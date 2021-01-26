Владимир Вдовиченков рассказал о состоянии здоровья актрисы Елены Лядовой

Российский актер Владимир Вдовиченков опроверг информацию о госпитализации в больницу его звездной супруги Елены Лядовой.

«Она дома. Все хорошо. Нет, госпитализации не было. Да, мы вызывали врача. У нас были какие-то там вопросы. Но все, мы дома. Все в порядке», — заявил актер в комментарии для 5-tv.ru.

Он поблагодарил за беспокойство и еще раз заверил всех, что с его супругой все в порядке.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что звезда «Левиафана» и сериала «Псих» обратилась к медикам с жалобами по гинекологическому вопросу.