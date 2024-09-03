Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Традиционно сентябрь считается первым осенним месяцем, однако с астрономической точки зрения этот период завершает летнюю пору. Новый сезон начинается лишь со дня осеннего равноденствия 22 сентября.

Астролог Евгения Шустина эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие изменения в жизни ждут представителей разных знаков зодиака.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на сентябрь 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Первый месяц осени готовит для представителей зодиакального круга много изменений. Новшества придут в совершенно разные сферы бытия. Важно с серьезностью относиться к гороскопу и событиям, которые будут происходить в сентябре, потому что они могут изменить жизнь в лучшую сторону.

«Сентябрь довольно интересный месяц. Он не простой. Во-первых, с 1-го сентября, начинает ретроградное движение Уран — планета реформ, перемен», — отметила эксперт.

Очень многим в этот период захочется глотнуть свободы и изменить что-то в своей жизни. Это отличное время для ревизий.

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«Ретроградный Уран даст нам, с одной стороны, немного драйва, сил, с другой стороны, немного хаоса, но он поможет нам понять, где мы не дорабатываем и застоялись, в какой сфере стоит поменять что-то», — заявила Шустина.

Очень важное космическое событие произойдет в середине месяца. Откроется коридор затмений. Так в астрономии называют период между лунным и солнечным затмениями, который обычно длится около двух недель. Первое явление произойдет на небосводе 18 сентября, а второе — второго октября. Данные события сильно влияют на гороскоп.

«Обычно череда затмений на одной оси идет по два года, иногда по два с половиной. Здесь будет чуть больше. Это будет достаточно важное, значимое затмение», — поделилась астролог.

В начале своей ретроградности Уран всегда работает ярче и более заметно, поэтому прогноз для каждого зодиакального знака важно рассматривать, учитывая воздействие этой планеты.

Овен — гороскоп на сентябрь 2024

Гороскоп предсказывает, что представителям данного знака зодиака захочется что-то прикупить: обновить гардероб или мебель. Если вдруг не хватит финансов, то такая ситуация подтолкнет Овнов к смене места работы или способа заработка. Если такие мысли давно уже крутятся в голове и есть ощущение застоя, то в сентябре 2024-го можно смело решаться на перемены в карьере.

Телец — гороскоп на сентябрь 2024

Ретроградный Уран сулит ревизии в жизни Тельцов. Они задумаются о смене имиджа, захочется кардинально поменять что-то: прическу, цвет волос, одежду, стиль. Согласно гороскопу, не рекомендуется нырять с головой в такие авантюры, а делать все осторожно и пошагово. Внешние обновления придадут Тельцам моральных сил и уверенности в себе. В сентябре 2024-го также возможны размышления о будущем. Определенно есть смысл пересмотреть свои планы и цели.

Близнецы — гороскоп на сентябрь 2024

Творчества и реализации захочется Близнецам в сентябре 2024-го. Это очень полезный месяц для представителей этого знака. Они будут искать дело или проект себе по душе. Им станет тесно в рутинной жизни, захочется развернуть душу и заняться чем-либо интересным. Этому зодиакальному знаку гороскоп рекомендует прислушиваться к своему сердцу и поступать исходя из внутренних импульсов.

Рак — гороскоп на сентябрь 2024

Эти представители зодиакального круга не очень любят быть на виду, они больше ценят окружение близких и проверенных людей. Однако сентябрь 2024-го для Раков — это месяц социальной реализации, когда им захочется заводить новых друзей, посещать клубы по интересам, искать что-то новое. По предзнаменованию гороскопа, все это станет хорошей основой для будущих успехов.

Лев — гороскоп на сентябрь 2024

Темы карьеры, самореализации и будущего будут в большей мере занимать Львов в сентябре. Их посетят мысли о перспективах личностного роста. Поскольку представители этого зодиакального знака всегда хотят стать лучшими, вопрос достижения данной цели будет стоять особенно остро. Определенно есть смысл планомерно начать двигаться к поставленной задаче.

Дева — гороскоп на сентябрь 2024

Согласно гороскопу, у этого знака зодиака очень остро встанет вопрос о повышении квалификации или уровня образования. На такие мысли обязательно нужно обратить внимание. Возможно, Девы пойдут на профессиональное обучение или станут чьим-то наставником. Так или иначе, рост профессионального и духовного уровня однозначно ждет представителей этого знака в сентябре 2024 года.

Весы — гороскоп на сентябрь 2024

Доступ к ресурсам получат люди, рожденные под знаком Весов. Это обогащение будет заметным. Как показывает гороскоп, приятным бонусом может быть какая-то выплата для совершения крупной покупки. В сентябре 2024-го Весы также могут найти покровителя, который поможет в реализации задуманных планов. В этом месяце содействие придет из самых неожиданных источников. Важно суметь правильно распорядиться этой помощью.

Скорпион — гороскоп на сентябрь 2024

Свежести, драйва и обновлений в отношениях захочется Скорпионам в сентябре 2024 года. Выбор может пасть на что-то новое и необычное. Согласно гороскопу, это отличный период для экспериментов на личном фронте. Стоит пригласить свою вторую половинку на романтическое свидание, а если ее пока нет, то заняться активным поиском в необычном месте. Используя неординарные подходы в любовной сфере, Скорпионы почувствуют удовлетворение от жизни.

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Стрелец — гороскоп на сентябрь 2024

Много изменений в текущих делах ждет Стрельцов. На работе их может ожидать полный завал, а вместе с ним смена офиса, руководства, целей или планов. И в карьерных, и в домашних обязанностях у представителей этого знака зодиака будет много перемен и новшеств. Для них сентябрь 2024-го будет не самым комфортным месяцем.

Козерог — гороскоп на сентябрь 2024

В сентябре 2024 года Козерогам придет в голову идея нового проекта или бизнеса. Это будет действительно стоящее начинание, которое обязательно нужно попробовать воплотить в жизнь. Для этого нужно будет подключить творческие способности и проактивный подход.

Водолей — гороскоп на сентябрь 2024

Особенно острым для Водолеев в сентябре 2024 года будет вопрос ремонта или переезда. Для них оба варианта будут очень полезны и интересны. Этому знаку зодиака рекомендуется подойти к таким задачам креативно и необычно. Воспринимать подобные трудности следует как возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Рыбы — гороскоп на сентябрь 2024

Гороскоп сулит много встреч и поездок Рыбам в сентябре 2024-го. Вместе с этими событиями в жизни придут важные переговоры, новые знакомства и друзья. В этом месяце у представителей данного знака зодиака есть шанс обрасти полезными связями. Вновь приобретенные знакомства помогут Рыбам в реализации их планов.