобы сделать прогноз, нужно составить натальную карту (ее еще называют космограммой или индивидуальным гороскопом) — это схема, отображающая расположение небесных тел в момент рождения.

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При анализе полученной информации в первую очередь учитывают положение Солнца. Его местонахождение определяет знак зодиака. Их всего 12. И меняются они в определенном порядке, поэтому по дате рождения всегда можно определить принадлежность к тому или иному созвездию. Считается, что у каждого из них есть свои особенности мышления и восприятия новых знаний.

По словам астролога, следует придавать значение и положению Меркурия в натальной карте. Эта планета отвечает за умение выстраивать отношения и скорость обработки информации.

«В целом, у каждого знака зодиака есть особенности в обучении, и если вы хотите помочь своему школьнику, особое внимание уделите не просто знаку зодиака, под которым он родился, а именно положению Меркурия», - порекомендовала эксперт.

Это часто помогает выделить еще и области знаний, в которых человек сможет добиться максимального успеха, а также наметить пути достижения цели.

Как учатся в школе разные знаки зодиака

Астрологи делят все знаки зодиака на четыре группы по стихиям, которые ими управляют. Это позволяет выявить общие тенденции, благоприятные для успешного обучения школьников.

К первой группе относятся рожденные под покровительством огненной стихии — Овен, Лев и Стрелец. Всех их объединяет неутомимый энтузиазм и повышенная эмоциональность. В школе троица знаков зодиака не может усидеть на месте. Ребята постоянно отвлекаются от того, что говорит преподаватель, перекидываются записками с друзьями и шепчутся на задней парте. Высидеть даже один урок для них довольно трудно.

«Такие дети, если постоянно не поддерживать их интерес через какие-то правила, редко бывают отличниками, так как в школе есть более интересные моменты, чем слушать учителя, а дома — дела поважнее, чем вдумчиво делать уроки. Они быстро запоминают и так же скоро все забывают», — предупредила западный астролог, сверяясь с гороскопом.

По-другому относятся к учебе земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог. На их партах всегда царит порядок: учебники аккуратно лежат на столе, а в тетрадях все аккуратно написано. Они четко знают расписание и неукоснительно следуют правилам. Однако информация в их головах усваивается медленно. Иногда требуется несколько раз повторить одно и то же, пока рожденные под данными созвездиями смогут применить полученные знания на практике.

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«Усваивают материал долго. Такие дети нерасторопные, но как только поймут логику предмета или задачи, эта информация останется у них в памяти, если не навсегда, то точно надолго», — прокомментировала эксперт.

Вот уж кому точно без проблем даются знания, так это подопечным воздушной стихии. Гибкое мышление и жажда открыть для себя что-то новое подстегивают их к тому, чтобы лучше учиться. Именно эти знаки зодиака заваливают педагогов кучей вопросов.

«Весы, Близнецы и Водолеи легко воспринимают информацию, учат уроки достаточно быстро. Единственное — им нужно больше свободы и доверия от родителей и педагогов. Любое давление и слишком серьезное отношение к урокам будет приводить лишь к ухудшению отношений со школой», — предупредила специалист.

Водные знаки зодиака мыслят несколько иначе, чем другие. Им недостаточно просто услышать о каком-то законе физики или увидеть формулу на доске. Важно, чтобы учитель подробно описал, как работают данные правила, или даже смог объяснить наглядно. А вот в гуманитарных дисциплинах рожденным под данным созвездием, скорее всего, нет равных.

«Раки, Рыбы и Скорпионы большое внимание уделяют метафорам, большому количеству примеров, сравнений. У них очень хорошо работает образное мышление и через такую технику общения ваш ребенок будет проще понимать и вас, и учителя», — отметила астролог.

Кроме общих правил, существуют и индивидуальные советы, как улучшить обучение школьника.

Овен

Представители огненного знака зодиака не любят, когда их ставят в жесткие рамки и ограничивают сроками. Отличниками подопечные данной стихии вряд ли станут, если постоянно давить на них и подгонять.

Для лучшего восприятия информации им обязательно нужны эмоции. Согласно гороскопу, не стоит бояться взять школьников-Овнов на слабо или устроить соревнование на скорость решения задач. Конечно, качество от таких методов немного пострадает, но не надо на это обращать пристальное внимание. Важно давать учащимся больше возможностей для творчества.

Телец

Земному знаку зодиака важны комфорт и спокойствие. Если их кто-то отвлекает на уроке или дома родители ругают за каждую помарку, учеба Тельцу будет даваться очень сложно.

Благоприятная атмосфера сложится, если перестать наседать на учащегося, а непонятные моменты объяснять спокойно и структурно. Главное — донести логику, а дальше он сможет решить хоть сотню задач и написать десятки сочинений.

Близнецы

Подопечные воздушной стихии отличаются невероятной общительностью. Таких школьников не рекомендуется переводить на индивидуальное обучение, поскольку, находясь в группе сверстников, они лучше усваивают информацию и после уроков могут еще раз обсудить тему. Хотя сделать интересное замечание Близнецы по гороскопу способны и во время занятий, потому что в классе их внимание часто рассеивается.

