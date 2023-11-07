ТОП-6 продуктов, очень полезных для женщин

Существует шесть продуктов, которые способны не только осчастливить женщину, но и сделать ее здоровой.

Употребление определенных продуктов может уберечь женщин от таких проблем, как рак молочной железы, сердечно-сосудистые заболевания, дряблая кожа и остеопороз, пишет Al Jazeera.

Жирная рыба

Среди жирных рыб, которые обогащены омега-3 жирными кислотами и витамином D, можно выделить в частности скумбрию, сельдь и дикий лосось. Эти питательные вещества помогают в снижении лишнего веса. Кроме того, жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способны подавить развитие инфекции.

Женщины обычно не получают в достаточном количестве витамин D. Благодаря витамину D притупляется чувство голода и тяга к углеводам. Омега-3 жирные кислоты замедляют скорость пищеварительных процессов, что тоже способствует созданию чувства насыщения и снижению аппетита.

Помимо того, что витамин D помогает организму усваивать кальций, он также может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить рост рака молочной железы, толстой кишки и яичников.

Грецкие орехи

Грецкие орехи очень полезны для организма женщины. Их употребление помогает наладить режим сна, снижает уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт миокарда предрасположены 90% женщин.

Среди полезных веществ грецких орехов выделяют антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты.

Если в течение дня употреблять орехи от 65 до 110 граммов, то ваш организм будет вам очень благодарен. Так, значительно улучшится кровообращение, а также снизится риск развития артрита, без увеличения веса.

Ягоды

Такая ягода как клубника — источник важных питательных веществ, в том числе различных витаминов и минералов. В клубнике содержатся флавоноиды,

Как подтверждают исследования, употребление двух стаканов клубники или одного стакана шелковицы в неделю помогает повысить концентрацию внимания и стимулировать работу мозга.

Регулярное употребление ягод помогает бороться с расстройствами пищеварения и снизить риск развития рака толстой кишки.

Ягоды также богаты фолиевой кислотой и витамином С, которые являются двумя важными питательными веществами для женщин детородного возраста.

Бобовые

Благодаря употреблению бобовых в крови женщины снижается уровень «плохого» холестерина. Бобовые помогают предотвратить сахарный диабет и уменьшают такие симптомы предменструального синдрома (ПМС), как постоянный голод, задержка воды и перепады настроения.

Кроме того, в них содержится высокий уровень магния, способствующий уменьшению задержки воды в организме и повышающий уровень серотонина. Этот гормон поддерживает стабильность настроения и оптимальный уровень сахара в крови. Магний также помогает поддерживать приемлемый для организма вес и нормальный уровень сахара в крови у людей, страдающих сахарным диабетом.

Норма употребления бобовых: 3 чашки бессолевых сортов в неделю.

Овес

Овес помогает контролировать вес, снизить уровень холестерина в крови, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

Новое исследование Гарвардского университета, в котором приняли участие более 68 000 добровольцев, показало, что женщины, которые съедали от двух до трех порций цельнозерновой пищи в день, были на 23% менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям по сравнению с теми, кто съедал менее одной порции злаков в неделю.

Употребление овса также может снизить вероятность развития сахарного диабета 2-го типа на целых 61%.

Натуральное молоко с низким содержанием жира

Натуральное молоко с низким содержанием жира способствует укреплению костей, борется с «плохими» жирами, помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

При диетическом питании, включающем натуральное молоко с низким содержанием жира, потеря лишнего веса может составить до 70%.

Норма употребления молока: один стакан в день.