В активном поиске: какого мужчину мечтает найти Наталия Гулькина

Звезда «Мираж» Наталия Гулькина мечтает о достойном мужчине. Каким требованиям должен соответствовать потенциальный бойфренд, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Наталия Гулькина призналась, что устала быть одна. О каком спутнике мечтает 59-летняя артистка? В чем на самом деле причина ее расставания с бодибилдером Рамзесом? Из-за чего певицу боятся мужчины? Как Гулькина сохраняет красоту и молодость? И почему она категорически отказывается делать пластику? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он должен быть действительно харизматичный, с чувством юмора и настойчивым, уметь добиваться своего», — рассказала звезда.

В следующем году Наталия Гулькина отметит юбилей. Артистке исполнится 60. Она признается: к этому возрасту добилась практически всего, о чем мечтала. У нее есть дети, слава, поклонники. Единственное, чего не хватает, — любимого человека рядом. Певица четыре раза была замужем, но так и не смогла устроить личную жизнь.

«Меня, наверное, боятся мужчины, я не знаю. Потому что они думают, что я буду горы какие-то золотые просить. Или что ко мне нужно подъезжать только на каком-то роскошнейшем сумасшедшем лимузине и сразу доставать слитки», — предположила Наталия Гулькина.

«Конечно, сложно. Сложно человеку неординарному найти себе пару. Надо делать это тогда, когда брак может произойти по любви. А любовь, в общем-то, это больше присуще молодежи», — высказался писатель Остап Стужев.

Год назад Гулькина закрутила роман с бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Спортсмен покорил певицу своим обаянием и идеальной физической формой. 13-летняя разница в возрасте никого не смутила.

«Все мои мужья были меня намного моложе. Совсем уже человека, который, знаете, пожил и лет еще на 15 меня старше… Боюсь, я буду очень сильно переживать за его здоровье», — уточнила звезда.

Наталия рассказывала всем о своем счастье. Познакомила Рамзеса с детьми. Те поддержали выбор мамы.

«Они очень надеялись, что это перерастет все в серьезные хорошие отношения, потому что они говорят: „Мать, засиделась ты одна“», — поделилась Гулькина.

Но вскоре выяснилось, что они слишком разные. У каждого своя жизнь. И менять ее ради другого человека оба были не готовы.

«Он все-таки бодибилдер. Это определенные люди. И потом, он художник. Он видит мир по-своему. А я все время на гастролях, а у меня все время какие-то съемки, какие-то мероприятия», — рассказала Наталия Гулькина.

Певица объясняет: она не может себе позволить жертвовать карьерой ради любви. Иначе ей просто будет не на что жить и кормить питомцев.

«На мою пенсию даже невозможно оплатить коммунальные услуги, невозможно накормить моих котов. У меня их 11. У меня два больших аквариума. Рыбы тоже хотят есть», — уточнила Гулькина.

Артистка делится: она устала быть сильной и независимой, тащить на себе всю семью и работать без выходных. Ей хочется найти того, кто возьмет решение финансовых проблем на себя.

«Если вдруг в моей жизни появится мужчина, который скажет: „Наташенька, хватит уже пахать, уже почувствуй себя женщиной, отдохни. Давай поедем туда, давай это. Вот тебе деньги на клип“. Боже, это просто моя мечта», — заявила Наталия Гулькина.

«Если ты прошел огонь, воду и медные трубы и реально всего добился сам, ты, наверное, хочешь, чтобы рядом с тобой был как минимум того же уровня мужчина. И как максимум — еще выше, чтобы было к чему стремиться», — выразила свое мнение актриса Наталья Рудова.

Гулькина жалуется, что с каждым годом встретить свою любовь становится все труднее. Солидные мужчины больше обращают внимание на юных девушек. Но артистка старается не отставать. Наталия ухаживает за собой. Посещает косметолога. Но, в отличие от многих коллег, еще ни разу не делала пластику.

«Мне страшно. Потом, сейчас смотрите. Какие-то скандалы с этими бедными и несчастными хирургами. Там у них… У кого-то грудь на боку, у кого-то что-то куда-то сползло. И это все начинаешь слушать и думаешь: оно мне надо? Вроде так все пока более-менее нормально», — объяснила певица.

Гулькина уверена: она не выглядит на свой возраст. И вполне может составить конкуренцию более молодым красоткам. А свой богатый жизненный опыт Наталия считает преимуществом.