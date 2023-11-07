Остался в 69 лет совсем один: почему жена и дети отвернулись от Сергея Беликова

Певца Сергея Беликова с вещами выставила на улицу жена. Что привело к разладу в семье после долгих лет совместной жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Гражданская жена экс-солиста «Самоцветов» Сергея Беликова выставила его с вещами за дверь. Почему женщина решила расстаться с певцом после 40 лет отношений? Правда, что она уличила его в измене? И где сейчас живет музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дни рождения, когда собирались по 10-15 человек, ушли в прошлое, потому что с годами появилось какое-то ощущение, что застолье для меня стало вещью достаточно утомительной», — признался заслуженный артист.

Звезде советской эстрады Сергею Беликову 25 октября исполнилось 69 лет. Певец отметил день рождения в гордом одиночестве. Вместо праздничного стола у него был холостяцкий ужин. Накануне гражданская жена Елена выставила его за порог (Супруги были женаты до 2010 года. После развода им удалось помириться и продолжить отношения без штампа в паспорте — Прим.ред.).

«Я был обвинен в каких-то совершенно абсурдных вещах. Мне были предъявлены абсолютно фантасмагоричные какие-то обвинения. Я глазом не успел моргнуть, как за дверь были выставлены мои вещи. Мне что, ломиться в квартиру снова с требованием пустить меня?» — задался вопросом Беликов.

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Музыкант винит общих знакомых в разладе. И считает: те накрутили Елену. Они рассказали, что у Беликова в разных городах есть любовницы. И показали женщине компрометирующие фото. Сергей уверяет: пикантные кадры были подделкой, но жена ему не поверила.

«Лена получила порцию абсолютно абсурдной информации, фейковой, недостоверной. Но она приняла ее, что для меня стало большим ударом. Для меня до сих пор остается непонятным, как она могла во все это поверить, и никакие аргументы сработать не смогли», — сказал он.

«Я считаю, что после 40 с лишним лет брака выставлять на улицу, как бездомную собаку, — это, конечно, должно случиться что-то экстраординарное. Я думаю, что Сергей что-то недоговаривает», — предположил светский журналист Денис Сорокин.

«Если живешь в напряжении постоянно подсознательном, ждешь удара, ждешь, и вдруг такой подкидывают тебе материалец, ты охотно его ешь и говоришь: „Да, да, я же говорила“», — выразил свое мнение музыкант Анатолий Алешин.

В 2010-м пара уже расставалась из-за слухов о неверности заслуженного артиста. Но тогда их союз спасло рождение внука Тимофея. Ради мальчика Елена и Сергей помирились.

«Это был период, когда рос и взрослел Тимофей, мой крайний внук. Моя большая любовь, моя большая забота, моя большая привязанность», — заявил артист.

Беликов не понимает, как Елена может верить посторонним людям. Они прожили 40 лет вместе. Певец много работал, чтобы обеспечить семью. И чем ему отплатили?

«Ей по какой-то причине захотелось на склоне наших лет со мной расстаться. Я был обвинен в каких-то совершенно абсурдных вещах», — отметил Беликов.

«Информация, что у Сережи адюльтер, что у него другие женщины или другая женщина. Ты срываешься с катушек», — уточнил Алешин.

Сергею Беликову позволено видеться только с внуком Тимофеем. Но когда в доме нет бабушки Елены.

«Дедушка Сережа общается по своему расписанию, бабушка Лена — по своему», — сказал певец.

Музыкант остался один. С сыном от первого брака Антоном он не общается. В молодости Сергей Беликов бросил супругу Ирину с ребенком ради Елены. Со второй женой они познакомились на гастролях. Танцовщица ансамбля «Березка» понравилась ему с первого взгляда.

«Слово за слово, — и ощущение такое, что что-то нас цепануло. У нас возникли очень романтичные, в какой-то степени бурные отношения», — объяснил экс-солист «Самоцветов».

«Тут получилось, что Лена фактически вынудила Беликова уйти из семьи. И, естественно, на что она рассчитывала? Когда ты делаешь подлянку какому-то другому человеку, потом, даже спустя время, это показывает опыт, всегда происходит у тебя то же самое. Бумеранг», — высказался журналист Сорокин.

Первая супруга не смогла простить предательство. Она переехала жить в Воронеж и запретила артисту видеться с мальчиком.

«Раз ты нас бросил, ушел от нас, то значит, для тебя нас больше не существует. Это привело к тому, что мой сын вырос без общения со мной», — посетовал Беликов.

«Этот брак был не по любви, а по залету. Ему было 23-24 года, когда родила ему первая жена ребенка. И он вообще не был привязан к той семье», — уверен Алешин.

Лишь спустя много лет певцу удалось встретиться с Антоном. Но родственных чувств между ними так и не возникло. А теперь Сергей Беликов утратил поддержку и от детей от Елены: дочери Натальи и сына Григория. Наследник, который выступал с ним долгие годы, не встал на его сторону. А ведь он мог рассказать, что артист делал на гастролях. Когда отец лишился крыши над головой, молодой человек не приютил его. Заявил, что у него своя жизнь. Сейчас Беликов вынужден снимать квартиру.

«Я для них все, что мог по жизни, сделал. То есть моя человеческая совесть, моя карма чиста перед ними. Как они ко мне относятся — это уже их проблемы», — подчеркнул Беликов.

Экс-солист «Самоцветов» старается не унывать. Утешение он нашел в работе.

«У меня есть задачи. Задачи какие? Ты поешь, на сцену выходишь. Все. На репетицию. У меня такая простая жизнь», — отметил певец.

Беликов говорит: совместно нажитое имущество делить не намерен. Он надеется, что жена рано или поздно поймет, что совершила ошибку и они снова будут вместе.