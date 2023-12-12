Прайс на Новый год-2024: сколько российские звезды зарабатывают на корпоративах

Приближается Новый год. Звездам шоу-бизнеса это время приносит огромные деньги и интересные воспоминания. Кто из знаменитостей работает в праздник, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды вспоминают самые оригинальные концерты. Как народный артист России Николай Басков выступал перед собакой? Из-за чего Любовь Успенская и Прохор Шаляпин больше не пьют алкоголь перед выходом на сцену? Что входит в райдеры российских исполнителей? Кто из знаменитостей будет работать в новогоднюю ночь? И какие гонорары они получат за свои выступления? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне позвонил директор. Сказал: „Срочно надо приехать выступить в ресторане в Подмосковье. Срочно тебя хотят, умирают. В общем, все. Любые деньги. Только пускай приедет“», — поделился Николай Басков.

Когда певец ехал поздравлять с днем рождения очередного поклонника, он и не предполагал, какой сюрприз его ждет.

«У кого день рождения? Мне сказали: у Джорджика какого-то. Джорджик, Джорджик. Я вышел в зал, пою: „С днем рождения! Бокал игристого…“ и в проигрыше говорю: „От всего сердца желаю тебе счастья, Джорджик, здоровья, радости, позитива, всего-всего самого лучшего“», — рассказал Басков.

Артист искал глазами именинника среди гостей корпоратива. Но никак не мог найти.

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«Сидит женщина такая роскошная. Она вся была увешана просто как новогодняя елка, вот такими бриллиантами (показывает. — Прим. ред.), диадема на голове. Говорит: „Николай, пойте, он ест“. Я думаю: среди гостей он ест? Где он?» — вспомнил певец.

Николай Басков уже спел несколько хитов, когда таинственный Джорджик, наконец, вышел познакомиться.

«Она вдруг на второй или третьей песне наклоняется под стол, достает йоркширского терьера. У него ошейник тоже в бриллиантах. Говорит: „Вот, Джорджик. Нам сегодня годик“. Так бывает», — подытожил исполнитель.

«Если бы заплатили, как за десять корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера. Может, Коле столько и заплатили. Ах, зависть меня берет, Коля. Завидую тебе. Заработал столько денег», — заявил Филипп Киркоров.

Наверняка у каждой звезды шоу-бизнеса в запасе есть подобные истории. Выступления на корпоративах часто заканчиваются неожиданно.

«Нет ничего страшнее пьяной женщины за 60. Когда идет новогодняя ночь, она понимает, что эта ночь может быть последней. И она вваливается к тебе, понимаете, и попробуй, как говорится, откажи», — отметил певец Прохор Шаляпин.

Но артисты признаются: выездные мероприятия приносят слишком много денег, чтобы их отвергать. Самыми «хлебными», естественно, считаются новогодние корпоративы. По словам экспертов, за 31 декабря вполне можно заработать больше, чем за несколько месяцев.

«Те, кто сейчас востребованы, — это Филипп Киркоров, Анна Асти, Оля Бузова, группа „Руки Вверх!“. Соответственно, стоимость порядка 10-11 миллионов рублей. Именно с 31 на первое. В новогоднюю ночь можно даже и по трем, по четырем, по пятерым, как говорится, „корпоратам“ съездить», — объяснил продюсер Сергей Дворцов.

Звезды ежегодно делятся на два лагеря. Одни хотят под бой курантов находиться с близкими. Другие, наоборот, предпочитают встречать праздник на работе. Говорят, так веселее. И, естественно, намного прибыльнее.

«В два-три раза больше стоит мое выступление. Не надо только спрашивать сколько. Это коммерческая тайна. Я не хочу раздражать людей», — признался исполнитель Прохор Шаляпин.

«Я родился с тем, чтобы на Новый год выступать, а не работать», — заявил певец Владимир Пресняков.

Любовь Успенская уже много лет не слушает бой курантов дома. Когда большинство людей пишут записки и загадывают желания, она обычно поет на сцене или едет на встречу со зрителями.

«У нас часто бывает: мы едем на работу очередную в 12 ночи. Мы в машине. У нас всегда наготове стаканчики, чтобы не пропустили этот момент», — рассказала Успенская.

Знаменитостей часто приглашают выступить на корпоративах за границей. Естественно, перелет и проживание в фешенебельных отелях оплачивает заказчик.

«Я вспоминаю свое выступление на острове Гранада. Меня привезли в каком-то частном самолете на остров. Там был пляж, была какая-то невероятная инсталляция. Так было красиво, необычно», — вспомнил Киркоров.

В этом году самым популярным направлением стали ОАЭ.

«Либо это будет Дубай, либо это будет Подмосковье наше. В зависимости, с кем быстрее договорюсь», — поделился Шаляпин планами на новогодний корпоратив.

«Я полечу, значит, в Дубайск. И буду выступать в Дубайске. Я выступал в подмосковных пансионатах, понимаете? И, скажем так, в восточных ресторанах, и на больших площадках, и на закрытых. То есть я считаю, что артист, если его ждут, должен оправдывать свое место», — подчеркнул певец Митя Фомин.

У каждой звезды, российской или заграничной, есть райдер, в котором подробно прописаны условия к организаторам выступлений. Иногда они бывают, мягко говоря, странными. Так, например, Дженнифер Лопес требует, чтобы мебель в ее номере была только белого цвета. В комнате Пола Маккартни должны стоять шесть горшков с растениями с густой листвой. В отличие от западных коллег, российские звезды куда скромнее. Никаких капризов, только самое необходимое.

«Райдер у нас исключительно направлен на техническую часть, чтобы люди слышали хороший звук и звукоизвлечение. У нас нет там ни икры черной, ни черных калл, ни „Роллс-Ройсов“. Хотя хотелось бы», — признался Митя Фомин.

«Я не привередлив, поверьте. Мне не нужны голые танцовщицы, змеи и все такое», — заверил Пресняков.

Прохор Шаляпин делится: раньше в его райдере было обязательное условие: в гримерке должны стоять пироги, тортики и бутерброды. Но после одного случая он изменил свои предпочтения.

«Я один раз на концерте переел пирожков. Вышел на сцену. Мне было тяжело дышать. Пузо такое наел себе. Они на меня. Думаю: сейчас просто эти пирожки из меня пойдут, понимаете? Это было очень страшно», — объяснил певец.

В последние годы артист вычеркнул из райдера и алкоголь. Виной тому еще один досадный инцидент, за который Прохору Шаляпину до сих пор стыдно.

«Я выпил много спиртного, так сказать. У меня закружилась голова. И я со сцены прям рухнул. Микрофон в одну сторону, я просто со сцены упал. Правда, никакой боли не было. Я был пьян, расслаблен и не испытал боли. Но было очень неприятно. С тех пор я вообще не употребляю перед сценой», — уточнил он.

Похожая история приключилась на корпоративе с Любовью Успенской. Но она, в отличие от Шаляпина, устояла на ногах.

«Так все напились в этот Новый год. У меня была уже четвертая работа. Меня привезли. Я вообще такая была вся (качается. — Прим. ред.). Организатор говорит: „Боже мой, как она будет петь?“. И меня просто поставили. Там сидели мужики в Барвихе. Я включила Успенскую и отпела так… И потом, когда я вышла и упала, они говорят: „Боже мой, это ж надо. Она стояла. Она так пела, как никогда“», — рассказала Любовь Успенская.

Певица уверяет: это был последний раз, когда она позволила себе лишнего. С тех пор королева шансона всегда выходит на сцену трезвой. Из уважения к себе и своему зрителю.