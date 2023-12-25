В тренде с Драконом: что надеть на Новый год, чтобы исполнилось желание

Покровитель Нового 2024 года — Деревянный Зеленый Дракон — несмотря на буйный нрав, ценит не только праздники и веселье, но и стабильность, покой и гармонию.

Этот год будет благополучным для раскрытия лидерских качеств и для осуществления давних мечт, ведь 2024 сулит удачу и успех во всех делах. Дракон — существо величественное, благородное, он любит внимание и приковывает все взгляды к себе, потому чтобы заполучить его расположение, встречать Новый год стоит особенным образом.

Стилист Анастасия Миловская эксклюзивно рассказала Пятому каналу, что лучше всего надеть на праздник, чтобы грядущий год прошел благополучно.

Любимые цвета Дракона

Яркие цвета, пестрые детали — основа для стильного наряда на Новый год.

«Зеленый, желтый, синий, красный — то, в чем вы должны впечатлить всех», — дала четкие рекомендации мастер.

Дракон благосклонен ко всему, что может привлечь внимание, будь то роскошное синее платье с расшитым пайетками подолом или короткий алый комбинезон с золотой вышивкой.

«Не бойтесь ярких цветов. Цвета могут быть фактически любые. Это может быть ярко-зеленый, это может быть яркий красный, то есть то, в чем вы будете чувствовать себя яркой, сияющей звездой и королевой», — приободрила Миловская.

Данные цвета принесут радости в вашу жизнь и помогут заручиться поддержкой Дракона.

Что надеть на Новый 2024 год

В отличие от предыдущего символа года — Кролика, Дракон выбирает величественность и многообразие. Наряд на Новый год должен привлекать и захватывать внимание окружающих пестрящими яркими цветами, объемными деталями или же сложными узорами.

Приветствуются модели необычного кроя, что смогут подчеркнуть достоинства носителя и раскрыть его уникальность. Предпочтение отдается дорогостоящим или дорогим на вид тканям, которые могут показать всю роскошь образа: бархат, шелк, сатин, атлас и велюр.

«Дракон любит яркость. То есть ваш образ должен быть максимально ярким, эффектным. Не бойтесь фееричных образов», — посоветовала эксперт.

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Не стоит забывать и о деталях, потому как они являются неотъемлемой частью образа на Новый год. Важно, чтобы наряд своим блеском напоминал драгоценные камни и металлы. Подобный эффект прекрасно передает различная блестящая фурнитура наподобие блесток. Хорошо подойдет платье, юбка или топ с пайетками, похожими на шечую Дракона.

Какие украшения надеть на Новый 2024 год

Чем больше пещера с сокровищами, тем могущественнее Дракон, так и на торжестве нужнопоказать свою состоятельность, а что, как не украшения, поможет в этом? Ювелирные изделия или люксовая бижутерия всегда отлично дополнят образ и добавят ему изюминку роскоши.

«Если говорить про украшения, то это должны быть крупные серьги, что-то крупное на шею, браслеты — из яркого желтого золота, в том числе можно использовать белое золото и серебро, но при этом можно добавить каких-то эффектных дорогих камней или интересных еще аксессуаров», — пояснила стилист.

Конечно, Дракон любит тяжелые, настоящие украшения, потому желательно избегать искусственных камней и дешевых металлов. Цвета грядущего 2024 года отлично передадут такие камни, как малахит, рубин, гранат, сапфир и изумруд.