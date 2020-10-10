Здоровое питание: ТОП-5 причин завтракать яйцами

Яйца — привычное блюдо к завтраку, но не все знают о плюсах их употребления в пищу. Оказывается, британским ученым удалось обнаружить как минимум пять серьезных поводов регулярно есть яйца, пишет Wday.ru.

Сила костей

В яйцах содержится много витамина D. Он на одном уровне с рыбьим жиром помогает укреплять кости и зубы, способствует лучшему усвоению кальция в организме.

Острое зрение

Благодаря большому количеству лютеина в составе яиц употребление этого блюда помогает бороться с ослаблением зрения. Яйца замедляют процессы регенерации в тканях глаза, помогают снизить риск развития близорукости.

Борьба с морщинами

Яйца замедляют выработку меланина в организме. Благодаря этому уходят пигментные пятна, неровности тона, улучшается цвет лица. Также употребление яиц стимулирует выработку коллагена и эластина. Поэтому разглаживаются морщины, кожа становится более упругой и гладкой.

Повышение фертильности

В яйцах содержится немало фолиевой кислоты — витамина B9. Она полезна как на этапе планирования беременности, так и в период ожидания малыша. Это помогает формированию нервной трубки у плода и снижает риск рождения детей с задержкой умственного развития.

Снижение веса

Несмотря на большое количество холестерина в желтке, употребление яиц каждый день способствует снижению веса. Они хорошо насыщают и позволяют увеличить количество белка в рационе. При низкокалорийной диете яйца станут настоящим спасением.

А есть ли минусы?

Все слышали про аллергию на яйца и риск подхватить сальмонеллез, если есть их полуготовыми. Врач-терапевт Гузель Абдуллина полагает, что сальмонеллез есть только в сырых яйцах, так что забывать о термической обработке нельзя. А пищевая аллергия может появиться или при индивидуальной непереносимости, или при их слишком большом количестве в рационе.

Яйца можно и нужно включать в свое питание, но важно и разнообразие. Например, не менее полезно на завтрак есть каши с фруктами или цельнозерновые тосты. Но даже если яйца — постоянная составляющая диеты, сидеть на ней постоянно нельзя. Склонность худеть и соблюдать строгие ограничения в питании может говорить о расстройстве пищевого поведения, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно варить яйца.