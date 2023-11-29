Славянский гороскоп 2024: предсказания для всех знаков на год Темного Соха

В результате долгих наблюдений за окружающим миром на Руси был создан гороскоп, именуемый Годословом. Согласно ему, каждый год проходил под покровительством одного из шестнадцати тотемных животных. По поверьям, эти знаки определяли характер и отличительные черты человека, рожденного в определенный временной промежуток. А также, становясь покровителем на 12 месяцев, давали возможность заглянуть в ближайшее будущее и узнать, что оно с собой принесет.

В 2024-м символом года станет Темный Сох (Лось), но во владения он вступит не сразу. О том, когда согласно славянскому календарю сменится покровитель и что он принесет каждому знаку, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Когда наступает новый год по славянскому календарю

Цикл славянского гороскопа состоит из 16 лет, каждый год из которых имеет собственное тотемное животное. Открывает древний календарь Темный Сох (Лось). Именно он и станет покровителем приближающегося будущего.

«Славянский календарь начинается с дня весеннего равноденствия [21 марта]», — объясняет эзотерик.

До 21 числа первого месяца весны управлять продолжит Огнегривый Конь. А ровно в полночь символ сменится, и Темный Сох начнет оказывать сильное влияние на человеческие жизни.

Узнать свое тотемное животное очень просто. Достаточно посмотреть, кто был символом в год рождения. Однако стоит помнить, что если дата выпадает на период с 1 января по 20 марта, то покровитель — знак прошлого года.

Каким будет год Темного Соха 2024

Темный Сох (Лось) начинает цикл славянского календаря. Неудивительно, что его считают настоящим первооткрывателем. В глазах славян это тотемное животное представало гордым и выносливым. А твердый характер и сила делали его прирожденным лидером.

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Когда Темный Сох, согласно гороскопу, вступит в свои законные права, в некоторых сферах жизни произойдут изменения. Многим символ 2024 года подарит финансовое благополучие и успехи в карьере. Также кому-то выпадет шанс осуществить свои планы и заветные желания.

А вот личные взаимоотношения перемены обойдут стороной. С давних времен наши предки подчеркивали, что Лосю характерен образ жизни одиночки. Значит, брать инициативу придется в свои руки, ведь символ года не станет помощником в любовных начинаниях.

Однако в любом правиле есть исключения, и грядущий период Темного Соха может принести кому-то абсолютно неожиданные перемены.

Темный Сох (Лось) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008

Для символа 2024 года по славянскому гороскопу наступит время внутренней трансформации. Однако несмотря на этот процесс, в личной жизни знака будет царить гармония.

А вот в профессиональной сфере могут возникнуть трудности, которые так или иначе будут связаны с коллегами. Но не стоит отчаиваться раньше времени, ведь не все так мрачно. Грядущие деловые поездки окажутся весьма удачными и продуктивными. В финансовой сфере вероятен перерасход. Желательно держать все происходящее в этой области под контролем.

Жалящий Шершень (Оса) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Наступающий год будет особенно удачным для представителей знака, имеющих собственный бизнес, а также для творческих деятелей. Любимое дело будет стабильно приносить немаленькие деньги. Но, возможно, не в том количестве, как изначально планировалось.

Жалящим Шершням стоит тщательно следить за собственным самочувствием. Чтобы избежать проблем со здоровьем, славянский гороскоп советует находить время для отдыха в спокойном и уединенном месте.

Притаившийся Лют (Волк) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Для Притаившихся Лютов грядущий год будет полон личных успехов. Все поставленные цели на этот период окажутся достигнуты, а заслуги оценены по достоинству. На фоне такой череды удач важно не переутомиться. Представителям знака стоит обращать особое внимание на свое психологическое состояние.

В личной жизни все будет не так однозначно. Звезды предвещают страстный и запоминающийся роман, но он окажется слишком краткосрочным.

Огненная Векша (Белка) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Для этого знака славянского гороскопа начало года ознаменуется позитивными переменами. Карьера начнет стабильно развиваться, что поспособствует долгожданным повышениям.

В 2024-м представителям Огненной Векши необходимо регулярно пополнять свои финансовые сбережения. Они могут очень пригодиться в будущем. В том числе и потому, что здоровье окажется нестабильным. Эзотерик советует не игнорировать любые тревожные симптомы.

Жемчужная Щука — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1948, 1964,1980, 1996, 2012

Представителям данного знака в 2024-м крупно повезет. Позитивные перемены будут практически в каждой сфере. Личная жизнь наполнится радостными событиями. А энергия будет бить через край. Главное — не забывать следить за своим питанием и вести активный образ жизни.

Однако приятную жизнь в грядущем году слегка омрачит сфера бизнеса. В этой области ожидаются застои. Вселенная советует отложить планы и новые проекты до лучших времен.

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Бородатая Жаба — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Представители этого знака славянского гороскопа в грядущем будущем получат выгодное деловое предложение. Однако перед тем как его принять, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». А также Бородатым Жабам лучше задуматься, точно ли вся информация им известна.

