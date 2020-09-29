Какие сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья?

Шеф-повар Владимир Павлов поделился знаниями о том, какие привычные блюда порой опасны для пищеварения, пишет радио Sputnik.

Мясо с картошкой

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Любая хозяйка знает, что птица или мясо с картофелем — беспроигрышный вариант. Без него не обходится ни одно застолье, это блюдо многие едят каждый день. Но делать этого не стоит, как и употреблять мясо одновременно с мучным.

«Картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке, — объяснил Павлов. — Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса».

Медленные углеводы из крахмального картофеля или хлеба плохо усваиваются с большим количеством животного белка. Возникает тяжесть, вздутие, а позже это отражается и на весе. Лучше всего к мясу подойдет гарнир из овощей или простой салат, который также стоит употреблять либо перед мясным блюдом, либо после него.

Фруктовый десерт

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Многие сторонники здорового образа жизни заменяют сладости на фрукты. Они не едят мучного и предпочитают вареное мясо и овощи. Но употребление после животного белка фруктов на десерт также опасно.

«Фрукты лучше есть минимум за 15-20 минут до потребления мяса или через 2-3 часа после еды», — посоветовал шеф-повар.

При таком сочетании горячее успеет перевариться. В противном случае фрукты сразу начнут процесс брожения и помещают правильному усваиванию пищи.

Томаты с сырами

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Полюбившееся многим «итальянское» блюдо — помидоры с сырными вариациями — также может причинить вред организму. Даже если речь о действительно полезных моцарелле и фете.

«Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить», — разъяснил Владимир Павлов.

Салаты

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Даже самое здоровое блюдо по мнению диетологов и простых людей — овощной салат — может вредить здоровью. Выбирая овощи для салата, лучше избегать известного сочетания «помидоры-огурцы» или добавлять к ним как можно больше других овощей.

«Огурцы и помидоры — не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины», — рассказал шеф-повар.

Исключение

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Шеф-повар также выделил совершенно уникальный сезонный продукт, который нельзя сочетать ни с одним другим. Это — дыня.

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