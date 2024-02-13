Уже не исправить: о чем сильно жалеет 61-летний Игорь Корнелюк

Певец Игорь Корнелюк признался, что чувствует себя счастливым. Но о чем же жалеет звезда, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Игорь Корнелюк заявил, что жена заставляет его работать. Почему супруга не жалеет заслуженного деятеля искусств? Какие проблемы со здоровьем вынудили музыканта бросить вредные привычки? Зачем Корнелюк построил у себя на участке часовую башню? Эксклюзивная экскурсия по загородному дому звезды. Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня такой характер, что с утра, всем говорю, я с утра сволочь. Просто жуткая сволочь», — заявил певец.

В прошлом году Игорю Корнелюку исполнился 61 год. По словам композитора, он вдруг начал замечать, что с возрастом его и так сложный характер стал еще более тяжелым.

«Бу-бу-бу, побухтеть, побухтеть. Я всем говорю: это у меня уже старческое начинается, поэтому относитесь к этому с пониманием», — поделился Корнелюк.

Жена и сын стойко терпят строгий нрав главы семейства. Но стараются отвлекать его от тревожных мыслей. Супруга Марина — не только верная спутница мэтра уже более сорока лет, но и его директор. Женщина уверена: чтобы оставаться молодым душой и энергичным, надо выступать. Поэтому у ее мужа очень плотный график.

«Она меня уже стала спрашивать: „Игорь, смотри, у нас во вторник два концерта, и в среду просят еще“. Я говорю: „Марина, имей в виду, два концерта я, конечно, спою“. Но на следующий день я понимаю, что у меня уже будет аппарат чуть-чуть подсевший», — уточнил артист.

Корнелюк не скрывает: иногда накатывает жуткая усталость. Но признает, что это намного лучше, чем сидеть без работы. Он с ужасом вспоминает пандемию, когда самоизоляция едва не довела его до депрессии.

«Было какое-то такое внутреннее опустошение, какая-то апатия… Когда не понимаешь, что вообще будет. Будешь ты вообще выступать в своей жизни или нет», — вспомнил Корнелюк.

Вскоре к психологическим трудностям добавились проблемы со здоровьем. Артисту диагностировали стенокардию, он перенес операцию на сердце.

«Я снимаю шляпу перед уровнем тех врачей, специалистов, которые меня ремонтировали», — заявил певец.

По словам музыканта, он полностью пересмотрел отношение к здоровью после сорока лет. Корнелюк всегда был мужчиной в теле. Но в какой-то момент понял: лишний вес мешает не только выступать на сцене, но и просто жить. Он полностью изменил рацион, занялся спортом. И избавился от 24 килограммов.

«До сорока жрал все, что ни попадя. Свободно мог себе позволить выпить спиртное. Сейчас я внимательно слежу за тем, что я ем, сколько я ем, когда я ем, что я пью», — объяснил музыкант.

После преображения композитор не бросил ЗОЖ (здоровый образ жизни). Он по-прежнему начинает день с зарядки. Артист старается регулярно плавать в бассейне, который находится прямо на участке. Купаться можно круглый год.

«Марина настолько добротно сделала всю эту бетонную чашу, все эти основания, что даже в лютые морозы у нас всегда очень теплая вода», — подчеркнул Корнелюк.

Супруги построили дом под Петербургом еще в начале 2000-х. Шикарный двухэтажный коттедж находится в курортном районе под названием Тарховка.

«Озеро Разлив по одну сторону. А с другой стороны — Финский залив. Тут свежий морской воздух. Всегда продувается», — рассказал артист.

Главная гордость хозяина — часовая башня. Бой курантов, который разносится каждый час, слышит вся Тарховка.

«У меня всегда была мечта, чтобы у меня дома была башня с часами. Вот такая детская придурь, если хотите. Вот мечтал», — признался музыкант.

Корнелюк настолько сильно любит свое загородное поместье, что даже во время отпуска за границей считает дни до возвращения в родные края.

«Каждый раз, когда меня супруга куда-то вывозит (в теплые страны, на берег моря), я два дня еще это все терплю, а потом говорю: „Марин, полетели домой“», — уточнил он.

Только здесь, на участке, скрытом от посторонних глаз, Игорь Корнелюк может полностью расслабиться.

«Ты утром можешь выйти на крыльцо абсолютно голым, понимаете? В городе я на крыльцо не мог себе позволить выйти даже в трусах. А тут я выхожу», — заявил артист.

Недавно в семье музыканта случилось пополнение. Они с женой завели собаку. Теперь в доме всегда шумно и весело.

«Он еще щенок, но он самый любимый у нас в семье. Мы эти перегородки ставим именно для Фредди, чтобы он свободно не путешествовал по дому…» — отметил певец.

Корнелюк обожает питомца. И говорит, что даже завидует его шикарной жизни.

«Эта жизнь абсолютно идеальная. То есть когда у тебя ни о чем голова не болит, за тебя все проблемы решают. И главное, что тебя любят», — объяснил музыкант.

Игорь Корнелюк уверяет: сейчас он чувствует себя счастливым. Только об одном жалеет: что в молодости они с женой испугались бытовых трудностей и остановились на одном ребенке.

«Нужно было тогда, что называется, настрогать много детей… Штук 18, да, чтобы было детей. И жизнь была бы наполненной и интересной. Вот что бы я изменил в жизни», — признался Корнелюк.

Теперь артист ждет внуков. Чтобы подарить им всю свою нерастраченную любовь.