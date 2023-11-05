ТОП-9 полезных привычек, которые могут нанести вред здоровью

Пытаясь вести правильный образ жизни, люди часто черпают советы из интернета, прислушиваются к блогерам и ведутся на маркетинговые уловки. Многие «полезные» привычки не несут никакой пользы для организма, наоборот, могут ему навредить. 5-tv.ru выяснил у специалиста в области пищевого поведения и системного оздоровления организма Марии Красновой, какие продукты и безобидные лекарственные препараты могут пошатнуть ваше здоровье.

Выпивать смузи на завтрак

Десять лет назад среди людей, пропагандирующих здоровый образ жизни, стали популярны фруктовые коктейли — смузи. Их легко приготовить из фруктов, суперфудов и даже орехов. Часто блогеры, специализацией которых является правильное питание, советуют заменять привычные для нас варианты завтраков на смузи.

Мария Краснова

Специалист в области пищевого поведения и системного оздоровления организма — Заменять завтрак одним стаканов смузи — это не лучшая идея.

Эксперт не отрицает, что смузи полезны, ведь в их состав входят вода и фрукты, но чрезмерное употребление этих продуктов способно повысить уровень сахара и инсулина в крови. Это прямая дорога к набору лишнего веса. Краснова советует не выпивать больше одного стакана смузи в день, добавляя к фруктам полезные жиры и белки.

Всегда принимать антибиотики во время болезни

Появление антибиотиков в 40-х стало одним из самых важных событий в мировой медицине. Сейчас люди реже умирают от инфекционных заболеваний и дольше живут. Антибиотики продаются только по рецепту врача, но есть и те препараты, для приобретения которых он не требуется.

Фото: Globallookpress.com / Jeremy Maude

Бесконтрольный и частый прием антибиотиков приводит к тому, что у тех или иных бактерий в вашем организме вырабатывается иммунитет к антибиотикам. Тот препарат, который когда-то вылечил вас от болезни, может перестать действовать. Кроме патогенных микроорганизмов, антибиотики поражают полезные бифидо- и лактобактерии, которые участвуют в метаболизме и снабжают слизистую кишечника необходимыми для его здоровой работы веществами.

Есть манную кашу на завтрак

Все мы ели манную кашу в детстве: кто с удовольствием уплетал целую тарелку за завтраком, а кто-то недолюбливал за комочки. Почему именно ее давали в детских садах и лагерях? Ответ прост! В манной крупе содержится огромное количество углеводов и глютена. Но кроме насыщения, такая каша пользы в себе не несет.

Фото: Globallookpress.com / digifoodstock.com

Манная крупа — это измельченная пшеница, которая теряет все полезные свойства после переработки. Можно сказать, что манка — это мука, а каша из нее — сваренная мука. В ней содержится большое количество крахмала, который нежелателен для употребления взрослым людям, не говоря уже о детях.

Принимать витамины

Покупка и употребление витаминов горстями каждое утро — еще одна «полезная» модная привычка. В общем в витаминах нет ничего плохого, а наоборот, они полезны для организма в случае подбора курса со специалистом. Опасайтесь тех пилюль здоровья, которые получены химическим путем. Десятилетние исследования ученых так и не доказали, что ежедневное употребление витаминов приносит пользу.

Мария Краснова

Специалист в области пищевого поведения и системного оздоровления организма — Ученые придерживаются мнения, что мы получаем достаточно полезных элементов с едой. Так что, в таблетках нет необходимости.

Эксперт не советует заниматься самолечением, потому что ни к чему хорошему оно не приведет: вы можете как подорвать здоровье, так и выкинуть деньги на ветер. Прежде, чем начать пить те или иные витами, сдайте анализы и составьте план курса витаминов с врачом.

Использовать оксолиновую мазь для профилактики простуды

«Оксолинка» — привычная советская мазь для носа, которую родители мазали детя мперед походом в детский сад или школу в период ОРВИ. Но мазь вредна для слизистой носа. В составе оксолинки присутствует вазелин, который не увлажняет слизистую, а наоборот, не пропускает воздух и влагу. В пересохшем носу могут образоваться кровоподтеки и корочки.

Фото: ТАСС / YAY

Из-за вазелина в оксолиновой мази, в носу будет намного больше пыли и других загрязняющих частиц, чем если бы вы ее не намазали. Именно пыл самый частый распространитель инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Лучше промывайте нос специальными обеззараживающими спреями при первой возможности.

