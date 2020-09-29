Какие сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья?
Известный шеф-повар и телеведущий раскритиковал любимые россиянами блюда.
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Шеф-повар Владимир Павлов поделился знаниями о том, какие привычные блюда порой опасны для пищеварения, пишет радио Sputnik.
Мясо с картошкой
Любая хозяйка знает, что птица или мясо с картофелем — беспроигрышный вариант. Без него не обходится ни одно застолье, это блюдо многие едят каждый день. Но делать этого не стоит, как и употреблять мясо одновременно с мучным.
«Картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке, — объяснил Павлов. — Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса».
Медленные углеводы из крахмального картофеля или хлеба плохо усваиваются с большим количеством животного белка. Возникает тяжесть, вздутие, а позже это отражается и на весе. Лучше всего к мясу подойдет гарнир из овощей или простой салат, который также стоит употреблять либо перед мясным блюдом, либо после него.
Фруктовый десерт
Многие сторонники здорового образа жизни заменяют сладости на фрукты. Они не едят мучного и предпочитают вареное мясо и овощи. Но употребление после животного белка фруктов на десерт также опасно.
«Фрукты лучше есть минимум за 15-20 минут до потребления мяса или через 2-3 часа после еды», — посоветовал шеф-повар.
При таком сочетании горячее успеет перевариться. В противном случае фрукты сразу начнут процесс брожения и помещают правильному усваиванию пищи.
Томаты с сырами
Полюбившееся многим «итальянское» блюдо — помидоры с сырными вариациями — также может причинить вред организму. Даже если речь о действительно полезных моцарелле и фете.
«Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить», — разъяснил Владимир Павлов.
Салаты
Даже самое здоровое блюдо по мнению диетологов и простых людей — овощной салат — может вредить здоровью. Выбирая овощи для салата, лучше избегать известного сочетания «помидоры-огурцы» или добавлять к ним как можно больше других овощей.
«Огурцы и помидоры — не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины», — рассказал шеф-повар.
Исключение
Шеф-повар также выделил совершенно уникальный сезонный продукт, который нельзя сочетать ни с одним другим. Это — дыня.
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