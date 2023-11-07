На пороге новой реальности: как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея

На смену Эре Рыб, царствующей два предшествующих тысячелетия, наступает Эра Водолея. По рассчетам астрологов, в 2024 году человечество, наконец, входит в новую эпоху развития.

Узнать конкретную дату, в которую та окончательно окутает Землю, невозможно. Эзотерики придерживаются различных теорий, некоторые из которых даже предполагают, что переход в эпоху Водолея уже благополучно завершился. Но вне зависимости от точного начала новой Эры, ощутить ее нарастающую энергию можно уже сейчас.

Каждая новая эпоха дает людям надежду на то, что многие сферы в их жизни преобразятся в лучшую сторону, и будущее будет по-настоящему светлым. Однако не всегда ожидания оправдываются. О том, какой будет Эра Водолея и что она преподнесет обитателям Земли, эксклюзивно Пятому каналу рассказала магистр психологических наук, когнитивно-поведенческий терапевт Эльвира Абрамович.

Что такое Эра Водолея

Эра Водолея — астрологическая концепция, которая определяет характеристику земной жизни на ближайшие две тысячи лет. Астрологи прогозируют, что данный временной отрезок будет наполнен положительной энергией.

Эпоха Водолея, как и остальные Эры, станет уникальной во всех проявлениях. В новое время реальность и ее восприятие изменятся, и у человечества сформируется иная система ценностей, кардинально отличающаяся от устоявшейся. В мире начнет царстовать гармония, а люди ощутят единство, которое поспособствует совместной работе для всеобщего блага.

Однако изменения, приходящие с каждой эпохой, чувствуются не сразу. Для того чтобы ощутить подготовленные Вселенной перемены в Эру Водолея, каждому человеку необходимо провести внутреннуюю работу над собой.

Как часто сменяются Эры

Астрологи утверждают, что Эры, которые также иногда называют эпохами, сменяются каждые 2160 лет. Однако точные границы периода обозначить сложно.

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Переход из одной астрологической Эры в другую зависит от положения точки весеннего равноденствия относительно зодиакальных созвездий. В результате того, как ось Земли меняет угол наклона, данная точка сдвигается против хода круга знаков зодиака. И когда она окажется в Водолее, на Земле наступит одноименная Эра.

«Смена Эры Рыб на Эру Водолея началась с в 1991 году. Переход длился 32 года. И уже в декабре 2023 года он завершится», — рассказывает когнитивно-поведенческий терапевт.

Смена эпох означает, что на планете, помимо человеческих жизней, преобразится абсолютно все. Изменится климат, откроются новые взгляды на жизнь, информационный и технологический прогресс сделают шаг вперед — возможны любые трансформации.

В чем отличие Эры Водолея от Эры Рыб

Каждый новый период отличается своими характеристиками и особенностями от предыдущих. Эра Рыб запомнилась в человеческой истории как философское и религиозное время.

Покровителем Эры Рыб значилась планета Нептун. Данный период, длившийся более двух тысяч лет, проходил под лозунгом: «Я верую в то, что мне выгодно, и манипулирую теми, кто мне нужен».

Эпоха Водолея, которая пройдет под покровительством Урана, сильно отличается от своей предшественницы. Астролог выделила следующие основные характеристики:

Любовь и гармония. Главной идеей Эры Водолея станет обретение гармонии и личного счастья. В то время как базовой концепцией уходящего времени было очищение через страдание и сострадание.

«Проще говоря, боль, предательства, измены, страдания, выживания были основами старого периода. А в новом основу составят любовь, мир, богатство и уникальная реализация без конкуренции», — объясняет эксперт.

Мир и процветание. Завершившаяся Эра была временем различных разобщенностей: политических, национальных, расовых и религиозных. С наступлением эпохи Водолея трудности отступят. Произойдет глобализация, единение человечества, и наступит долгожданная свобода от религиозных и социальных догм.

Завершившаяся Эра была временем различных разобщенностей: политических, национальных, расовых и религиозных. С наступлением эпохи Водолея трудности отступят. Произойдет глобализация, единение человечества, и наступит долгожданная свобода от религиозных и социальных догм. Ответственность и развитие. Эра Рыб допускала, что человек может переложить ответственность за собственную жизнь и судьбу на других людей или на высшие силы: на Бога, государство, а чаще всего на родителей. Новая эпоха повлияет и на это. Наступит время, когда всем придется нести ответственность слова, поступки и даже мысли. Каждый человек будет стремиться обрести полную гармонию с собой, окружающими и со всем миром.

