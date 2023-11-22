Легко попасть и тяжело выбраться: как быстро закрыть долги по кредитам и ипотеке

Кредитная карта или рассрочка могут серьезно выручить, если нужной суммы на счету нет, а покупка не терпит отлагательств. Но они также могут создать множество проблем, затянув человека в жуткие долги.

Когда до зарплаты или аванса еще далеко, а в ближайшие дни намечается крайне дорогая и срочная покупка, единственным спасением нередко становятся кредитная карта или рассрочка. Разбивать большую сумму на части и понемногу оплачивать каждый месяц или брать в долг у банка и возвращать позднее зачастую куда удобней, даже при наличии финансовой подушки безопасности.

Однако это работает лишь в том случае, если человек умеет грамотно распоряжаться деньгами и не склонен к импульсивным и необдуманным тратам. В противном случае попасть в зависимость от кредитов проще простого. Долги незаметно копятся, отбирая большую часть зарплаты, а вместе с тем и нервы.

О том, как грамотно и быстро распрощаться с накопившимися займами и обрести стабильность, эксклюзивно Пятому каналу рассказала финансовый консультант и экономист Юлия Питка.

Как чаще всего попадают в кредитную яму

Кредитная яма — это ситуация, при которой доходы человека не могут покрыть оплату всех займов. Например, при заработке в 50 тысяч рублей ежемесячно приходится отдавать треть суммы за коммунальные услуги, ипотеку, несколько тысяч за машину, технику и непогашенный долг по карте. А еще при таких тратах нужно покупать еду, обслуживать транспорт и не забывать о возможных расходах из-за болезни или потенциальных форс-мажорах.

Должник оказывается в безвыходном положении, все же ему нужно на что-то жить, и прибегает к единственному возможному решению — оформлять кредитную карту или рассрочку. Когда и этого уже не хватает для покрытия всех расходов, погрязший в долгах человек начинает оплачивать лишь самый важный кредит. Между тем, штрафы и проценты по оставшимся займам никуда не исчезают, нарастая словно снежный ком.

Со стороны попытки закрыть разом всем задолженности напоминают бег на месте и сильно ударяют по эмоциональному состоянию человека. Создается впечатление, что разорвать порочный круг невозможно, поэтому проще сдаться и окончательно погрязнуть в счетах и штрафах с головой. И многие действительно живут по такой схеме, пока банки не начинают постоянно звонить и угрожать судом.

Какие ошибки мешают быстро закрыть долги по кредитам

Чаще всего в ловушку кредитных карт и рассрочек попадают люди, у которых при и без того скромных доходах серьезно хромает финансовая грамотность.

Среди наиболее явных признаков выделяют:

неумение откладывать и копить деньги;

импульсивные покупки не по средствам;

отсутствие дальновидности в распределении бюджета;

жизнь от аванса до получки и постоянные займы у друзей, родственников или банков.

Кредиты они воспринимают не как долг, который позднее нужно будет обязательно отдать, а как легкие деньги, появившиеся из ниоткуда. Следовательно, их можно спокойно тратить и не беспокоиться о последствиях до следующего месяца.

«Человеку кажется: „Вот я сейчас куплю что-то и буду радоваться“. Но на самом деле денежные средства, взятые в кредит, не приносят такого удовольствия, как покупка за свой счет. Просто большинство людей не умеют создавать капиталы, <…> подушку безопасности. <…> Гораздо легче, кажется, [взять в долг у банка]», — отметила специалист.

Под угрозой попадания в кредитную яму также шопоголики. Зачастую им сложно бороться с навязчивыми мыслями о покупках. Понравившаяся вещь им нужна здесь и сейчас, независимо от ее цены и значимости.

Хорошо, если бездумную расточительность удается пресечь, когда количество оформленных кредитов еще не перевалило за полдюжины. В таком случае достаточно планомерно погасить возникшие долги и серьезно заняться своим образованием в теме ведения финансов.

Как действовать, если нет денег на погашение кредитов

Согласно статистике онлайн-сервиса «Домклик», только за 2023 год в России было оформлено более миллиона ипотечных кредитов. Востребованность в займе на жилье настолько огромна, что у большей части населения 10% дохода стабильно уходит на погашение ежемесячной задолженности.

Дополнительную нагрузку создают кредитные карты и рассрочки, из-за чего средств на жизнь совершенно не остается, а ведь в основном недвижимость приобретают молодые семьи с детьми, где трат на порядок больше. Однако выбраться из кредитной ямы все же можно. Главное, придерживаться нескольких советов.

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Шаг 1: провести аудит

Чаще всего человек, попавший в кредитную яму, даже не в силах ориентироваться в собственных доходах и расходах. Поэтому в первую очередь нужно сесть и предельно четко разобраться, куда и откуда поступают деньги.

