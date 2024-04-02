Ретромеркурий уготовил 2 знакам зодиака тяжелый период с 1 по 25 апреля 2024

Апрель станет особым временем, когда произойдут кардинальные изменения в судьбах людей, так как откроет данную пору ретроградный Меркурий. Данное астрологическое событие характеризуется тем, что на небосклоне планета начинает как бы пятиться назад.

Конечно, ничего страшного с космических объектом не происходит, это всего лишь иллюзия, но с древности люди верят в дурное предзнаменование, что приносит собой указанное явление. Неслучайно в даты, когда оно происходит, старались не ссориться и не начинать новое, ведь любые занятия могли превратиться в масштабную проблему.

Какими последствиями обернется ретроградный Меркурий в апреле 2024, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Августа Яковлева.

Что такое ретроградный Меркурий

В период ретроградного Меркурия, который происходит несколько раз в год, наблюдателям с Земли кажется, что планета начинает обратный ход. Согласно выводам ученых, это всего лишь оптическая иллюзия, связанная с особенностями движения объектов в космосе. Однако по мнению астрологов, данное явление имеет существенное влияние на людей.

Меркурий считается покровителем скорости, коммуникаций, быстрых решений и продвижения. Начав обратный ход, планета подтормаживает указанные процессы, вызывает трудности и чинит препятствия на пути к цели.

Прошлый период ретроградного движения космического объекта выпал на предновогоднюю пору и завершился 2 января 2024-го. Многие в данное время отмечали задержку в отправлении и получении подарков, неурядицы, связанные с пересылкой почты и работой маркетплейсов, а также сложность в построении диалога. Все эти черты будут присущи и новой поре, поэтому стоит быть особенно осторожными в начале апреля.

В чем особенности ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля 2024

В 2024-м Меркурий впервые начнет движение в обратную сторону с 1 апреля и вернется в привычное положение 25 числа. Усиливать влияние планеты способно и ее местонахождение на небосводе.

«Сейчас Меркурий будет находиться в Овне, нейтральном для себя знаке зодиака, но его окраска окажет соответствующее влияние. Станут характерными поспешность, вспыльчивость, искрометность, быстрота реакций», — отметила эксперт.

Внезапно охватившее бурное желание и внутренний порыв начнут подгонять к какому-то результату, но в погоне за мечтой можно упустить что-то важное.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля 2024

В период ретроградного Меркурия стоит отложить все важные дела, так как высока вероятность оказаться не в том месте, не в то время и не с теми людьми. Просочиться ошибки и погрешности могут и в бумаги, но всплывет правда наружу только через определенный срок, что сыграет злую шутку.

«С 1 по 25 апреля высок риск срыва сделок, договоренностей, подписания контрактов и вообще документов. Чаще обычного теряются посылки и корреспонденция. Случаются накладки с транспортом, логистикой, ломаются техника, гаджеты», — предостерегла астролог.

Нежелательно приобретать технику, в том числе автомобили и другой транспорт. Делать это стоит только в крайнем случае, но все равно лучше брать гаджеты с гарантией и сохранять чеки, так как высока вероятность поломки.

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Не обойдут стороной злоключения и тех, кто решит отправиться в поездки и командировки. Заядлым путешественникам и тем, кто постоянно перемещается с места на место, стоит заранее проработать маршруты, выезжать на вокзалы и аэропорты заблаговременно, перепроверять бронирование отелей.

С выходом на новую работу тоже не стоит спешить. Есть вероятность, что требования и условия труда окажутся не совсем теми, которые обговаривались на собеседовании. Перед тем как перейти на новую должность, лучше не только побеседовать с руководителем, но и почитать отзывы сотрудников компании на специальных платформах.

Особый подход нужен к темам здоровья и красоты. Если планируется какое-то вмешательство, лучше проконсультироваться у нескольких специалистов. Однако желательно отложить процедуры на конец апреля, после 25 числа.

Однако не стоит паниковать и бояться данного периода. Ретроградный Меркурий собой способен принести и положительные моменты. Например, получится возобновить отношения со старыми друзьями и знакомыми, сделать перестановку в доме, завершить некоторые дела.

«Хорошо сделать выводы, подвести итоги, провести некую работу над ошибками и исправить все. Это лучшее время для запуска рекламных кампаний, объявлений и прочего», — рассказала эксперт.

В это время высока вероятность привлечь к себе или своей компании больше внимания.

Каким знакам зодиака нужно проявить осторожность в апреле

Стоит помнить, что каждый по-разному ощутит на себе воздействие данного события. Например, люди, появившиеся на свет в период ретроградного Меркурия, не испытают серьезных перемен в жизни. Проверить это достаточно просто — нужно лишь составить свою натальную карту в интернете.

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Однако если учитывать солнечный знак зодиака, который известен по дате и месяцу рождения человека, то двум представителям астрологического круга стоит проявлять максимальную осторожность.

«Можно предположить, что с 1 по 25 апреля более горячая острая пора будет для и без того вспыльчивых Овнов и Скорпион. Им можно порекомендовать опять же по возможности избегать провокаций, конфликтов, выяснения отношений, излишних стрессов», — предостерегла специалист.

Не стоит вносить в жизнь новые краски (идти к новому парикмахеру или стилисту, делать ремонт), иначе придется долго разбираться с последствиями.