Сегодня быть стрессоустойчивым — значит сорвать настоящий куш, ведь объем тревог и перегрузок, которые ежедневно сваливаются на современного человека, просто огромен. Триггером для психики становятся не только форс-мажоры на работе или бытовые неурядицы, но также и бесконечный поток информации, от которого невозможно спрятаться.

Примечательно, что с каждым годом общий уровень стресса в мире лишь растет, вынуждая людей подстраиваться под жесткие реалии. Больше других в этом преуспели дети, рожденные в «лихие 90-е». К такому выводу пришли ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Они обнаружили интересный факт: у детей, рожденных в конце XX века, которым сейчас 25-33 года, имеется ген, отвечающий за повышенную стрессоустойчивость.

О том, как стресс помогает развитию человечества, почему сегодня о нем говорят чаще обычного, что особенного в детях 90-х и чем чревато постоянное перенапряжение, эксклюзивно Пятому каналу рассказали психиатр Владимир Каторгин и историк Наталья Сытова.

Какую роль стресс играет в развитии человечества

Человек постоянно стремится к беспроблемной жизни, где царит ясность и стабильность во всех делах. Находиться в подобной среде хоть и приятно, но все же неэффективно.

«Стресс — это, в общем-то, двигатель прогресса, часть эволюционного этапа. Если бы человечество не испытывало с самых древних времен тревоги, мы бы не прошли те этапы развития и не оказались бы в этой точке эволюционного пути», — поделился психиатр.

В попытках найти наиболее эффективный способ хорошо жить человечество училось добывать и хранить пищу, обороняться от диких животных, разжигать огонь и строить наиболее безопасные места для ночлега.

Однако то, что сегодня охоту успешно заменил супермаркет, а пещеру — удобный жилой комплекс, не значит, что стало легче.

Стрессоустойчивость — полезное качество что сейчас, что тысячи лет назад. Вот только этот термин в разные эпохи трактуется неодинаково. Раньше обществу куда важнее было оперативно справиться с проблемой. К примеру, если неподалеку от поселения оказывался хищник, жители тут же пытались найти решение — бежать или обороняться. Ценным было именно умение сохранить холодный рассудок и в кратчайшие сроки устранить угрозу.

В современным реалиях под стрессоустойчивостью понимают способность выдерживать постоянное нервное напряжение в течение долгого времени. Риск стать жертвой дикого зверя или умереть от голода сегодня ничтожно мал. Сегодня стресс постоянный спутник человека, вот только главная проблема теперь в том, что быстро избавиться от первопричины его возникновения невозможно. Городской житель постоянно думает, как закрыть кредит, оценят ли его старания на работе, не возникнет ли ссор со второй половинкой.

Бесконечное ожидание утомляет не меньше, чем побег от прожорливого хищника. Однако дозированный стресс все же полезен. Он помогает держать тело и мозг в тонусе, учит быстро выходить из затруднительных ситуаций или адаптироваться под них с наименьшим влиянием на психику.

Как хронический стресс влияет на здоровье человека

Согласно статистике ВЦИОМ, более половины населения России практически все время находится в нервном напряжении. Конечно, в подобных условиях о пользе стресса не может быть и речи.

«Хронический стресс, тут надо понимать разницу, ни к чему хорошему не приводит точно. Вот здесь как раз включается генетический аппарат. К примеру, условно говоря, у человека есть ген, отвечающий за развитие того или иного психического расстройства, той же депрессии или шизофрении. На фоне хронического стресса он включается и приводит к развитию патологии», — поделился медицинский работник.

www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Стресс может проявляться в различных формах. Причем нередко он настолько хорошо маскируется под банальную усталость после тяжелого рабочего дня, что реальная причина недомоганий становится лишь на крайне запущенных стадиях.

Всего принято выделять три этапа развития стресса:

Первая стадия — эпизодический стресс. В этой стадии человек часто испытывает напряжение и дискомфорт, возникают беспокойство, тревога и раздражительность. Симптомы включают бессонницу, усталость, переживания и неуверенность.

