Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на март 2024

В марте 2024 года серьезные перемены в жизни наметятся у каждого знака зодиака. Одни наконец выйдут из долгого застоя, длившегося три зимних месяца, другие же, напротив, встретят на своем пути немало препятствий.

Это связано с тем, что на зодиакальный круг обрушится мощная энергия Темного Соха (одно из шестнадцати тотемных животных славянского гороскопа), который вступит в свои законные права уже 20 марта. О том, как действовать в это время, чтобы не растратить, а лишь приумножить собственные накопления, и кому в первый весенний месяц нужно оставаться настороже, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Михаил Филоненко.

Общий прогноз на март 2024 для всех знаков зодиака

В марте 2024 года на зодиакальный круг окажут влияние две противоположные силы — могущественный китайский Дракон, который, согласно преданиям, раздувает человеческие амбиции и дарит интересные денежные предложения, а также славянский символ — Темный Сох. На Руси к величественному животному относились с особой осторожностью. За поспешные решения и мотовство мифический символ мог наслать на человека неудачи в делах и даже бедность.

Славянский гороскоп 2024: предсказания для всех знаков на год Темного Соха

Для того, чтобы примерно понять, под какой звездой пройдет март 2024-го, нужно вернуться на 16 лет назад. Именно в 2008 году Темный Сох в последний раз покровительствовал знакам зодиака. Тогда же в мире разбушевался серьезный экономический кризис, от которого некоторые страны не могут оправиться до сих пор.

«В 2008 году был кризис финансовой системы. Здесь идет повторение. Поэтому это может повлиять на людей, работающих с деньгами», — отметил астролог.

И все же России удалось преодолеть сложный период. Но, даже если в этот раз тяжелые времена минуют страну, не лишним будет собрать денежную подушку безопасности и приготовиться к неожиданным взлетам и падениям.

Овен — финансовый гороскоп на март 2024

Неоднозначная финансовая картина в марте ожидает огненную стихию. Особенно осторожными гороскоп советует быть Овнам, занятым в сфере финансов и банковского дела. Важно проявлять внимательность в рабочих делах, добросовестно выполнять каждую задачу и составлять отчетности. В противном случае избежать серьезного разговора с начальством и проблем с деньгами не получится.

Светлая полоса в жизни представителей знака зодиака начнется во второй половине марта и продлится в течение всего апреля. Однако даже в этот период ослаблять хватку все еще нельзя.

Телец — финансовый гороскоп на март 2024

С наступлением первого весеннего месяца у Тельцов создастся ощущение, что почва уходит у них из-под ног, а все намеченные цели приходится откладывать на второй план.

Особенно сложным период выдастся для представителей знака зодиака, которые занимаются сбором антиквариата или же планировали начать копить. Жизнь им непременно подкинет ситуации, где не обойдется без больших денежных трат. Однако уже к апрелю ситуация выровняется, и Тельцы смогут вернуться в привычный ритм жизни.

Близнецы — финансовый гороскоп на март 2024

В марте финансовое положение Близнецов окажется в полной власти Темного Соха. Будучи двойственными по природе, представители воздушной стихии столкнутся с непредвиденными финансовыми трудностями. Поэтому крайне важно следить за документами — с осторожностью подписывать бумаги и планировать сделки. Велик шанс, что те сорвутся в последний момент.

Однако, благодаря своему умению адаптироваться и гибкости, Близнецы смогут успешно преодолеть все испытания. Главная задача на март — не терять бодрости духа. В конечном итоге, эти испытания помогут вырасти и укрепить финансовое положение.

Рак — финансовый гороскоп на март 2024

Раки в марте окажутся среди фаворитов денежной фортуны. Начальство высоко оценит их старания и даже предложит повышение или новый перспективный проект. Звезды рекомендуют подопечным водной стихии не робеть перед трудностями и не бояться больших сумм.

Накопленные деньги обязательно пригодятся. В первый весенний месяц Раки могут отправиться в незапланированное путешествие. Возможно это будет небольшой отпуск или же командировка. Поэтому важно оставаться начеку и всегда иметь подушку безопасности, которая защитит от неожиданных трат.

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Лев — финансовый гороскоп на март 2024

В мартовский период Львы, зажженные огнем года Дракона, равно как и Овны, окажутся в неоднозначной ситуации. Одних представителей яркого знака зодиака влияние Темного Соха не коснется вовсе, другим же подарит тяжелые кармические уроки.

