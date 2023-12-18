Новую любовь найдут из космоса: Катя Лель доверила свою судьбу высшим силам

Катя Лель несколько месяцев скрывала развод. Что привело к расставанию после 18 лет отношений, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Катя Лель тайно развелась с мужем. Почему артистка несколько месяцев скрывала от всех перемены в личной жизни? Что стало причиной расставания? Как благодаря певице весь мир спустя 20 лет узнал, что такое «джага-джага» и начал носить меховые шапки? И кто помог Кате Лель покорить мировые чарты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы рождены быть счастливыми. Понимаете? И никто нам не может запретить быть счастливыми… Ты понимаешь, что ты находишься на других частотах энергии, при этом любя и понимая все, давая шанс. Но ты не можешь на себе тянуть эти энергии, которые не твои энергии. А зачем тогда все это? Для чего?» — заявила певица.

Новость о разводе 49-летней Кати Лель стала полной неожиданностью для ее поклонников. Певица и ее теперь уже бывший муж Игорь Кузнецов прожили вместе 18 лет. Все это время они производили впечатление благополучной семьи. Воспитывали дочь Эмилию. Но недавно стало известно: брак артистки и бизнесмена был расторгнут еще летом.

«Разочарования нет. Есть опыт жизни серьезный, целых 18 лет, за что я очень благодарна. Понимаю, что нужно было пройти этот опыт для того, чтобы появилось дитя любви, шикарная доченька», — призналась Катя Лель.

Супруги расстались тихо, без скандалов. И никому ни о чем не рассказали. Даже многие друзья Кати не догадывались, что ее сердце теперь свободно.

«Я хочу жить, кайфовать, радоваться взаимной любовью и искренностью», — подчеркнула певица.

Катя Лель не скрывает, что инициатором развода стала она сама. Супруг до последнего момента пытался сохранить брак.

«Сейчас пытается всячески, всячески через дочь: „Давай, уговори маму, чтобы мы встретились, чтобы поговорили“. Но я понимаю, чем это закончится: „Пожалуйста, милая, любимая, я же без тебя не могу. Я изменился“. На коленях. Но это все бесполезно», — уточнила звезда.

В прессе пишут: все дело в финансах. Якобы Катя Лель устала содержать мужа. СМИ утверждают, что Кузнецов зарабатывал меньше жены. И не стремился изменить ситуацию.

«Зачем тогда мужчина нам дан в этом мире? Для того, чтобы нас дополнять, а не содержать его ни в коей мере. Поэтому, естественно, мужчина должен из себя что-то представлять, само собой, чтобы я его уважала», — отметила певица.

Видимо, в какой-то момент Кате Лель это надоело. Тем более что у нее самой в этом году случился международный успех.

«Дней десять назад было больше 70 миллионов. Сейчас не знаю даже. Сейчас уже подключились Китай, Бразилия и Индия, поэтому уже больше, естественно», — рассказала звезда.

Несколько месяцев назад песня Кати Лель «Мой мармеладный», выпущенная в 2004 году, буквально взорвала зарубежные музыкальные чарты. Интернет заполонили видео, на которых люди со всех уголков планеты в меховых шапках поют про «муа-муа» и «джага-джага».

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«Такая агрессивная мелодия. Она тебе на мозг сразу падает, и ты не можешь ее из себя в принципе куда-то выгнать», — объяснил светский журналист Феликс Грозданов.

Певица счастлива, что ее хит, который вышел более 20 лет назад, обрел вторую жизнь. И уверена: здесь не обошлось без помощи инопланетных друзей.

«Это очень просто. Это делают высшие цивилизации за нас. В наше сознание загружают энергии и пропускают через наше сознание новые вибрации. На русском языке. Вот и все», — заверила Катя Лель.

Еще много лет назад певица рассказала о своей первой встрече с пришельцами. Говорила, что они украли у нее зубы. По словам звезды, инопланетяне регулярно выходят с ней на связь. А в последнее время это стало происходить все чаще.

«Я была на других планетах. Поэтому я не знаю, о чем еще можно мечтать», — заявила Катя Лель.

Некоторые предполагают: увлечение певицы духовными практиками и внеземными цивилизациями сыграло не последнюю роль в ее разводе. Якобы муж, в отличие от жены, НЛО не видел. И общаться с зелеными человечками не хотел.

«Я старалась всячески это делать, чтобы он читал ту же литературу, чтобы общался с теми же людьми мирового масштаба, очень осознанными людьми. Отправляла его на тренинги, но ничего не помогло. К сожалению, он не успел», — рассказала певица.

«Катя постоянно в окна видит НЛО, каких-то пришельцев. Они дома у нее. Поэтому, может быть, если она об этом всегда говорила, муж решил, что она немножко того», — предположил журналист Грозданов.

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Но поклонники уверены: причина в другом. По их мнению, Лель ушла от супруга из-за его неверности. Слишком подозрительными им показались слова артистки на одном из мероприятий.

«Если ты не доверяешь, то нет, значит, взаимности. Нет взаимной любви. Это все игра. Кто-то хочет играться, а мне эта игра ни к чему», — сказала она.

Сама Катя Лель не раскрывает подробностей развода. Но заявила, что уже готова к новым отношениям. У нее есть четкое представление о том, каким должен быть ее будущий избранник. Один из главных пунктов как раз про измены.

«Когда душа его уже прожила эти жизни земные, и он уже не будет падким к соблазнам потребительского мира, изменам и так далее. В этом темном и ненужном низкочастотном формате, понимаете?» — высказалась звезда.

Катя Лель уверена: высшие силы обязательно помогут ей встретить того самого, единственного. Главное, чтобы он был с ней в прямом смысле слова на одной волне.