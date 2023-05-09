Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви

Русская православная церковь 9 мая (26 апреля по старому стилю) совершает особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Стоит отметить, что на протяжении многовековой истории России служители Русской православной церкви духовно благословляли воинов на служение Родины.

Реформа Петра I

Важнейший этап развития взаимоотношений церкви и армии связан с именем Петра I. Целью комплекса реформ, проведенных Петром I в период 1701–1722 годов, было снижение влияния церкви, ее независимости и усиления контроля над ее административными и финансовыми вопросами.

Кроме того, фактически была ликвидирована должность Патриарха, а также утвержден новый высший церковный орган — Святейший правительствующий Синод, или Духовная Коллегия.

В связи с тем, что рекрутская повинность распространялась на людей при церкви, за исключением священнослужителей и их семей, усилилась численность армии — в штатах воинских частей появились священники. Корпус военных священников стал частью российской армии и флота.

Полковые священники не уступали в смелости и доблести воинам «вне рясы». Помогали не только религиозному, но и нравственному воспитанию воинов.

Священники в Великую Отечественную войну

За четверть века, последовавших после революции 1917 года, были репрессированы тысячи священников, уничтожались храмы, запрещались богослужения. Однако когда началась Великая Отечественная война, рядом с воинами снова оказались священники.

Свою позицию Русская православная церковь четко обозначила с первого дня войны. 22 июня 1941 года ее глава, митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), обратился ко всем православным верующим страны с письменным посланием «К пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором подчеркнул, что Церковь всегда разделяла судьбу своего народа. Он отметил, что «фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали», постигнет та же участь, что и других захватчиков, когда-то вторгавшихся в нашу страну.

Так, 26 июня 1941 года Сергий отслужил в Богоявленском соборе Москвы молебен «О даровании победы», и с этого дня во всех храмах страны почти до самого конца войны начали совершаться подобные молебствования.

В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты. Кроме того, много священнослужителей трудилось в военных госпиталях.

День Победы 9 Мая

День Победы — 9 мая 1945 года — пришелся на Пасхальные дни. Для православных людей пасхальная радость усугублялась радостью долгожданной Победы. Но радость Победы никогда не позволяла верующим людям забывать о молитвенном поминовении усопших воинов — защитников Отечества. Так, Архиерейский Собор Русской православной церкви (29 ноября — 4 декабря 1994 г.) установил совершать в День Победы 9 мая особое ежегодное поминовение не только усопших воинов, но всех пострадавших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В этот день совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне.

Православное отношение к войне и воинскому служению

Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать все время земного существования человечества: Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец (Мф. 24:6).

В качестве главной причины войн, возникающих против верующих, Библия во многих местах называет их тяжкие прегрешения против Бога и нарушение верности Ему.

Война является возмездием народу за всенародные грехи.

Однако если верующие верны Богу, и против них выступили враги, то в таком случае Господь помогает одержать победу, даже несмотря на многократное численное превосходство неприятеля.

Смиренное осознание своих сил и вклада в победу, подается в Писании как единственно правильное для верующего воина: ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила (1Макк. 3:19).

Это относится и к каждому солдату в отдельности. Бог сохраняет верных Ему — Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне — от руки меча (Иов. 5:20).

Однако стоит подчеркнуть, что Писание учит милосердию к побежденному и обезоруженному неприятелю, предостерегая от чувства озлобления и злорадства (см.: Притч. 24:17–18). Борясь с грехом, важно не приобщиться к нему, не впустить зло в свое сердце.