Не следует делать акцент на качество выполненного задания, красоту почерка и отсутствие исправлений. Школьнику сложно сконцентрироваться на предмете, поэтому он постоянно отвлекается, что приводит к помаркам в тетрадях. Важно давать ребенку больше свободы и не ругать, даже если он получит тройку. Такая оценка, скорее всего, — итог невнимательности.

Рак

Рожденные под властью водной стихии тонко реагируют на эмоциональную обстановку вокруг. Это касается не только того, что происходит в классе, но и атмосферы в семье. Маленьким Ракам, согласно гороскопу, идеально подходят индивидуальные программы обучения. В таком случае лучше найти педагога, который будет, словно бабушка, относиться к школьнику, всецело отдавая ему заботу, тепло и понимание.

Давление, повышенные тона — совсем неподходящие методы для воспитания школьника. В подобном случае ребенок может замкнуться в себе или, наоборот, начнет первым задирать сверстников.

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Лев

С самого детства рожденные под огненным знаком зодиака любят купаться в лучах славы. Маленьким Львятам очень нравятся комплименты в свой адрес. Важно учитывать этот момент и акцентировать внимание на том, что у школьников получается лучше всего. Тогда они будут учиться с удовольствием. Желание выделиться подтолкнет к достижению более высоких результатов по всем интересующим предметам.

Ни в коем случае подопечным данной стихии нельзя ставить никого в пример, иначе можно нарваться на жесткий протест. Львам по гороскопу важно, чтобы замечали и хвалили только их.

Дева

Все в жизни Дев должно быть подчинено особому порядку и логике. Так же они относятся и к учебе. Если верить гороскопу, им больше нравятся точные и естественные науки, где есть определенные правила и законы, в которых интересно разбираться.

Однако в каждом предмете они должны чувствовать пользу конкретно для себя. Школьникам необходимо понимать, зачем им писать заданное сочинение. Объяснения «потому что так сказали» или «это задание учителя» не станут для них достойной мотивацией. Нужно найти конкретную причину, которая будет вдохновлять. Например, благодаря письменным заданиям они смогут заработать много денег или реализоваться в профессии.

Весы

Рожденные под покровительством воздушной стихии лучше усваивают информацию тет-а-тет: наедине с другом, мамой, папой или учителем. Самостоятельно разобраться в непонятном предмете у Весов обычно получается плохо, поэтому не нужно отправлять малыша корпеть над учебниками.

Если у учащихся не получается запомнить какой-то материал на уроке, не надо отчаиваться. Дома в спокойной обстановке следует еще раз объяснить им важную тему. Через диалог дети быстро и качественно выучит любой материал. Проверять знания тоже следует в форме беседы, потому что тесты сбивают таких школьников с толку.

Скорпион

Это один из самых сложных знаков зодиака. Его представители могут долго препираться и жаловаться, что им неинтересен тот или иной предмет. Замотивировать учиться подопечных водной стихии способны только радикальные методы. Можно взять на слабо, предложить найти ошибку учителя или выяснить факт, который никто не знает и рассказать об этом в классе.

Важно помнить, что Скорпионы — маленькие детективы, которые обожают выделяться на фоне других. Чтобы они приносили из школы только пятерки, нужно разрешить «умничать» на уроках и дома.

Стрелец

Подопечные огненной стихии, как говорится в гороскопе, прислушиваются только к мнению авторитетов. Других они считают недостойными своего внимания. Из-за этого у Стрельцов нередко возникают проблемы в школе.

Если учитель не является примером, то существует большая вероятность, что по этому предмету будут тройки. В подобном случае лучше объяснить тему родителям или найти репетитора с внушающими регалиями. Зная о статусе педагога, школьники станут учиться намного лучше.

Козерог

Подопечные земной стихии с педантичностью относятся к расписанию дня и программе обучения. Логика и четкость — главные правила при воспитании маленьких Козерогов. У школьников должен быть четкий график. Например, час — на уроки, полчаса — на мультики. Не следует постоянно нарушать заведенный порядок. Объяснять материал лучше спокойным тоном.

Также не нужно ругать учащихся и срываться на крик, если они ленятся. За нарушение каких-то правил нужно назначить определенные меры наказания и применять их каждый раз, а не руководствоваться настроением и обстоятельствами.

Водолей

Чаще всего у рожденных под данным созвездием математический склад ума. Чтобы развить способности малышей, следует отдать ребенка в классы с углубленным изучением точных наук. Однако ограничиваться только школьной программой не стоит, потому что неутомимые школьники быстро заскучают и могут потерять интерес к знаниям.

Следует обязательно записать Водолеев на кружок, связанный с техническими разработками и изобретениями. Для них отлично подойдут робототехника и программирование.

Рыбы

Последним представителям зодиакального круга учеба дается сложно. Чаще всего, маленькие Рыбы — уверенные троечники, так как, зацепившись за какую-то интересную мысль, они часто улетают в свои фантазии и могут витать в облаках до конца урока.

Информацию подопечные водной стихии воспринимают лучше всего через метафоры и сказки. Таким детям удачно подойдет домашнее обучение в спокойном для них графике, поскольку раннее начало уроков и жесткие правила способствуют тому, что ребенок становится более зажатым и не может полностью развить способности к гуманитарным дисциплинам.

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Если в школе преподают скучно, то нужно найти репетиторов, которые смогут раскрыть таланты учащихся. Важно понимать, что это творческие личности, и им требуется особое внимание.

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