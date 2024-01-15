Газовая камера и отрубание головы: какие страшные казни до сих пор практикуют в мире

В США на 25 января 2024-го запланирована первая в мире казнь с использованием паров жидкого азота. 58-летнему убийце Кеннету Юджину Смиту уже один раз удалось избежать высшей меры. Мужчине назначили наказание в виде смертельной инъекции, но не нашли подходящей вены для проведения процедуры. Однако это не спасло его от полного освобождения от меры пресечения. В соответствие с законом заключенному штата Алабама назначили высшую меру наказания.

Согласно законодательству некоторых стран, более гуманными методами приведения смертной казни в исполнение, если преступник быстро лишается жизни без боли и в бессознательном состоянии. Однако чтобы свершить правосудие, отдельные государства до сих пор используют ужасные способы.

Газовые камеры

США — единственная страна в мире, где законодательством разрешено умерщвление преступников при помощи газа. Однако подобная мера не применялась почти 25 лет. Высшая мера с применением летучих соединений допускается лишь некоторыми штатами в случае, если нельзя использовать более «гуманное» наказание в виде смертельной инъекции.

Впервые газ как средство казни использовали еще во времена Наполеона при подавлении восстания рабов на Сан-Доминго (ныне — Гаити). Правитель Франции тогда приказал добывать вулканическую серу, которая при поджигании выделяет ядовитый токсин. Бунтовщиков закрывали в трюмах кораблей, где те умирали от удушья.

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Использовать воздушные соединения для наказания преступников в больших масштабах стали в США, где метод разработал токсиколог Аллен Мак-Лин Гамильтон. В 1921-м этот способ стал официальным инструментом смертной казни в штате Невада.

Однако впервые его применили в 1924-м. В комнату, где находился убийца Джи Джон, для лучшего результата в течение шести минут пускали отравляющие соединения. После казни в камеру не пускали никого в течение получаса, пока отравленный воздух полностью не выветрился вентиляторами. Преступник к тому моменту скончался.

В США пробовали пускать отравляющий газ в камеры со спящими заключенными, чтобы те не чувствовали мучений. Однако после первого опыта от паров погибли двое надзирателей, войдя в помещение. После этого для проведения смертной казни сконструировали специальную пристройку.

Использование газовых камер широко обсуждалось общественностью во всем мире, особенно в контексте того, что подобный метод широко использовался в фашистской Германии для массового уничтожения людей. Однако полностью от данной меры долго не отказывались в США. Последний раз такой приговор исполнили 3 марта 1999-го в Аризоне. Многие штаты признали применения газа жестоким наказанием. И вот снова после многолетнего затишья решили прибегнуть к подобному виду смертной казни.

Отрубание головы

Древний способ радикального наказания широко распространен в Саудовской Аравии, так как соответствует законам шариата — нормам и обычаям исламского права. Вынести подобный приговор могут за умышленное убийство, гомосексуализм, вооруженное ограбление, изнасилование, смену религии, наркоторговлю, угон самолета, колдовство, лжепророчество, богохульство и атеизм.

В стране даже существует должность государственного палача. Занимать подобный пост могут представители не одного поколения. В Саудовской Аравии нередки целые династии палачей.

В ряде случаев родственники могут заплатить компенсацию за преступление кого-то из членов семьи. После внесения выкупа меру пресечения меняют на заключение.

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Побивание камнями

Этот вид казни известен с давних времен и до сих пор применяется в некоторых мусульманских странах — в Саудовской Аравии, Сомали, Афганистане, Судане, Мавритании, Ираке, ОАЭ, Катаре, Бахрейне. В некоторых странах наложен мораторий на побивание камнями, но, несмотря на запрет, такой вид наказания изредка используется.

В процессе установления правосудия толпа забрасывает преступника, крепко привязанного к столбу, камнями средней величины. Человек получает множество несовместимых с жизнью травм.

Приговорить к данной смертной казни могут как за преступление против общества (массовое убийство, воровство), так и за моральные (измену, гомосексуальные связи). Иногда такой способ применяют неофициально родственники пострадавших, решая устроить самосуд обидчику.

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Официальной статистики, насколько сейчас распространено побивание камнями, нет. Одна из последних новостей о его назначении датируется 2022 годом. В то время 20-летнюю девушку приговорили к жестокой процедуре за измену мужу. Информации о том, была ли проведена смертная казнь, не было.

Повешение

В современной судебной практике до сих пор осуществляется смертная казнь через повешение в Иране, Афганистане, Ираке, Египте, Иордании и Индии. В Японии и Бангладеше — это единственный вид высшей меры наказания.

Раньше подобный вид высшей меры был распространен и в США. В последний раз к нему прибегали в 1996-м в штате Делавэре. После этого местные власти отказались от данной меры пресечения, заменив смертную казнь на пожизненное заключение.

На Ближнем Востоке нередки случаи публичной казни. В таком случае тела осужденных поднимают на строительном кране.

В Японии для исполнения приговора есть специальные комнаты, где установлена статуя японской богини милосердия Каннон. Осужденного ставят на люк, который открывается из соседней комнаты. Приводят приговор в исполнение три человека. Каждый нажимает на отведенную ему кнопку. Это нужно, чтобы снизить психологическую нагрузку на сотрудников тюрьмы, ведь так неясно, чья кнопка в действительности открыла люк.

