О чем молчат банки: из-за каких покупок на маркетплейсах могут отказать в ипотеке

Риск отказа в ипотеке возрастает, если потребитель часто прибегал к вполне безобидным финансовым опциям.

Главная мечта многих россиян — иметь свое жилье. В связи с тем, что цены на недвижимость довольно высокие, людям часто приходится обращаться за ипотекой. Поскольку займ на данную покупку довольно большой и берется на продолжительное время, банки тщательно анализируют каждого клиента перед тем, как выдать средства. Иногда в финансовых организациях отказывают потребителям, казалось бы, по непонятным причинам.

При каких неочевидных нюансах могут не дать ипотеку, как исправить ситуацию и приобрести жилье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ипотечный брокер Сира Петросян.

Что влияет на решение банка о выдаче ипотеки

Самыми важными факторами, которые влияют на то, выдадут ли займ на жилье или нет, являются кредитная история и рейтинг потребителя. Банки просматривают, как часто потенциальный клиент брал займы, в срок ли выплачивал, нет ли у него текущих задолженностей.

«Кредитная история — один из самых важных факторов, влияющих на положительное решение, <…> в особенности при вступлении в ипотеку», — сообщила брокер.

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Также финансовые организации ранжируют всех клиентов на несколько категорий. Рейтинг того или иного потребителя зависит от того, насколько тщательно человек соблюдал предыдущие обязательства. Проанализировав это, банки приходят к выводу: стоит ли тому или иному лицу выдавать ипотеку или нет.

Для проверки вероятности выдачи кредита не обязательно сразу подавать заявление. Два раза в год можно запросить отчет о собственной кредитной истории через портал «Госуслуги».

«Я всегда рекомендую получить отчет от НБКИ. Это Национальное бюро кредитных историй. Там выдается прямо расширенная выписка, где указаны все виды кредитования, какого числа была подача в банк, получено положительное или отрицательное решение», — отметила эксперт.

Отрицательно влияет на кредитную историю и проведенная не так давно процедура банкротства. В таком случае рассчитывать на новый займ можно только по прошествии нескольких лет.

Какие неочевидные факторы портят кредитную историю

Подмочить репутацию клиента способны микрозаймы, о которых человек может даже не подозревать. Часто это связано с тем, что заемщик частенько прибегает к покупкам в рассрочку или кредит. Такую возможность часто предлагают продавцы на маркетплейсах или в различных магазинах, предлагая купить товар, а заплатить за него позже.

«Очень часто встречаются клиенты, у которых, вроде, все хорошо, но были микрозаймы. И именно они отрицательно повлияли на рейтинги и кредитную историю. Это, как говорят аналитики, прямой признак нестабильности дохода», — пояснила специалист.

Многие потребители об этом даже не задумываются, а потом получают отказы от различных кредитных организаций на оформление ипотеки.

Препятствуют приобретению жилья в ипотеку и частые запросы в банк, когда клиент беспрерывно обращается в разные организации и «собирает отказы». В таком случае после получения двух-трех откликов лучше проверить свой рейтинг самостоятельно и проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

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Отказывают в выдаче ипотеки и тем, кто злоупотреблял кредитными каникулами — возможностью на несколько месяцев отсрочить платеж по займу. Но даже если долг с прошествием лет аннулировали, это также отражается в кредитной истории.

Еще одной причиной отказа в ипотеке могут быть ошибки в поданных документах. Иногда случаются совершенно невероятные истории, когда банк проверяет историю не заемщика, а его полного тезки.

«У кого-то, например, полностью фамилия, имя, отчество совпадают, только паспортные данные отличаются, но в базе почему-то отражается рейтинг другого человека. В таком случае рекомендую просто обратиться в организацию, написать заявление, что произошла ошибка», — прокомментировала ипотечный брокер.

Можно ли взять ипотеку при низком рейтинге: мифы и реальность

Даже если клиент находится в «красной зоне» рейтинга, не стоит отчаиваться. Ситуацию можно исправить.

«Когда есть действующая просрочка, я всегда рекомендую устранить ее обязательно и переждать какое-то время, пока наступит кредитная амнистия. До 2000 года ее срок был десять лет, сейчас он сократился до семи. Хотя возможно и через пять лет получить положительное решение», — отметила специалист.

В данном случае еще можно попробовать направить в кредитную организацию дополнительное письмо с указанием причин, по которым человек сделал тот или иной займ ранее.

