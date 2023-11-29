Божественный плод: какую неоценимую пользу для организма несет хурма

Хурма может быть не только вкусным десертом, но и источником необходимых для человека полезных веществ. Правда, лакомиться ей можно не всем.

Сезон хурмы начинается поздней осенью. Именно тогда она полностью созревает. И уже с первых дней декабря на магазинных прилавках появляется изобилие ярко-оранжевых плодов, которые сразу же начинают привлекать внимание покупателей.

С приходом зимы остро встает вопрос о насыщении организма витаминами. А хурма — это не только вкусная пища, способная даже заменить десерт, но и источник множества витаминов и микроэлементов. О том, какие полезные вещества содержатся в хурме и как ее употребление влияет на организм, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Фрукт или ягода?

Хурма относится к роду неядовитых растений из семейства эбеновых. На латинском языке название рода звучит как «Diospyros», что в переводе означает «пища богов» или «божественный огонь».

Вопрос о том, к какому виду плодов относится хурма, встает до сих пор. Большинство людей привыкли называть сладость фруктом, в то время как ботаники классифицируют ее как ягоду. Путаницу можно объяснить тем, что крупные плоды растут на деревьях, что никак не ассоциируется с ягодой.

Чем полезна хурма для организма

В хурме множество полезных веществ. Среди них витамины A, C и Е, а также такие микроэлементы, как калий и магний. Кроме того, плод является низкокалорийным источником антиоксидантов и пищевых волокон.

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Высокое содержание в хурме витамина С помогает укрепить иммунитет и защитить организм от вирусов и бактерий. Также аскорбиновая кислота в сочетании с витамином A, антиоксидантами и пищевыми волокнами снижает уровень холестерина и благотворно влияет на работу сердца и сосудов, улучшая кровоток. Такое воздействие повышает сопротивляемость организма к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в том числе и к атеросклерозу.

Полезные вещества, характерные хурме, предотвращают и другие заболевания.

«Хурма является источником клетчатки, который необходим для здорового пищеварения. Это помогает бороться с такой проблемой, как запоры», — рассказывает нутрициолог.

Среди положительных свойств хурмы можно выделить и выведение избытка воды из организма, происходящее благодаря калию. Данное вещество особенно необходимо для поддержания водно-солевого баланса и нормализации артериального давления.

Также витамин A способствует здоровью глаз, снижая риск возникновения проблем со зрением. А антиоксиданты положительно сказываются на внешности, поддерживая хорошее состояние и красоту кожи.

Когда употребление хурмы может причинить вред здоровью

Несмотря на большое количество положительных свойств, у хурмы есть некоторые специфические особенности.

«Если у вас дефицит железа и вы принимаете железо корректирующие препараты, не рекомендуется употреблять их после того, как вы съели хурму, так как это будет воздействовать на усвоения железа», — предупреждает врач.

Употребление хурмы противопоказано людям, страдающим хронической язвой желудка или гастритом, которые находятся в фазе обострения. И несмотря на положительное влияние плода на пищеварительную систему, польза будет лишь тогда, когда плод свежий и употребляется в умеренных дозах. В обратном случае эффект окажется противоположным, и о нормальной работе кишечника можно будет забыть. Особенно тем, кто подвержен хроническим нарушением регулярного опорожнения кишечника.

«Вяжущий вкус, который мы ощущаем, говорит о том, что в хурме содержится большое количество танинов, которые связывают белки. Чем более спелый плод, тем меньше танинов в нем содержится. Поэтому стоит выбирать хурму, которая не слишком сильно вяжет», — объясняет эксперт.

Кроме того, данную сладость не рекомендовано употреблять больным сахарным диабетом, так как она содержит большое количество сахара.

Ограничивать количество потребления хурмы следует и людям, страдающим панкреатитом — воспалительным заболеванием поджелудочной железы. Употребление данного продукта может привести к обострению болезни и спровоцировать тяжелые осложнения.

«Не стоит ее употреблять и людям с проблемами с камнеобразованием в почках, так как хурма обладает мочегонным эффектом», — отмечает нутрициолог.

Также нужно внимательно относиться к организму после употребления хурмы, ведь существует риск проявления аллергической реакции. При первых признаках аллергии стоит отказаться от употребления этой зимней сладости.

Что делать, если хурма вяжет

Многим знакомо неприятное вяжущее ощущение во рту, возникающее при поедании недозрелой хурмы. Чтобы избежать его, необходимо тщательно выбирать плоды на прилавке. По-настоящему спелый продукт отличается мягкостью и насыщенным цветом. В таком состоянии хурма может треснуть в любой момент. И если такое произойдет, не нужно переживать, что та уже портится. Наоборот, оранжевый плод «дошел до кондиции» и его стоит сразу же съесть.

Однако даже если хурма оказалась вязкой, выкидывать ее не стоит. Плод можно довести до спелости в домашних условиях. Для того чтобы избавиться от танинов, которые как раз и «заставляют» хурму вязать, нужно положить продукт в пакет или контейнер с яблоками и бананами. И спустя несколько дней плод станет сладким и мягким.

Существует еще один способ спасти купленную хурму. Достаточно положить ее в морозилку на сутки.

Что приготовить из хурмы

Существует множество вариантов употребления хурмы. Несомненно, чаще всего сладкий плод становится самостоятельным продуктом, заменяя собой калорийные десерты. Однако не все знают, что употреблять его можно в различных вариациях.

Из хурмы можно приготовить:

варенье;

смузи;

салат;

пирог;

соус;

желе;

начинку для каши.

Также ее можно запечь со сметаной или другим соусом.

Способ приготовление хурмы не влияет на ее усвоение. Однако важно понимать, что плод является одним из самых долго перевариваемых и задерживается в желудке порядка четырех часов.