Прогулки в инвалидном кресле: что случилось с 75-летним Михаилом Шуфутинским

Михаил Шуфутинский начал использовать инвалидное кресло для передвижения. Какие проблемы со здоровьем беспокоят музыканта, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Михаила Шуфутинского бьют тревогу. Шансонье заметили на прогулке в инвалидном кресле. Что случилось со здоровьем 75-летнего заслуженного артиста России? Правда ли он получил серьезную травму позвоночника и теперь не может самостоятельно ходить? И собирается ли маэстро отменять гастрольный тур? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это полностью идея Филиппа, полностью. Он мне предложил, и он меня заразил. И он еще сказал, что я тебе так доверяю, что больше никого не представляю в этой песне. И я подумал: а почему бы и нет?» — поделился музыкант.

На днях Михаил Шуфутинский посетил новогодний концерт, на котором спел дуэтом с Филиппом Киркоровым. Недавно две легенды шоу-бизнеса записали совместную песню. Поклонники заметили: после выступления 75-летний шансонье с трудом передвигался, а для интервью с журналистами впервые попросил себе стул. Ему было тяжело стоять.

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«Себе в подарок я хотел бы попросить, чтобы таких, как сейчас, мгновений вместе с вами у меня было как можно больше», — заявил Михаил Шуфутинский.

Певец признался: у него серьезные проблемы со спиной. Год назад он поскользнулся на льду, когда играл в хоккей. В результате падения артист повредил себе копчик и потянул мышцы. Шуфутинский прошел курс длительной реабилитации, но до конца так и не восстановился. Дома он передвигается на инвалидной коляске.

«Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней. Ничего в этом нет такого страшного», — успокоил окружающих шансонье.

Это не первая травма артиста. Зимой 2009-го Шуфутинский на гастролях в Сибири получил перелом обеих ног. Неудачно споткнулся на лестнице. А пару лет назад он перенес трехчасовую операцию на шейном отделе позвоночника. К врачам Михаил Захарович обратился с жалобой на онемение рук во время наклона головы.

«Через пять дней я уже ходил, гулял. Все в порядке было. У меня просто несколько позвонков отсутствует и все. Там выросли мышцы», — рассказал певец.

Звезда не скрывает: с возрастом ему все труднее восстанавливать здоровье. Сейчас Шуфутинский избегает переутомления и по возможности щадит больную спину.

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«Это не позор. Я могу встать, танцевать как угодно и все. Я просто сейчас сижу, потому что какой мне смысл…» — объяснил шансонье.

«Для артиста сцена — это и есть лечебница, наркотик в хорошем смысле. Поэтому, если ему нужна эта подзарядка, он знает лучше, что ему нужно», — высказалась солистка арт-группы SOPRANO Турецкого Ивета Рогова.

«Если человек останавливается, он начинает заболевать», — добавила солистка арт-группы SOPRANO Турецкого Тамара Мадебадзе.

«Самое главное — устраивать себе хотя бы немножко выходных, потому что если на износ, реально организм в какой-то момент скажет: „Пока“. Потом уже ты потеряешь еще кучу времени и здоровья, и денег», — отметил певец Хабиб.

Шуфутинский рассказал: он следит за здоровьем. Год назад отказался от спиртного и вредной еды. Похудел почти на 40 килограммов. Посещает домашний спортзал и бассейн.

«Все пока, тьфу-тьфу, нормально. Ковидом я переболел в прошлом году. В этом году у меня была простуда, но сделали все тесты, ничего не показало», — уточнил артист.

Несмотря на проблемы со спиной, Шуфутинский не стал отменять большой гастрольный тур. Певец считает, что не может подвести поклонников. Ведь хиты про «Третье сентября» и «Пальму де Майорку» он может исполнять и сидя. А вот работать в Новый год маэстро отказался. Он планирует встретить праздник с любимой супругой Светланой, после чего улетит отдыхать на Мальдивы.