Катя Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 42 0

Хит российской знаменитости стал одним из лидеров чарта Viral 50 Spotify.

Катя Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица Катя Лель считает общей российской победой успех ее песни «Мой мармеладный» на мировом музыкальном рынке. Хит, который был выпущен 20 лет назад, пережил второе рождение и попал в топ вирусных треков (Viral 50) стримингового сервиса Spotify. Об этом артистка рассказала журналистам ТАСС. По словам исполнительницы, объяснение кроется в силе времени — пришла пора «новых энергий».

«На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа», — заявила звезда.

Неделю назад, когда стало известно о прорыве песни «Мой мармеладный», своим мнением поделилась пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Она назвала успех хита Кати Лель ответом всем, кто пытается «отменить» российскую культуру. Прорыв композиции стал, по ее словам, пощечиной всем «отменяльщикам». Особенно забавным Захарова сочла тот факт, что хит занял первое место в рейтингах особенно ненавидящей Москву сегодня Финляндии.

Песню «Мой мармеладный» для Кати Лель в свое время написал музыкальный продюсер Максим Фадеев. Теперь многие отечественные музыканты подумывают воскресить хиты прошлых лет. А сама певица, проснувшаяся мировой знаменитостью, не прочь выпустить новую версию песни. На этот раз с рок-н-ролльной перчинкой.

Ранее в интервью 5-tv.ru 49-летняя Катя Лель порассуждала о возрасте. Артистка рассказала, как относится к цифрам и объяснила, почему не стоит их бояться.

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