Пить много воды

Человеку без воды не выжить — факт. Но пить слишком много воды тоже вредно. Ученые доказали, что обязательно выпивать два с половиной литра воды в день — это миф. Переизбыток воды в организме способен спровоцировать сбой в работе почек, повышение артериального давления, вымывание из костей солей и минералов, отеки.

Фото: Globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer

Почки здорового человека могут перерабатывать в среднем около одного литра воды за час, предупредила Краснова. Если вы выпиваете больше, вода приведет ваш организм к опасным нагрузка. Но не стоит слепо следовать этому правилу, прислушивайтесь к себе и утоляйте жажду всякий раз, когда она появляется.

Есть овсянку на завтрак

Овсяная каша — полезный и сытный завтрак, но не для всех. Есть овсянку по утрам не рекомендуется тем, кто страдает расстройствами пищеварения, связанные с непереносимостью глютена. Эксперты в области пищеварения считают, что овсянка содержит в себе недостаточное количество белка, чтобы стимулировать регенерацию клеток и активный метаболизм по утрам. Вы наверняка замечали, что после того, как вы позавтракали такой сытной и тяжелой кашей, чувство голода наступает буквально через час.

Мария Краснова

Специалист в области пищевого поведения и системного оздоровления организма — Овсяная каша сваренная на воде имеет мало белка. Она не покрывает потребности организма в этом нутриенте.

Также стоит заметить, что кроме большого количества полезных элементов, например, клетчатки и кальция, овсянка содержит в себе фитиновую кислоту. При переваривании каши в желудке, вещество образует нерастворимые с кальцием соли, затрудняя его всасывание и растворение. Эксперт советует минимизировать завтраки овсяной каши и разнообразить свое утреннее меню.

Пить много молока

Настоящая антимолочная кампания развернулась в мире в последние несколько лет. Люди повально переходят на его альтернативы — овсяное, кокосовое и соевое. Многие ратуют, что коровье молоко — это чуть ли не главный враг человеческого организма. И правда, ученые обнаружили вред молока и молочных продуктов, но только в том случае, если вы пьете его литрами. Чрезмерное употребление коровьего молока может привести к рассеянному склерозу и диабету первого типа.

Фото: Globallookpress.com / Sabrina Vani

Некоторые люди утомляют молоком жажду, заменяя им воду. Стоит помнить, что оно плохо усваивается в организме из-за содержащегося в нем казеина — сложного белка, который присутствует в молоке в виде соли кальция. Когда казеин попадает в желудок с молоком, он слипается в большой комок, затрудняя пищеварение. Также молоко способно вызвать аллергию и противопоказано людям с непереносимостью лактозы.

Есть много овощей

Еще один распространенный миф связан с овощами. Да, овощи полезны из-за содержания клетчатки, но питаться исключительно ими опасно для здоровья. Национальный институт здравоохранения США рекомендует употреблять около 25 грамм клетчатки в день. Проблемы возникают, когда после превышения дневной нормы овощей. Желудок не может справиться с таким количеством, в результате это приводит к расстройству пищеварения, газообразованию и запорам.

Фото: Globallookpress.com / Martin Poole

Если вы едите много овощей или перешли на вегетарианскую диету, помните, что такое питание может привести к дефициту питательных веществ. Пока желудок пытается переварить все съеденные вами овощи, у него не хватает сил переварить остальные питательные вещества. Также переизбыток клетчатки может спровоцировать растягивание прямой кишки.

Выпивать чашку чая перед сном

Выпить вечером или перед сном чашечку теплого чая — традиция во многих российских семьях. Чай содержит много противовоспалительных компонентов, особенно хорош крепкий черный чай после отравления. В зеленом чайном листе множество антиоксидантов, положительно влияющих на замедление старения. Но даже такой безобидный и полезный напиток может навредить вашему организму.

Фото: Globallookpress.com / Julia Pfeifer

Чай может быть опасен тем, что в нем содержиться кофеин, а особенно в зеленом. После чашки чая вечером вы рискуете не заснуть. Кроме того, кофеин обладает мочегонным эффектом и постоянные ночные позывы в туалет помешают хорошему сну. Если вы не можете отказать себе в удовольствие выпить чашку чая перед сном, эксперт советует отдать предпочтение травяным сборам.

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