Осужденные за тяжкие преступления в Японии могут ждать меры пресечения десятилетиями, так как в этой стране щепетильно относятся к делам. По прошествии времени юристы ищут новые обстоятельства, которые подтверждают виновность или опровергают ее. Заключенным объявляют о смертном приговоре всего за несколько часов до исполнения наказания.

Смертельная инъекция

Наиболее гуманным способом умерщвления преступников считается смертельная инъекция. Такой вид смертной казни используют в некоторых штатах США, Таиланде, Вьетнаме, Китае, а также на Филиппинах.

Данный метод был изобретен в 1977-м, но подобные практики использовались еще в 1940-х в фашистской Германии. Первым казненным с помощью введения токсичного препарата в США был Чарльз Брукс, обвиненный в убийстве. Это произошло в 1982-м.

В процессе процедуры казнимому внутривенно вводят яд. Чтобы ограничить физические страдания, могут предварительно вколоть обезболивающее. Однако по некоторым данным, количество вводимой анестезии часто ниже нормы.

При этом при введение препаратов не участвуют врачи, так как это запрещено Американской медицинской ассоциацией. Из-за нехватки специалистов иногда происходят вопиющие случаи. Например, в 2006-м персонал долго не мог найти вену у заключенного. В итоге тюремщики не попали в кровоток. Препарат был введен в мышцу. Пациент умер только через полчаса и, вероятно, мучился перед кончиной.

Активно используют данный метод в Китае. Процедуру там проводят не в тюремных камерах, а специальных фургонах. Считается, что таким образом можно провести казнь в любом месте, даже там, где случилось преступления. Есть предположение, что мобильные лаборатории позволяют быстрее транспортировать органы человека в больницу для последующей пересадки — с 2014 года приговоренным предоставляется возможность отдать свое тело на благо медицины.

Электрический стул

После появления электричества возникло множество случаев, когда несоблюдение техники безопасности приводило к летальному исходу. Подобные наблюдения невероятно вдохновили американского стоматолога Альфреда Саутвика.

В 1881 он стал свидетелем того, как нетрезвый мужчина прикоснулся к работающему электрогенератору и мгновенно умер. Дантист понял, что данный метод подходит для смертной казни. Главным «достоинством» технологии жестокий изобретатель считал быстрый результат. Свои первые ужасные разработки Саутвик тестировал на бездомных собаках.

Для удобства работы с казнимыми Саутвик соорудил конструкцию в виде стула, так как в силу профессии привык взаимодействовать с сидящими пациентами. Разработка электрического стула пришлась своевременно. Тогда в США как раз начали искать новый способ умерщвления преступников, так как в обществе кипели скандалы по поводу череды неудачных повешений.

Впервые «более гуманную» меру наказания применили в 1890-м. Подопытным стал убийца Уильям Кеммлер. Причем сразу казнить мужчину не удалось. Потребовалось аж две попытки. Во время того, как после первого удара перезаряжали генератор, 17 очевидцев наблюдало за страданием преступника. По воспоминаниям присутствующих, это было жуткое зрелище. Мужчина громко стонал, а из его головы шел дым. Однако сам Альфред Саутвик после завершения смертной казни пребывал в воодушевлении. Он сказал: «С этого дня мы живем в более высокой цивилизации».

О гуманности данного метода велись долгие споры, но он все равно вошло в обиход, так как смерть посредством электрического стула наступает всего за несколько секунд, а не за минуты, как, например, при повешении.

Проявлял интерес к разработке электрического стула и известный изобретатель Томас Эдисон, желавший доказать преимущество постоянного тока перед переменным, выявленным его предшественником Николой Теслой. Изобретатель также проводил эксперименты на животных.

Вопиющим случаем в применении данного метода было умерщвление слона. Цирковое животное убило трех человек в 1903-м. Слониху хотели наказать и поначалу рассматривали вариант с повешением, но Эдисон предложил свой метод. Гигантская артистка умерла за шесть секунд. Через нее провели ток напряжением выше 6600 вольт. Это в 30 раз выше, чем в обычной розетке.

В последние годы количество казнимых таким способом сократилось. Подобная технология на текущий момент возможен только в одном штате Теннесси, но последний известный произошел в 2020-м, который в 1985-м убил другого заключенного после неудачной сделки с наркотиками.

Расстрел

Это наиболее распространенная версия смертной казни во всем мире. В разных странах она осуществляется по-разному. В некоторых — она сводится к одному выстрелу в голову, но есть государства, которые не так быстро отправляют преступников на тот свет.

Подобную меру пресечения используют в Египте, Сомали, Ливии, Эфиопии, КНДР, Китае, Индонезии, Сирии, Саудовской Аравии, Иране, ОАЭ, Афганистане, Ливане и Белоруссии. В России до 1997 тоже при назначении высшей меры приговаривали к расстрелу, но после введения моратория на смертную казнь за тяжкие преступления заменили пожизненным заключением.

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В Йемене осужденного укладывают на землю лицом вниз, накрывают одеялом и стреляют, стараясь попасть в сердце, однако при этом высока вероятность попадания в ребра и позвоночник, что причиняет казнимому еще большие страдания. За некоторые преступления и аморальные проступки осужденного могут подвергнуть порке перед исполнением приговора.

В США тоже иногда допускают применение расстрела. Например, в штате Юта заключенный может выбрать расстрел самостоятельно в том случае, если его осудили до 3 мая 2004-го.