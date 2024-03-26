Владимир Вдовиченков еще не успел познакомиться со своим первым внуком. Как актер воспринял информацию о том, что стал дедушкой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актер Владимир Вдовиченков впервые стал дедушкой. Какое имя родители дали ребенку? Почему заслуженный артист России еще не видел собственного внука? Как он помогает наследникам? Что подарил на выписку? И для чего наводит справки о бесхозной земле в Подмосковье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я играл с собакой целое утро. Занимался своими делами. И вдруг: о, сегодня же премьера. Я как, не знаю, как, наверное, Онегин: поиграл с собакой, погулял по полю, оделся и приехал на торжественное мероприятие», — рассказал актер.

Актер Владимир Вдовиченков — редкий гость на светских мероприятиях. Он живет за городом на даче. В Москву приезжает только по работе. На премьере фильма артист рассказал о радостном событии в его жизни. Оказалось, еще в декабре звезда сериала «Бригада» впервые стал дедушкой.

«Нет какого-то такого „Ах“. То есть я знал, что все равно это будет. Это наша жизнь. В любом случае я рано или поздно стану дедушкой, и это как-то само собой. И вдруг, когда мне сказал об этом сын Леня, говорит: „Пап, тут…“ Я: „Вот и наступил этот момент“. Все идет своим чередом», — поделился Владимир Вдовиченков.

Мальчика назвали Михаилом. Актер говорит: ребенок — копия его невестки Евгении. В ближайшее время малыша планируют крестить. Вдовиченков хочет принять участие в таинстве. Ведь он до сих пор не видел внука лично.

«Он живет в Петербурге. Я пока не видел. Я видел, конечно, фотографии, туда-сюда, но пока не общался. Не знаю, ощущения странные. Смотрю в зеркало, думаю: дедушка? Вроде еще на дедушку не похож… Как только будут крестины… Я здесь человек подневольный. Как меня приглашают, зовут. Я там не хозяин, типа, ну-ка дайте сюда, я тут все разрулю», — уточнил актер.

Он старается не вмешиваться в жизнь Леонида. После развода с Анной Коневой Вдовиченков практически не общался с сыном, о чем впоследствии горько жалел. Лишь позднее возобновил с наследником общение, помог ему окончить университет, а на совершеннолетие, по данным СМИ, купил ему квартиру.

Владимир Вдовиченков признался, что не любит видеть себя на экране

«У нас с сыном такие отношения выстроились. Я ему позвоню и говорю: „Может быть, что-то надо?“. Он говорит: „Папа, спокуха. Если будет что-то надо…“. Конечно, какие-то нужно, коляску, еще что-то. А так я не навязываюсь. И меня особо никто там не тянет, ничего», — заявил Вдовиченков.

По словам актера, сын работает экскурсоводом по Петербургу.

У Владимира также есть дочь от четвертого брака с Ольгой Филипповой — 18-летняя Вероника. Он поддерживает общение с наследницей, обеспечил жильем. В подростковом возрасте артист с пониманием отнесся к ее экспериментам с внешностью. И не ругал за экстремальный цвет волос, агрессивный макияж и пирсинг. Девушка часто гостит в доме у актера и его пятой жены Елены Лядовой.

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«В детстве ей нужно чемоданчик любви дать, потому что вся жизнь будет у нее эту любовь забирать. Вся жизнь будет ей бить по голове и по другим частям тела, обижать и делать больно. Когда ты снарядишь этот чемоданчик, если этой любви хватит, чтобы защищаться на протяжении жизни. Вот моя задача. Чтобы ей этого тепла хватило на всю жизнь», — объяснил Вдовиченков.

Актер мечтает: как только внук подрастет, все его дети будут собираться у него на даче. Он даже решил улучшить экологию в дачном поселке. И уже присматривает бесхозный участок земли неподалеку. Вдовиченков хочет посадить там лес.

«У меня мысль даже возникла: может быть, обратиться даже в администрацию области. Узнать, есть ли какие-то территории, которые считаются такими относительно заброшенными. И, в общем, никто ими заниматься не хочет. Может быть, какое-то общественное даже движение затеять. Озеленить землю», — рассказал он.

Актер считает себя закоренелым провинциалом. Вдовиченков с удовольствием сам чистит снег, убирает листву и мусор. А в перерывах между деревенской жизнью снимается в кино.