«Согласно древним верованиям»: что категорически нельзя делать перед Новым годом

В последние дни уходящего года важно соблюдать определенные правила. В противном случае — 2024-й может начаться с неприятностей.

Новый год — пора чудес. Многие стараются как можно больше завершить дел в уходящем году. И как можно больше подготовиться к новому. Однако некоторые вещи лучше не делать совсем перед самим праздником, чтобы не нарваться на неприятности. О том, что нельзя делать перед Новым годом, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

Так, в первую очередь, в предновогодние дни не следует ругаться с близкими и друзьями. Особое положение здесь занимают дети, их вообще запрещено ругать.

«Согласно древним верованиям, каждый ребенок в эту волшебную ночь становится ангелом для своей семьи», — пояснил Харрис.

Кроме того, ругаться со своими близкими и друзьями в предновогодние дни не стоит и потому, чтобы будущий год не прошел в скандалах и негативе. А также не стоит забывать, что в новогоднюю ночь каждое сказанное слово имеет огромную силу и обретает особую энергию.

«Поэтому внезапно можно кого-то сглазить или навести проклятие», — рассказал экстрасенс.

Также перед Новым годом нельзя заниматься уборкой или начинать глобальный ремонт. Нельзя выкидывать старые вещи, ведь если из дома выбросить мусор и старую энергию раньше времени, то можно ее выпустить в некое пространство. И в волшебную ночь она будет находиться вокруг тех, кому принадлежал мусор. Тем самым энергия может испортить следующий год.

Кроме того, нельзя встречать Новый год в старой, грязной одежде. Особенно год Зеленого Деревянного Дракона, который очень любит царственную одежду: из шелка, атласа, бархата.

«Подготовьтесь, и пусть ваш вид будет парадным. В противном случае вы можете навлечь на себя бедность и неблагосклонность хозяина этого года», — объяснил специалист.

А также важно, чтобы Новый год прошел в достатке. По словам Харриса, на столе должно быть все, что человек хотел бы, а в кармане — немного денег, чтобы можно было купить хотя бы небольшой подарок близкому человеку.

«Это очень важно сделать. Тогда Дракон умножит ваши средства и деньги во много-много раз. И год для вас будет очень позитивным», — заключил Харрис.

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