Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 2044 год

О перемещении того же Меркурия или Венеры в ретроградную фазу или новый знак зодиака многие слышат по нескольку раз в год, чего не сказать о том же Уране или Плутоне. Эти планеты задерживаются в одном знаке на несколько десятков лет и зачастую кардинально меняют общество.

Так, спустя 15 лет нахождения в знаке Козерога, Плутон наконец начинает движение по зодиакальному кругу. В январе 2024 он сделает долгосрочную стоянку в Водолее, которая продлится до 2044 года. В последний раз подобное положение на небосводе было замечено в эпоху правления Екатерины Великой, когда страна достигла наибольшего расцвета в политическом и культурном плане.

О том, как возвращение планеты в воздушную стихию повлияет на мировое устройство и положение России на политической арене, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Дарья Ларягина.

За что Плутон отвечает в зодиакальном круге

В астрологии Плутон считается одной из наиболее страшных и опасных планет. Неспроста это же имя носит бог, который в древнеримской мифологии заведовал подземным царством мертвых. Люди в то время нередко боялись его даже сильнее, чем Юпитера (Зевс в древнегреческих мифах).

«Плутон уже в прошлом году ненадолго заходил в знак Водолея, и уже тогда мы заметили некоторые намеки на трансформации которые скоро предстоит пережить. Однако в 2024 году Плутон [сделает полный переход] и пробудет в воздушном знаке аж до 2044 года», — рассказала эксперт.

Влияние Плутона необъятно и распространяется на все общество в целом, привнося значительные изменения и неожиданные колебания в социальную и политическую сферы. А в сочетании со свободолюбивым и переменчивым Водолеем его сила окажется еще более ощутимой.

«Плутон рассматривается, как крайне важная планета, которая отвечает за поколения, массы и людские трансформации. Это энергия войны, кризиса, власти, доминирования и жесткости», — прокомментировала специалист.

Неспроста его также называют «великим хирургом», который безжалостно отрезает устаревшее и помогает избавиться от всего, что тянет вниз. Разъединяет территории и целые народы, дабы запустить цикл обновления. Кроме того, планета поднимает темы массового сознания, насилия, а также баланса между светом и тьмой.

«[Он] похож на танк, который сносит все подчистую. Завладевает и выстраивает на этом месте что-то новое. Однако за счет того, что Плутон переходит в знак Водолея, эти кризисы, трансформации будут происходить в схемах данного знака. А это у нас: революции, свобода, независимость, технологии, новаторство», — отметила астролог.

Когда Плутон последний раз был в знаке Водолея и чем отметился

В каждом знаке зодиака Плутон задерживается на 20-30 лет, из-за чего последнее возвращение в Водолея происходило более 250 лет назад. Тогда астрологическое явление как раз выпало на эпоху Екатерины II Великой, правившей с 1762 по 1796 год. Иначе это время еще называют золотым веком России, когда страна достигла выдающихся результатов в культуре и политике.

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Будучи известной сторонницей идей гуманизма, Екатерина II старалась править страной в лучших традициях просвещенного абсолютизма. Многие реформы, принятые правительницей, были направлены на укрепление экономики, улучшение законодательства и распространение европейский канонов образования и уклада жизни среди дворян.

Ее появление на российском троне позволило государству совершить глобальный сдвиг и заполучить лидирующую позицию на политической арене. Всего за 34 года ее властвования к территории России были присоединены — Керчь, Крым, Азов и Кубань, что дало значительное преимущество в важной геополитической зоне — Черном море. Ранее это никому из правителей России не удавалось, прорубить выход к столь важной территории сумела именно императрица.

Примечательно, что первые годы правления государыни пришлись на период Плутона в Козероге. Именно тогда она хлопотала над различными реформами. А ближе к 1770-м, когда произошел переход в знак Водолея, направила все внимание во внешнюю политику, что принесло значительные результаты.

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Особенно интересно то, что 220 годами ранее, под влиянием того же Плутона в Водолее, царь Иван IV Грозный, правивший с 1533 по 1584-й, успешно захватил Казань и Астрахань. Бои за территории были жестокими и кровопролитными, подчинить ханство удалось лишь после третьего похода.

Такое совпадение совершенно неудивительно. За долгие годы существования России астрологи пришли к выводу, что страна находится под влиянием Водолея. Об этом говорят уникальные характеристики государства и ее народа — непредсказуемость и противоречивость в сочетании с тягой к самопожертвованию и большим дружелюбием.

«Народ и Россия в целом, на мой взгляд, [каждый раз] переживают этот период достаточно удачно, потому что культурный код русского человека — это умение выживать, преодолевать и находить что-то хорошее даже в самых суровых условиях», — отметила астролог.

Какие значительные изменения в России и мире произойдут с 2024 по 2044

Возвращение Плутона в знак Водолея спустя 250 лет принесет стране мощные трансформации. Равно как это было в эпоху правления Екатерины II, в России будут намечены и реализованы перспективы для развития и улучшения.

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«В 2024 году Плутон полностью войдет в знак Водолея и пробудет там аж до 2044-го. В ближайшие 20 лет нас ждут серьезные трансформации в мире, обществе, экономике, государствах и вообще в представлении мира», — поделилась специалист.

Радикально новую роль в жизни человечества обретут высокие технологии. С приходом самого загадочного воздушного знака наметится мощный виток развития интернета, различных изобретений и искусственного интеллекта.

«Если в прошлом году мы все пытались поиграть с нейросетями, познакомиться с ними, то в течение предстоящих 20 лет они настолько плотно войдут в нашу жизнь, что мы не сможем уже себе представить, как жили без него», — пояснила астролог.

Примечательно, что в этот период важно приобщаться к новым веяниям, дабы наиболее полно ощутить на себе силу Плутона в Водолее. В этом и будет состоять главный кармический урок нового положения. Если при Козероге многие старались накапливать материальные блага, искали стабильность и ясность во всем, то теперь от этого следует полностью отказаться.

«На первый план в богатстве выходят люди, которые обладают информацией и способны за счет этого влиять на других. Потому что материальные ценности будут уходить в прошлое. [Значимой] станет способность мыслить и выдавать свои собственные идеи», — рассказала эксперт.

Влияние планеты также отразится и на мировом сообществе. Ярких потрясений и кризисных ситуаций в тех же странах Запада может быть немало.

«Ожидаемо большое количество революций, бунтов. Выход людей на улицы с требованием понижения налогов, изменения законодательства. Мы уже сейчас это можем наблюдать в Европе», — отметила специалист.

Неожиданные события и повороты будут раз за разом накрывать мир. О стабильности и предсказуемости, который дарил период Козерога, придется забыть. Мощная планета будет постоянно вносить свои коррективы в привычный уклад, устраивая человечеству встряску.

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Именно в этот сложный момент особенно важную роль начнет играть дипломатия и взаимное сотрудничество. Создание союзов окажет благоприятное воздействие во всех возможных сферах.

«В новом мире выживут только страны, которые смогут объединиться и сформировать единый костяк силы. Россия станет местом притяжения для большого количества народов. <…> Смело возьмет под свое крыло большое количество стран, с которыми тесно будет взаимодействовать и двигаться в новом времени», — рассказала специалист.

А вместе с тем назреют значительные изменения внутри государства. Как и в период правления Екатерины Великой, трансформируется привычный уклад людей — многие города получат развитие, а вместе с тем повысится и уровень жизни.

Не исключено, что столицу в будущем перенесут вглубь страны, или же часть ее функций на себя возьмет другой город. Остается лишь ждать и наблюдать, как развернутся следующие 20 лет.