«Здесь очень важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека. Выписать процентные ставки, суммы долгов, которые остались», — посоветовала эксперт.

Первым следует бросить все лишние средства и силы на избавление от кредита с наибольшей процентной ставкой, так как он требует огромных выплат. Таким образом получится снизить психологическую нагрузку и спокойно разобраться с оставшимися займами.

Шаг 2: закрыть часть кредитов

Однако не всегда первая схема эффективна. В том случае, если задолженностей слишком много, для начала нужно закрыть кредиты, по которым сумма выплат минимальная.

«Потому что если, например, у вас восемь кредитных обязательств, то достаточно закрыть какое-то количество. Пять кредитов — это уже не восемь, и, соответственно, гораздо проще выстроить систему», — подчеркнула финансист.

Нередко именно паника и стресс из-за невозможности сразу же расплатиться по всем счетам мешают человеку выбраться из кредитной ямы. При постепенном снижении нагрузки, просчитать следующие шаги по выходу в стабильное финансовое состояние будет проще.

Шаг 3: провести рефинансирование

После того, как часть займов погашена, а доходы и расходы точно подсчитаны, наступает время для крупных выплат. Эксперт советует внимательно просмотреть условия по действующим кредитам — процентную ставку, сумму и срок выплат — и по возможности их изменить в свою пользу.

Нередко куда выгоднее и проще рефинансировать кредит. То есть, еще раз взять денег в долг у банка, которыми получится закрыть все имеющиеся долги на удобных для человека условиях, а после спокойно оплачивать всего один долг. Это поможет значительно снизить нагрузку на психику, а также уменьшить ежемесячный платеж до приемлемой суммы.

«Если рефинансировать тот же самый кредит и снизить нагрузку с 20%, например, до 18%, то уже гораздо легче будет», — рассказала специалист.

В противном случае должник будет погашать лишь набежавшие за долгое уклонение от выплат проценты и штрафы, так и не добравшись до самих займов.

Сколько денег нужно откладывать, чтобы быстро закрыть кредиты

Наиболее эффективный способ выбраться из кредитной ямы — это воспользоваться финансовой подушкой безопасности. Таким образом средства на ту же еду, одежду и выплаты по займам будут четко разграничены. Для ее создания важно:

пересмотреть мелкие траты на питание, транспорт, подписки и другие бытовые мелочи;

ввести в привычку откладывать не менее 10% от зарплаты;

сократить количество потребляемых продуктов, но без ущерба для здоровья;

не вестись на праздничные скидки или регулярные распродажи.

В любом случае, эксперт не советует растягивать выплаты на долгие годы. Единоразовая крупная выплата всегда будет более выгодной для заемщика, чем несколько мелких, так как они будут включать в себя проценты банку.

Как не попасть в кредитную яму при покупке жилья

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Многие люди решаются на оформление ипотеки с твердой уверенностью, что выбранный объект недвижимости стоит потраченных в будущем средств, даже если платеж по ипотеке пугающе высок. Но на самом деле именно переоценка собственных возможностей нередко и сводит людей в финансовую яму.

Главная ошибка, по мнению финансиста, заключается в переоценке собственных сил. На ноябрь 2023 года оформить ипотеку на вторичное жилье можно только со ставкой от 15% процентов. Со столь колоссальной нагрузкой на бюджет сможет справиться лишь финансово грамотный человек, имеющий подушку безопасности и надежную, хорошо оплачиваемую работу.

«В этом случае выгоднее было бы, например, взять кредит на новостройку. Платить 2-3% и арендовать жилье», — отметила финансист.

И здесь важно работать с мышлением. Стараться выходить на другой уровень дохода, постепенно снижать процентную ставку по ипотеке. Но также не забывать следить за рынком и по возможности рефинансировать кредит.

В каких случаях следует подавать на банкротство

В исключительных случаях, когда долги по кредитам буквально душат человека, лишая средств к существованию, следует прибегать к оформлению банкротства.

Эта процедура предполагает, что должник подает заявление в банк, которым подтверждает отсутствие каких-либо средств для погашения кредитов. Однако эксперт предупреждает, что банкротство — это серьезный шаг, к которому нельзя прибегать при появлении первых же трудностей с оплатой.

«[Это] возможно, в том случае, если у человека действительно сложная ситуация. <…> Например, женщина, которая взяла кредит по просьбе мужчины (после чего он исчез). Здесь можно еще рассмотреть вопрос банкротства», — пояснила специалист.

Самостоятельное погашение кредита — это отличная проверка на финансовую грамотность и самостоятельность. Таким образом человек учится контролировать импульсивные желания, отсекать ненужные траты и исполнять возложенные на него обязательства.

Оформление банкротства же, наоборот, создаст в мышлении заемщика лазейку: всегда можно объявить себя неплатежеспособным и избежать проблем. Подобное мышление нередко и загоняет в глубокую кредитную яму.