В этой стадии человек часто испытывает напряжение и дискомфорт, возникают беспокойство, тревога и раздражительность. Симптомы включают бессонницу, усталость, переживания и неуверенность. Вторая стадия — хронический стресс. На этой стадии нервное напряжение становится более устойчивым и продолжительным. Человек постоянно ощущает усталость, мучают плохой сон, головные боли, проблемы с пищеварением, неожиданно пропадает интерес к жизни.

На этой стадии нервное напряжение становится более устойчивым и продолжительным. Человек постоянно ощущает усталость, мучают плохой сон, головные боли, проблемы с пищеварением, неожиданно пропадает интерес к жизни. Третья стадия — кризисный стресс. На этой стадии стресс становится невыносимым и чрезмерным. Человек теряет контроль над собой, возникают панические атаки, депрессия, суицидальные мысли, наступает нервное истощение.

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Неспадающее нервное напряжение способно нарушить работу всего организма. Среди наиболее частых его последствий:

Повышенное артериальное давление;

Учащенное сердцебиение;

Скованность и боли в мышцах;

Перепады настроения и панические атаки;

Если с возникшими недугами и их первопричиной никак не бороться, то впоследствии дело дойдет и до более опасных диагнозов. Хронический стресс в четыре раза увеличивает риск инсульта. Из-за него же современный человек впадает в зависимость от алкоголя и курения, а также зачастую переедает в попытках «заесть» проблемы и наконец расслабиться.

Почему рожденные в 90-х более стрессоустойчивы

Когда речь заходит о генетике, многие думают в первую очередь о внешних признаках, которые передаются детям от их родителей и ближайших родственников — цвет глаз, волос, рост, телосложение. Однако также в ДНК заложены характеристики, которые присущи всему человечеству. Именно они в ходе эволюции оказались наиболее эффективными и прошли «естественный отбор».

Однако наличие гена той же стрессоустойчивости не говорит о том, что все одинаково хорошо переносят психологические нагрузки. Многое также зависит и от окружающей среды.

Как известно, 90-е годы были временем глобальных перемен. Поэтому совершенно неудивительно, что именно у детей этого поколения ученые выявили повышенную стойкость к стрессам.

«Социально-экономический кризис 90-х годов внес свои коррективы в воспитание рожденных тогда детей. Им пришлось жить в условиях, когда общество отвергло старые ценности и авторитеты, а новые еще не пришли им на смену. Поэтому, не полагаясь на опыт родителей, данное поколение создавало свою жизненную философию. Училось выживать», — рассказала историк.

Примечательно и то, что это поколение получило наименование — Next (в переводе с английского — «будущий, следующий»). С одной стороны, их взросление пришлось на время, когда все вокруг преображалось. С другой, общая неопределенность вынуждала их стойко сносить все кризисы и превратности судьбы.

«На глазах этих детей рождалась современная Россия, и они закалялась вместе с ней. Поэтому благодаря этой закалке поколение детей 90-х и обладает очень высокой стрессоустойчивостью», — отметила специалист.

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Почему последующие поколения менее стрессоустойчивы

Очевидно возникает вопрос, почему же тогда рожденные в нулевые, напротив, крайне подвержены стрессу и намного чаще поднимают тему ментального здоровья.

Настолько разительное отличие между соседствующими поколениями возникло из-за разницы уровня жизни. Дети нулевых росли в относительной стабильности, среды для развития удивительной стрессоустойчивости попросту не было. Поэтому они более восприимчивы к разного рода проблемам.

Важно уточнить, что в обоих случаях есть свои положительные и негативные стороны.

«Чем меньше стресса мы испытываем за свою жизнь, тем крепче мы эмоционально. С другой стороны, стресс поддерживает и способствует дальнейшему развитию. Во всем должна быть мера», — рассказал эксперт.

Сильный и продолжительный стресс способен сократить годы жизни. Следовательно, дети 90-х, несмотря на свою стойкость, рискуют умереть раньше положенного. Поэтому собственноручно гнать себя из «зоны комфорта» и устраивать жесткие испытания, чтобы натренировать психику, точно не стоит.