Гороскоп советует заранее приготовиться ко времени неопределенности. Справиться со сложными ситуациями в марте Львам поможет уверенность в собственных силах, а также умение позитивно смотреть на мир.

Дева — финансовый гороскоп на март 2024

В марте звезды особенно благосклонны к Девам. Любые превратности судьбы минуют их стороной. Поэтому в этот период представители земного знака зодиака могут смело браться за любые дела и строить самые грандиозные планы.

Главное, не растерять свои сильные качества — скрупулезность и усидчивость. Именно они помогут весной добиться прекрасных достижений на работе и похвалы начальства.

Весы — финансовый гороскоп на март 2024

Март принесет Весам уникальную возможность внести в свою жизнь серьезные коррективы и наметить планы на будущее. Представителей воздушной стихии в первых числах ожидают мощные колебания финансового положения. Одним весна преподнесет большую прибыль, другим неприятные траты, из-за которых даже появятся мысли о смене работы.

Особое внимание стоит обратить на вторую половину месяца. В этот период звезды обещают процветание на работе и мощный прилив энергии. После продолжительного застоя денежная фортуна вновь улыбнется Весам.

Скорпион — финансовый гороскоп на март 2024

Скрытные и темпераментные Скорпионы в марте наконец увидят плоды собственных стараний. Все силы, ранее вложенные в работу, не останутся без внимания окружающих. Как и в случае Раков, представители водного знака зодиака могут рассчитывать на большую прибыль и приятные предложения со стороны начальства.

И все же расслабляться нельзя. Иначе мощная энергетика Темного Соха попросту собьет Скорпионов с намеченного пути и лишит прежнего боевого настроя. Гороскоп советует отказаться от импульсивных и необдуманных решений во второй половине месяца, иначе последствия развязного поведения будут довлеть над знаком вплоть до лета.

Стрелец — финансовый гороскоп на март 2024

В марте звезды обещают Стрельцам огромный прилив жизненных сил. В денежной сфере наконец наступит ясность и понимание, в какую сторону двигаться для приумножения собственного капитала. Однако сразу же переходить к действиям не стоит, высок риск взяться за все сразу и по итогу ничего не успеть. Лучше в это время заняться планированием.

Кроме того, важно оставаться гибким и открытым для изменений, чтобы успешно преодолеть все испытания. Вторая половина месяца предвещает хорошие возможности для карьерного роста или смены работы и переход на более выгодную должность.

Козерог — финансовый гороскоп на март 2024

В марте представителям земной стихии гороскоп сулит крайне успешный и прибыльный период. Козерог — символ упорства и решимости, а Темный Сох, также известный своей основательностью и смелостью, придаст им сил и окажет значительную поддержку.

Удастся накопить внушительную финансовую подушку и жить, ни в чем себе не отказывая. Примечательно, что фортуна будет благоприятствовать знаку зодиака вплоть до 2025 года, обещая денежное благополучие и прекрасные перспективы.

Водолей — финансовый гороскоп на март 2024

У Водолеев в марте 2024-го выдастся прекрасная возможность для улучшения финансового положения. Это может быть новый интересный проект, где они проявят свой креатив и навыки, или же неожиданная командировка. Однако ближе к концу месяца представители воздушной стихии рискуют столкнуться с некоторыми сложностями.

Звезды советуют заранее подготовиться к изменениям в финансовой сфере. Рабочие переговоры могут срываться в последнюю минуту, или же придется долго разбираться с документами. Главное, не опускать руки перед трудностями и не поддаваться эмоциям. Будучи творческими натурами, Водолеи наверняка сумеют выйти даже из самой сложной неурядицы без потерь.

Рыбы — финансовый гороскоп на март 2024

В марте Рыб ожидает настоящий финансовый взлет. Гороскоп обещает множество возможностей для дополнительного заработка и стабильные доходы. Тяжелая энергетика Темного Соха обойдет подопечных водной стихии стороной, благодаря их целеустремленности и упорству.

Пока фортуна улыбается знаку зодиака, желательно вкладывать средства в перспективные проекты — это принесет дополнительный доход и укрепит финансовое благополучие. А инициатива в рабочих делах точно не останется без внимания начальства.