Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 2024

Февраль — самый необычный месяц в году, ведь дней в нем на порядок меньше. А в 2024 внимания к нему приковано еще больше, ведь в високосный год в календаре появляется редкая дата — 29 февраля. Многие считают, что в это время открывается особый энергетический портал.

Поэтому в последний зимний месяц планировать любые манипуляции с волосами нужно с большой осторожностью. Ведь можно как улучшить внешность, так и навредить ей. В какие даты лучше всего записываться на стрижку, чтобы не только обновить образ, но и привлечь в свою жизнь счастье и достаток, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Анастасия Кожушная.

Когда делать денежную стрижку в феврале 2024

Нередко женщины перед стрижкой обращаются к лунному календарю и неспроста. Точно зная фазу роста Луны, можно с легкостью спланировать поход в парикмахерскую. Так, например, считается, что для роскошной шевелюры желательно подстригать кончики на растущую Луну. Следовательно, при желании сберечь исходную длину — на убывающую.

Однако у тех же славян на Руси, придававших волосам особое значение, существовали дополнительные правила. Согласно поверьям, каждый локон содержал в себе жизненную энергию человека. Дабы никто не воспользовался ими со злым умыслом для порчи или сглаза, начиная с ранних лет, девочки заплетали их в косы. Кроме того, браться за ножницы категорически запрещалось по вечерам, по воскресеньям и в дни поста.

Сегодня достаточно придерживаться рекомендаций несложного календаря, и тогда каждый поход к парикмахеру не будет заканчиваться разочарованием. Хотя также провести все манипуляции с волосами может и член семьи.

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Самые благоприятные дни для стрижки в феврале 2024

Планируя стрижку, важно не только знать благоприятную дату, но также хотя бы примерно представлять конечный результат похода в парикмахерскую. Так, например, 1, 2 и 7 февраля отлично подойдут тем, кто хочет лишь немного освежить прическу без кардинальных изменений в образе.

«Стрижка <…> также положительно повлияет на бизнес и карьеру. А 7 февраля принесет удачу», — отметила эксперт.

А тем, кто уже давно мечтает о длинных локонах, лучше всего подойдет 13 февраля.

«Стрижка в этот день не только принесет удачу, а еще поспособствует росту волос», — прокомментировала астролог.

Однако переносить запись к мастеру на день раньше или позже указанной даты не стоит. Иначе роскошной шевелюры точно не видать.

В следующий раз благоприятный день для манипуляций с волосами появится лишь под конец месяца. Важно учитывать и временные рамки, стричься 22 и 23 февраля можно будет с трех до четырех часов дня.

«Поход к парикмахеру в эти даты не только положительно повлияет на ваше материальное состояние, но также принесет счастье, потому что в этот промежуток времени умножается все хорошее, что есть в нашей жизни», — добавила специалист.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2024

Выбирать дату для стрижки в последний зимний месяц следует с большой осторожностью. Ненароком можно попасть к парикмахеру в неблагоприятный день, что чревато неприятными сюрпризами, когда желаемая прическа совершенно не соответствует действительности.

Астролог не рекомендует проводить манипуляции с волосами 8, 10, 12, 14, 24 25, 28 и 29 февраля. Особенно не рекомендуется планировать запись на конец месяца. Энергетический поток к этому моменту усилится, наделяя любое радикальное решение особой силой. Поэтому последствий похода в парикмахерскую в таком случае точно не избежать.

«Стрижка в эти дни вам может не понравиться, либо вы столкнетесь с недобросовестным мастером, который испортит волосы», — рассказала эксперт.

Влияние также распространяется и на другие бьюти-процедуры, например, маникюр, педикюр или покраску. Кроме того, немалую роль играет настроение самого мастера во время работы. Если тот окажется в плохом расположении духа, риск плохого результата значительно повышается.

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Как привлечь достаток в свою жизнь на растущую Луну

Также существует несколько обрядов, помогающих за счет лунных сил приумножить не только красоту, но и финансовое положение. Один из таких называется «Подоконник». Для его исполнения требуется:

Выложить на подоконник все предметы, на которых реально хранить деньги — кошелек, банковскую карту, кредитку, непосредственно сами купюры — так, чтобы на них падал свет Луны. Оставить на ночь «заряжаться».

«Но, самое главное, сумму, которую вы планируете потратить на следующий день, не выкладывать на подоконник. Важно, чтобы деньги, которые там лежали, побыли дома еще сутки. Тем самым вам могут приходить какие-то неожиданные выплаты, премии, либо начнут возвращать долги, о которых уже могли забыть», — прокомментировала эксперт.

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