Эра Рыб допускала, что человек может переложить ответственность за собственную жизнь и судьбу на других людей или на высшие силы: на Бога, государство, а чаще всего на родителей. Новая эпоха повлияет и на это. Наступит время, когда всем придется нести ответственность слова, поступки и даже мысли. Каждый человек будет стремиться обрести полную гармонию с собой, окружающими и со всем миром. Принятие и свобода. Уходящая эпоха стала периодом ограничений, навязывания жестких правил поведения и стереотипов. В новом времени для этого не будет места. Эра Водолея поставит в приоритет свободу и независимость. Откроется множество возможностей для следования собственному пути.

Как изменится мышление в Эру Водолея

В новой эпохе наступит баланс между логическим и интуитивным мышлением. После чего внутренние ощущения начнут постепенно превосходить над рациональностью.

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«Интуиция будет первична. Она произойдет через активизацию эпифиза. Именно его называют третьим глазом», — уточняет Абрамович.

Создание единого научного пространства идей для ученых позволит человечеству совершить резкий скачок в развитии. Также будет процветать искусственный интеллект.

Материальные интересы померкнут на фоне стремления развиваться и расти духовно. Это желание станет главной целью людей. Не стоит переживать и бояться следовать ему, ведь финансовое благополучие будет, несмотря на смещенный фокус внимания.

«Деньги будут обязательно, если найти свою уникальность. Тот самый эксклюзивный ваш талант, и он есть у каждого», — обещает эксперт.

Эра Водолея станет временем истины, чести и достоинства. Эта особенность уменьшит злоупотребление властью и частоту совершения коррупционных преступлений. Каждый человек будет нужен и важен для общества. А желание трудиться во имя общего блага начнет увеличиваться.

Что нужно знать для перехода в новую Эру

Переход из одной Эры в другую всегда сопровождается разрушением привычек и устоев прошлого. Это необходимо для того, чтобы разгрузить жизнь и начать строить что-то новое. Значит, начиная с 2024 года, мир разделится на людей старого и нового времени.

Эра Водолея покажет, что раньше наличие чувств недооценивалось. В период старой эпохи люди предпочитали жить, преимущественно задумываясь о материальных благах. Эмоции и чувства игнорировались, когда он были неудобны. Также многие замораживали внутренние ощущения, причиняющие боль и моральный дискомфорт. Со временем это входило в привычку, и человек мог продолжать заниматься необходимыми делами, не чувствуя внутреннюю горечь.

Теперь чувства становятся важнейшим аспектом жизни. Это будет ощущаться всегда. Человек не сможет сделать правильный выбор, если не будет соединения с чувствами и понимания того, что творится на душе.

Новая эпоха также покажет, насколько важно понять собственное предназначение в жизни. Именно оно будет способно направить человека на правильный путь, который впоследствии раскроет и реализует его уникальный талант.

Кто разбогатеет в Эру Водолея

В Эру Рыб многие зарабатывали деньги на нелюбимой работе, а кто-то даже занимался незаконными сделками. Если вспомнить, что в эпоху Водолея наступает время истины, то сразу можно понять, что реальность изменится.

Для нового периода будет крайне важен уникальный человек. Его способности будут не только цениться общественностью, но и формировать его личное богатство. Как материальное, так и духовное. Так что раскрытие таланта — ключ к успеху.

Как в Эру Водолея будут строиться семейные отношения

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В предыдущую эпоху отношения становились опытом боли, измен и предательств. И только после того, как все эти трудные этапы были пройдены, человек встречал свою истинную судьбу. Однако такой союз мог даже не случиться, что охарактеризовало период как время одиноких людей.

В Эру Рыб женщины и мужчины часто менялись ролями, выполняя функционал друг друга. Но в эпоху Водолея важно поставить все на свои места. Тогда произойдет духовное соединение с истинным партнером. А семья станет надежной и крепкой навсегда.

«Парность и гендерная принадлежность — основа нового времени», — утверждает когнитивно-поведенческий терапевт.

Важно помнить, что основой перехода в новое время является гибкость разума. Людям, занимающимся духовным и психическим развитием, освоиться в новых реалиях будет намного проще.

Что поможет адаптироваться к Эре Водолея

Принять множество изменений во всех сферах жизни окажется не просто, а жить по старым устоям уже не получится. Поэтому каждому человеку важно перестроить собственное мышление в соответствии с новой реальностью.

В наступающую Эру Водолея важно уметь:

открыто и искренне взаимодействовать со всеми окружающими людьми;

прислушиваться к внутреннему голосу, который будет способен помочь в трудных ситуациях;

уважительно относится к людям и их личным решениям;

стараться обрести гармонию с самим собой;

не поддаваться на манипуляции;

не игнорировать собственные чувства и эмоции.

Если искренне стараться адаптироваться к Эре Водолея, то переход в нее получится плавным, приятным и гармоничным, как сама эпоха.