В любовных отношениях этим знакам стоит быть прямолинейными и остерегаться провокаций. А если что-то будет не устраивать, необходимо сразу это озвучить, тем самым расставив все точки над «i».

Дикий Вепрь (Кабан) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

В жизни Диких Вепрей сфера личных отношений в 2024 году затмит все остальное. Одиноких представителей знака ждут незабываемые любовные события. А те, кто столкнулся с кризисом в отношениях, наконец-то смогут разрешить все трудности и вздохнут с облегчением.

Финансовые и карьерные дела будут стабильны. Однако несмотря на такое спокойствие, славянский гороскоп не советует браться за новые проекты раньше 2025-го.

Белый Филин — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Для Белых Филинов наступит время перемен. И не все они придутся представителям знака по вкусу. Результаты любой проделанной работы во многом окажется зависим от решений, принятых в прошлом.

Славянский гороскоп советует не пытаться плыть против течения. Необходимо сохранять спокойствие и решать проблемы по мере их поступления. Тогда, в конечном итоге, все встанет на свои места.

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Шипящий Уж — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Прошлый год для этого знака славянского гороскопа выдался непростым. С начала 2024-го начнут происходить некоторые изменения. Будет возможен шаг вверх по карьерной лестнице, но не в рамках текущей деятельности. А финансовое положение станет стабильным.

Однако в личных отношениях Шипящим Ужам стоит не забывать про осторожность. Даже самый небольшой конфликт может перерасти в глобальную ссору.

Крадущийся Лис — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

В грядущем году Крадущиеся Лисы словно прокатятся на американских горках. Деловая сфера окажется полна резких взлетов, сменяющихся стремительными падениями.

Для того чтобы преодолеть периоды трудностей, звезды советуют сосредоточиться на решении первостепенных задач. К счастью, время пролетит незаметно, и достигнуть заслуженного успеха в дальнейшем получится достаточно быстро.

Свернувшийся Еж — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Для Свернувшихся Ежей год пройдет размеренно. Кардинальных перемен не предвидится ни в одной сфере. Даже если очень постараться, прыгнуть выше головы не получится. Славянский гороскоп подсказывает, что наступит время расслабиться и хорошо отдохнуть.

Единственное, что может незначительно измениться, это отношения с близкими. В 2024-м знаку удастся уладить многие недопонимания между ним и родными.

Парящий Орел — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Парящим Орлам в грядущем году стоит внимательно относится к своему внутреннему голосу. Интуиция может подвести, и многие решения, принятые на основе холодного расчета, в конечном итоге окажутся неверными.

Финансовая сфера порадует, ведь инвестиции принесут хороший доход. Также славянский гороскоп обещает романтическое знакомство. Однако когда оно произойдет, знаку важно не поддаваться любопытству и не форсировать события.

Прядущий Мизгирь (Паук) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

В 2024-м Прядущим Мизгирям откроются новые перспективы. Однако даже не стоит пытаться бежать впереди паровоза. Поспешные решения могут обернуться ненужными хлопотами. Успех придет в том случае, если представители славянского гороскопа будут действовать скромно и деликатно.

У одиноких знаков появится шанс изменить свой статус в личной жизни. А мечта того, кто давно ждет предложение руки и сердца, вероятно, исполнится.

Кричащий Петух — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Кричащим Петухам важно не действовать в одиночку. Это правило станет одним из ключевых в 2024 году. Для достижения поставленных целей следует найти надежного союзника. Во время поиска внимание лучше обратить на коллег и влиятельных знакомых. Вероятнее всего, среди них и будет тот, кто так необходим представителям данного знака славянского гороскопа.

Любовная сфера в 2024 году станет испытанием на прочность. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций Кричащим Петухам придется набраться терпения и научиться прощать.

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Златорогий Тур (Бык) — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Наступающий год окажется не таким, как планировали представители этого знака славянского гороскопа. Но это не так уж и плохо. Жизнь Златорогих Туров будет непредсказуема, из-за чего им придется научиться быстро подстраиваться под происходящее, меняя собственные планы. И стоит не забывать обращать внимание на каждую мелочь.

Личная жизнь может стать источником трудностей. Знакам необходимо стараться не раздражаться по пустякам, ведь любое неосторожно сказанное ими слово может больно ранить вторую половинку и стать причиной раздора.

Огнегривый Конь — славянский гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

В 2024-м Огнегривому Коню выпадет шанс решить проблемы, тянущиеся за ним из далекого прошлого. Одновременно с этим знаку откроются новые возможности. Ощутимее всего это будет в финансовой сфере, где ожидаются очень хорошие перспективы для роста.

Одиноких представителей знака ожидает бурная личная жизнь, полная свиданий и романтичных моментов. Однако не стоит поддаваться на слишком явные искушения. Звезды советуют действовать со всей осторожностью.