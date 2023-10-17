Награда или наказание: как дети страдают из-за славы своих звездных родителей

Слава звездных родителей нередко приводит к предвзятому отношению к их детям. Как наследники знаменитостей справляются с трудностями в жизни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкая фамилия — награда или наказание? Как дети звезд страдают из-за славы своих родителей? Почему дочь Татьяны Догилевой была вынуждена взять псевдоним? Из-за чего внучка Валентины Талызиной плакала во время учебы в театральном институте? И чем наследница Ирины Апексимовой не угодила Стасу Садальскому? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все равно все всегда сравнивают с мамой. Ты приезжаешь в новую компанию, в какой-нибудь лагерь. Там висят списки прибывших: „О, Догилева! Это правда? Твоя мама Догилева?“» — вспомнила Екатерина Ланн.

Дочь Татьяны Догилевой тоже актриса. И признается: быть частью знаменитой семьи тяжело. Особенно трудно было, когда Екатерина делала свои первые шаги в профессии. Она постоянно ощущала ответственность перед мамой.

«Я записывала все пробы с мамой: „Мама, посоветуй. Мама, скажи“. И без маминого одобрения я боялась это отсылать. Но я считаю, что это такая созависимость», — высказалась дочь.

Екатерина объясняет: ей всегда было важно мамино одобрение. И она очень переживала, если не получалось его заслужить. Только со временем научилась относиться ко всему проще.

«Да, конечно, мне хочется, чтобы если со мной что-то выходит, мама это посмотрела и сказала: „Кать, как мне нравится“. Но я понимаю, что это идеальный мир. Поэтому я оставляю за собой право на ошибку», — подчеркнула Екатерина Ланн.

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Татьяна Догилева и ее бывший муж Михаил Мишин поддержали дочь в желании быть артисткой. И когда она захотела получить образование в Англии, помогали готовиться к поступлению.

«Меня взяли на этот курс в Кембридже. На тот момент это был курс при Королевской академии драматических искусств. Это вообще мне снесло голову, потому что я такая: „О, все мои любимые актеры“», — призналась дочь Догилевой.

В общей сложности она прожила за границей 3,5 года. Но из-за трудностей с получением рабочей визы решила вернуться в Россию.

«Это место возможностей. Это место огромной конкуренции. Это место нереальной свободы. Но это место большого стресса тоже», — уточнила Екатерина Ланн.

Дома она столкнулась с новой проблемой. Если за рубежом девушка была просто начинающей актрисой, то здесь — дочерью легендарной Татьяны Догилевой. Чтобы избежать сравнения с мамой, Екатерина придумала себе псевдоним.

«Мне не хотелось, чтобы меня сравнивали, чтобы сразу внимание было: „Ой, это что, дочка, что ли, пришла?“. К сожалению, фамилия Догилева была таким немножко магнитом для вот этого всего. Фамилия Ланн — меньший магнит», — заявила она.

Тот же путь выбрала еще одна звездная наследница — дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. По словам Дарьи, страдать из-за известности мамы с папой она начала еще в школе. Одноклассники ее не любили и завидовали успеху родителей-звезд. Когда девушка решила стать актрисой, она хотела, чтобы ее воспринимали как самостоятельную единицу. И взяла фамилию бабушки. Вместо Николаевой стала Авратинской.

«Мои друзья-приятели, которые также дети известных родителей, всю жизнь с этим внутренне борются. Единственный способ с этим бороться — это быть уверенным в том, что ты делаешь. И не обращать внимания на мнение людей, которые тебя не знают», — объяснила актриса Дарья Авратинская.

Но это не помогло ей избежать нападок. После того как Ирина Апексимова заняла пост директором Театра на Таганке, она пригласила в труппу дочь. Игру Авратинской оценили не все. Стас Садальский назвал Дарью «профнепригодной», а ее мать обвинил в кумовстве.

«Это было просто ужасно. Я еле выдержал первый акт. Я понимаю, что для Ирины Апексимовой дочь важнее коллектива, но все-таки это театр. Тогда нужно создавать свою частную антрепризу и платить за дочку», — высказался актер.

«Нас всегда будут считать блатными, неталантливыми, какими угодно. Если у людей есть такое мнение, они на него имеют право. Это не значит, что оно правдиво», — отметила Дарья Авратинская.

В отличие от своих коллег, внучка Валентины Талызиной, наоборот, гордится известной фамилией. Сначала она хотела стать балериной. Но после травмы решила пойти по стопам знаменитой бабушки. Та отговаривать не стала. Лишь дала несколько советов.

«Был момент, конечно, когда она меня предостерегала о сложностях данной профессии, но меня это не остановило», — призналась актриса Анастасия Талызина.

На вступительных экзаменах в театральный Анастасия пела знаменитую песню из фильма «Ирония судьбы», которую когда-то исполняла Валентина Илларионовна.

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«Специально выучила на гитаре на перроне… Это самое… Вагончик („На Тихорецкую состав отправится“. — Прим. ред.). И она начала. Вся засмеялась комиссия. — „А есть артистка Валентина Талызина“, -. „Это моя бабушка“, — очень отрывисто отвечала. Ей потом сказали: „Ты куда-нибудь ходила еще?“. Она сказала: „Нет“. — „И не ходи никуда“, -. Все было понятно», — вспомнила Валентина Талызина.

Во время учебы Талызина-младшая сталкивалась с трудностями: зависть однокурсников, предвзятое отношение преподавателей.

«А кто ее воспитывал? Кто? Она приходила и плакала, что педагог это сказал, то. И плакала. Я говорила так и так, все выворачивала, что она начинала смеяться. Я же комедийная артистка», — рассказала Валентина Талызина.

«Когда я поступил, вышла газета какая-то желтая. Там был заголовок: „Московские вузы опять набрали блатных“. Пришлось все четыре года с этим жить, доказывать обратное», — заявил актер Данил Стеклов, сын актрисы театра «Сатирикон» Агриппины Стекловой.

«Каждому артисту нужно доказывать свой талант вне зависимости от фамилии», — подчеркнул актер Сергей Новосад.

Елизавета Боярская, Иван Янковский, Павел Табаков — все они и многие другие артисты прошли через упреки и сравнение со знаменитыми родственниками. Но смогли доказать, что достойны занять свое место под солнцем. Ведь зрителя не обманешь. И если нет таланта, никакая фамилия не поможет.