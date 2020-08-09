Почему ежедневно есть овсяную кашу опасно для здоровья?

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Виктория Андреева
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Ведущий диетолог Галина Барташевич рассказала о «побочных эффектах» полезных злаков.

Почему ежедневно есть овсяную кашу опасно для здоровья?

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Хваленая бабушками и мамами овсяная каша не так полезна, как считалось ранее. Чрезмерное употребление этого продукта может спровоцировать развитие тяжелого хронического заболевания, утверждает диетолог Галина Барташевич.

В беседе с «Экономика сегодня» эксперт пояснила, что в овсянке содержатся так называемые фитаты — вещества, препятствующие нормальному усвоению кальция. Вследствие недостатка в организме данного минерала неминуемо развивается «костная болезнь» — остеопороз.

«Чтобы не допустить подобного, овсянку нужно есть не каждый день, а два-три раза в неделю», — посоветовала диетолог.

Любителям легких и полезных завтраков Барташевич предложила заменить излюбленную овсянку гречневой или ячневой крупой, а также рисом или булгуром. А вот что касается овсяного молока, то этот продукт употреблять совсем невредно. Содержащийся в нем витамин D способствует росту волос и ногтей, а также улучшает настроение.

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