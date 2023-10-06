Покровская родительская суббота 7 октября: как правильно поминать усопших

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 815 0

В России 7 октября отмечают Покровскую родительскую субботу

Фото, видео: patriarchia.ru; 5-tv.ru

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Перед праздником Покрова Богородицы принято молиться об упокоении умерших родственников и близких.

Православные верующие 7 октября отмечают Покровскую родительскую субботу. Это день поминовения усопших, однако в православном календаре праздников он не значится.

Какого числа Покровская родительская суббота 2023

Четкой даты у этого дня нет. Покровская родительская суббота отмечается всегда в первую субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы, который празднуется ежегодно 14 октября. В связи с этим родительская суббота всегда смещается по календарю.

В 2023 году Покровская суббота выпадает на 7 октября.

Субботу принято называть родительской по двум причинам. Во-первых, самое главное в этот день помянуть родителей. А во-вторых, все умершие люди считаются родителями, так как отошли к праотцам.

Почему усопших поминают по субботам

Дни памяти умерших всегда приходятся на субботу, так как, согласно православной традиции, на шестой день недели, после распятия и смерти, Иисус Христос сошел в ад и освободил все томящиеся там души, включая ветхозаветных праведников. А на седьмой день недели он воскрес из мертвых.

Поэтому накануне светлого дня, завершающего неделю, принято молиться о поминовении души всех «благочестно скончавшихся человеков».

Первой такой субботой стала Вселенская родительская мясопустная суббота, которая призвана напомнить людям о грядущем Страшном Суде и заставить задуматься о своих поступках.

Традиции Покровской родительской субботы

В Покровскую родительскую субботу поминают всех усопших христиан, особенно родителей и близких родственников.

Положено посещать кладбища и наводить порядок на могилах родственников: подкрашивают ограды, убирать листья и мусор, выкорчевать сорняки, сажать цветы, обновлять венки и так далее. Можно специально пригласить священника послужить панихиду на могиле. А если нет — можно самостоятельно прочитать на могиле усопшего родственника чин литии для мирян.

Однако Церковь крайне негативно относится к народным суевериям, тянущимся еще с прошлых веков, поэтому оставлять на могиле сладости, выпечку, спиртные напитки и вообще любые продукты питания или блюда не поощряется. Лучше принести продукты в храм и пожертвовать малоимущим.

Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви

Также желательно в родительскую субботу подать в церкви записки на поминовение усопших, заказать Сорокоуст, посетить литургию и панихиду, помолиться и поставить свечи за упокой. А если возможности посетить церковь в этот день нет, можно помолиться за родственников дома и поставить свечку возле иконы.

Кроме того, в Покровскую родительскую субботу принято совершать добрые дела. Например, раздавать милостыню, жертвовать деньги на строительство или ремонт храма, работать волонтером, помогать пожилым или больным людям.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Хотя это время вспомнить о родственниках, Покровскую родительскую субботу нельзя превращать в большое праздничное застолье с алкоголем, шутками и песнями. Под запретом увеселительные мероприятия.

Собравшимся поминать усопших нельзя плохо говорить об умерших, желать зла живым родственникам, осуждать их, вспоминать старые обиды, сквернословить или думать об отмщении.

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В этот день, как и в другие родительские субботы, запрещается поминать самоубийц, так как лишение себя жизни считается тяжким грехом в православии. Распространено заблуждение, что всего один или два раза в году РПЦ поминает наложивших на себя руки, однако это не так.

Почему Покровской родительской субботы нет в православном календаре

В православном календаре ежегодно указываются всего пять дат особого поминовения усопших:

Как видно, ни Дмитровской, ни Покровской субботы в этом списке не значится. И этому есть объяснение.

Традиция поминовения усопших перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы связана с важным историческим событием, когда в XVI веке царь Иван Грозный взял штурмом Казань — столицу Казанского ханства. После этого его территории вошли в состав России, а страна избавилась от ближайшей и давней угрозы. Эта важная военная и политическая победа произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября 1552 года.

Дмитриевская родительская суббота 4 ноября

Сразу после взятия вражеского города священники совершили крестный ход по главным улицам Казани, а там, где располагалась ханская ставка, заложили деревянную церковь. Впоследствии на ее месте был построен Благовещенский собор — храм, в котором находилась чудотворная Казанская икона Божией Матери.

Более четырех десятилетий спустя митрополит Гермоген в 1592-м обратился в письме к патриарху Иову с просьбой установить ежегодный день поминовения христиан, сложивших голову в битве за Казань. Глава православной церкви поддержал идею и постановил своим указом служить панихиду по погибшим в субботу после Покрова Пресвятой Богородицы.

В первое время поминовение происходило только в Казанской епархии и посвящалось только воинам, но со временем родительскую субботу стали отмечать и другие регионы, а в сам день стали молиться об упокоении всех усопших. Дата праздника тоже с годами «переехала» на неделю до праздника Покрова.

Однако всеобщей православной традицией данная родительская суббота не стала, поэтому и не указывается в церковном календаре. По той же причине на Покровскую субботу местные власти не меняют расписание общественного наземного транспорта и не выделяют отдельный маршрут от центра города до кладбища.

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