«Когда клиент обращается за помощью, мы глубоко анализируем всю его историю. Если видим, что есть шансы на одобрение, то прикладываем к заявлению как бы объяснительную, почему у клиента, допустим, был какой-то кредит, просрочки или он обращался в микрофинансовую организацию», — пояснила эксперт.

Это повышает шансы на благоприятное решение вопроса. Также стоит помнить, что у каждого банка свои приоритеты при принятии решения об отказе или одобрении, поэтому если одна организация вынесла отрицательный вердикт, то совершенно не обязательно, что в другом заявку отклонят.

Но не стоит вестись на сообщения: «Вам предварительно одобрен кредит». По словам эксперта, это коммерческий ход для привлечения клиентов. На самом деле узнать точно, дадут ли займ, можно только после подачи соответствующих документов.

В интернете предлагают свои услуги по «отмыванию» кредитной истории. Однако все это — уловки мошенников. Удалить какую-либо информацию из баз данных невозможно.

Также многие думают, что избавятся от «ошибок прошлого», если сменят фамилию и сделают новый паспорт. Но подобное ухищрение тоже не помогает справиться с проблемой, поскольку сведения об изменении документов достаточно легко проверяются.

Какой доход необходим для одобрения ипотеки

Вопрос о том, какой заработок необходим для того, чтобы в банке одобрили ипотеку, индивидуальный. Нужно грамотно проанализировать финансовую нагрузку, выбрать вид кредитования и определить посильный ежемесячный платеж, а также учесть все текущие расходы, чтобы оставались деньги на необходимые нужды.

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Банки при оформлении займа зачастую требуют справку, подтверждающую доходы кандидата. Но в последнее время участились случаи, когда за ипотекой обращаются люди, которые не имеют стабильного заработка. Такое часто происходит, если у обратившегося оформлена самозанятость или он работает неофициально.

В таком случае стоит рассмотреть ипотеку, которая предоставляется по двум документам:

паспорту;

СНИЛСу, водительскому удостоверению, загранпаспорту или военному билету.

При подаче заявления нужно указать неподтвержденный доход, а в графе «Трудоустройство» написать, где по факту человек работает: в кафе, такси и так далее. В таком случае также могут одобрить ипотечный кредит.

Как оформить ипотеку, если нет денег на первоначальный взнос

Иногда у клиента пока нет накоплений, можно воспользоваться различными способами. В последнее время банки стали предлагать ипотеку без первоначального взноса на жилье в новостройках. Единственное условие в данной ситуации — наличие в собственности какой-либо недвижимости.

Также существуют определенные программы, которые предлагают сами застройщики, а также некоторым категориям граждан предоставляется господдержка и возможность взять семейную ипотеку.

«В данном случае сам застройщик за вас вносит эти средства. Также есть рассрочка у застройщика на первоначальный взнос на год, когда вы платите 5%, а 10% в течение последующих шести месяцев, потому что минимальный первоначальный взнос составляет 15%», — прокомментировала эксперт.

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Перед покупкой жилья лучше ознакомиться с теми льготами, которые предоставляют те или иные строительные компании, а еще проверить, можно ли рассчитывать на послабления и бонусы от государства.

Что нужно знать об ипотеке с материнским капиталом

Одна из возможностей использования материнского капитала — покупка жилья. Выделенные государством средства семья способна вложить в ипотеку.

«Материнский капитал тоже можно потратить в счет первоначального взноса, <…> если он, допустим, будет покрывать 10-15%, ее стоимости», — пояснила брокер.

Но при использовании данной государственной поддержки нужно обязательно выделить долю в собственности детям.

Как получить ипотеку, если у одного из супругов низкий рейтинг

Иногда оформить ипотеку бывает сложно из-за темного кредитного прошлого одного из супругов.

«Часто встречаются семейные пары, где у жены хороший рейтинг, а у мужа плохой. В таком случае можно составить просто брачный договор. И в их заявке на ипотечное кредитование мы супруга исключаем», — прокомментировала эксперт.

Чтобы не иметь таких сложностей, следует более ответственно подходить к своим финансам и не обращаться за микрозаймами. При этом нужно следить за своей кредитной историей и выплачивать деньги вовремя. В форс-мажорных ситуациях не стоит отчаиваться и проконсультироваться по поводу своей проблемы у специалистов.