От любимого к незнакомцу: почему мужчины меняются после свадьбы и как с этим быть

Влюбленные в начале отношений и спустя несколько лет совместной жизни — это абсолютно точно не одни те же люди. На этапе знакомства многим хочется произвести хорошее впечатление — проявить заботу и внимание, выглядеть как можно лучше и опрятнее. Однако спустя время флер приятных чувств испаряется, на смену ему приходят быт и рутина.

Тогда вторые половинки впервые начинают замечать серьезные изменения друг в друге — отстраненность, неожиданные черты характера, о которых раньше даже не догадывались, вечные отговорки и нежелание вместе работать над развитием и укреплением чувств (да и зачем, если в паспорте уже стоит штамп?). С чем связан данный кризис, что делать в подобной ситуации и реально ли изменить возлюбленного после многих лет брака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Екатерина Каталина.

Мужская и женская психология: взгляд на долгосрочные отношения

Многие хотя бы раз слышали небезызвестное выражение: «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Все же есть в нем доля правды, ведь, как отмечает психолог, взгляды представителей противоположных полов во многом разнятся.

Так, например, сильная половина человечества во всем, что касается отношений, предпочитает стабильность и с трудом переносит любые перемены. В то время как женщины чаще живут под девизом: «нет предела совершенству».

«После вступления в отношения мужчины очень надеются, что женщина никак не изменится. Что вот он взял ее вот такую, и именно такой она и будет: в таком весе и с такой же прической. Когда женщина выбирает себе избранника для отношений, она искренне надеется, что тот изменится. Если он был дворником, то станет миллионером. Если он полненький, то похудеет [она в этом поможет]. Это в их природе — все время что-то улучшать», — прокомментировал специалист.

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Разительное противоречие во взглядах зачастую и становится камнем преткновения и серьезным поводом для конфликта, который вряд ли удастся уладить. Возлюбленный будет без конца вопрошать, зачем ломать и заново строить то, что и так хорошо работает, а его избранница — без конца повторять, что нужно стремиться к большему и лучшему.

Тем более, что это крайне частая история после нескольких лет в браке — удивлять и по-особенному радовать хочется все реже, да и волнительность свиданий после совместного переезда сходит на нет. Походы в спортзал и выставки можно пропустить, и одеваться не обязательно как с иголочки — не чужие ведь люди.

Резкий спад чувств закономерно вызовет у второй половинки немало вопросов и опасений. На этом этапе как раз и важна общая работа над отношениями, к чему женщина и стремится. Другой вопрос, как именно она подталкивает к изменениям: выговаривает все претензии напрямую, всячески намекает или попросту ждет, что мужчина сам догадается по ее настроению.

Как избежать разочарования из-за неоправдавшихся надежд

За редким исключением в паре принято напрямую высказывать все, что накипело в отношениях. Намного чаще возлюбленные предпочитают ждать, следуя тактике — «если любит — догадается».

«У мужчин вообще отсутствует опция — догадываться. А женщина очень часто судит о мужчине по себе, как бы она отнеслась к этой ситуации. Потому делает для него что-то, что бы сама хотела получить. А он, [в свою очередь], искренне считает, что, наверное, ей нравится это делать. Ему в голову не приходит, что она ждет в обратную сторону того же самого», — объяснила психолог.

Поэтому очень важно именно проговаривать свои желания и помнить, что среди людей чтецов мыслей еще не обнаружили. В ходе дискуссии паре точно удастся понять желания и претензии друг друга и избрать наиболее удобную стратегию по изменению и улучшению отношений.

Также необходимо учитывать, что и подход мужчин и женщин к решению проблем неодинаков.

«Мы условно говорим на разных языках. Нам кажется, что мужчина поймет наши эмоции, а он больше воспринимает информацию. Поэтому, когда делится с нами [чем-либо], нам от него очень часто не хватает [экспрессии]. А когда мы пришли, вывалили на него астрономические количество эмоций, он говорит: „ты мне мозг выносишь“», — пояснила эксперт.

Реально ли выбраться из кризиса и вернуть в отношения искру

В первую очередь, важно понять, что перевоспитать человека попросту не получится. Любые попытки он будет воспринимать враждебно и агрессивно: если он настолько плох, к чему вообще эти отношения? Поэтому здесь нужно не требовать, а мягко подталкивать избранника к переменам.

Причем держать в голове мысль, что эти изменения важны и действительно пойдут человеку на пользу, а не окажутся обычной прихотью второй половинки.

«Очень часто женщины говорят, что делают это для его же блага. На самом деле, она делает это для себя. Просто очень часто это и для мужчины тоже будет хорошо», — рассказала эксперт.

В данном случае прекрасно работает заразительный пример. Например, можно первым записаться в спортзал, что подстегнет возлюбленного также присоединиться к тренировкам.

«Когда люди меняются навстречу друг к другу, любят и хотят найти взаимопонимание, именно в этом случае [все получится]. Потому что мы делаем что-то классное для другого человека и получаем обратную реакцию. То есть для мужчин, например, очень важно, чтобы женщина его хвалила, восхищалась, благодарила за конкретные дела», — отметила специалист.

Причем именно на похвалу представительницы прекрасного пола чаще всего и скупятся, опасаясь, что обласканный мужчина зазнается и вскоре начнет смотреть на других женщин. Однако, как отмечает эксперт, мужчина никогда не уйдет из того места, где его ценят.

«А для женщин важны именно любовь и близость. Чтобы мужчина мог ее выслушать и принять, когда она открывает ему сердце. А мужчина очень часто это не понимает, <…> потому что возлюбленная не предупредила, что ей это важно проговаривать», — пояснила психолог.

Важно помнить об этом и не стараться «выдрессировать» возлюбленного.

Не перегнуть палку: как не сломать брак благими намерениями

Главная сложность состоит в том, чтобы не перегнуть палку. Так как приятная похвала может запросто превратиться в фальшивую лесть. Неискренние слова не вызовут должного эффекта и вскоре вторая половинка от подобного устанет и перестанет воспринимать нравоучения всерьез.

«Это не должен быть чай с десятью кусочками сахара. Если мужчина начал зарабатывать на две тысячи больше, то это не значит, что им надо безумно восхищаться. Но это очень важно оценить, отметить», — подметила эксперт.

Очень важно, чтобы в сознании возлюбленного все действия по улучшению выглядели, как его личное решение.

«[К примеру], для мужчины важно чувствовать себя героем, что его женщина в него верит настолько, что готова абсолютно добровольно отдать ему какую-то часть ответственности, не контролируя во всем и везде. Когда он чувствует, что в нем нуждаются. И при этом он сам решает, когда и как ему меняться», — добавила психолог.

Если же возлюбленный несмотря на все старания отказывается работать над отношениями и менять их, то здесь нужно подключать отрицательное подкрепление. В голове человека установится связь: когда он поступает таким образом, то количество проблем в его жизни растет. Следовательно, он быстро откажется от подобной затеи.

А если все старания так и не приведут к нужному результату, следует задуматься: хочет ли вторая половинка вообще продолжать отношения? Возможно, кризис в паре разросся до такой степени, что единственное верное решение — это расставание.