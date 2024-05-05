Как приготовить аппетитные свиные ребрышки барбекю на гриле — рецепт

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 16 0

Отменный вкус ребрышкам барбекю на гриле придаст особый ингредиент в соусе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Румяные, хрустящие, с аппетитной корочкой ребрышки барбекю — коронное блюдо любого пикника. Оно идеально подходит для приготовления как на гриле, так и дома в духовке. Обязательно подается с овощами, картофелем и специальным соусом. Этот вид мяса считается наиболее мягким, сочным и вкусным, особенно если правильно его приготовить.

В чем секрет идеальных ребрышек барбекю и как быстро их замариновать перед выездом на природу — своим фирменным рецептом эксклюзивно для 5-tv.ru поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар

Соус для ребрышек барбекю на гриле — пошаговый рецепт

Пикантная добавку не только подчеркнет вкус мяса, но и станет ключевым элементом маринада. Такой соус на томатной основе необходимо приготовить заранее.

Ингредиенты для соуса:

  • Растительное масло — 2 столовых ложки;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Сахар коричневый — 80 граммов;
  • Кетчуп — 200 граммов;
  • Горчица — 2 чайных ложки;
  • Бальзамический уксус — 1,5 столовых ложки;
  • Паприка копченая — 3 чайных ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Мисо-паста  (shiro miso) - 1 чайная ложка.

Последний пункт - секретный ингредиент от шефа. С ним соус получается отменно вкусным.

Способ приготовления соуса для ребрышек барбекю

  1. В сковороду налить масло, добавить пропущенный через пресс чеснок, коричневый сахар (он придаст мясу аппетитную золотистую корочку), кетчуп с горчицей, бальзамический уксус и паприку с солью.
  2. Массу тщательно перемешать и уваривать на среднем огне до загущения.

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Ребрышки барбекю на гриле — пошаговый рецепт

Желательно выбрать охлажденные свиные (можно говяжьи или бараньи) ребра с большим количеством мяса и тонкой прослойкой жира.

Ингредиенты:

  • Свиные ребра — примерно 1-1,3 килограмма;
  • Сахар коричневый — 1 столовая ложка;
  • Чеснок гранулированный — 1 чайная ложка;
  • Паприка копченая — 1 чайная ложка;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Сливочное масло — 30 граммов;
  • Пиво — 300 граммов.

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Способ приготовления ребрышек барбекю на гриле:

  1. С внутренней стороны ребрышек снять пленку по всей длине.
  2. Хорошенько смазать всю поверхность соусом BBQ с одной стороны при помощи кулинарной кисточки.
  3. Присыпать специями: потребуется копченая паприка, сухой чеснок, коричневый сахар с солью.
  4. Выложить ребра на решетку–гриль вниз той стороной, которую смазали соусом.
  5. Покрыть соусом другую сторону.
  6. Обжаривать по три минуты с каждой стороны. Жар должен быть сильным.
  7. Выложить на двойной слой фольги мясом вниз и со всех сторон сформировать бортики.
  8. Повторно смазать соусом и выложить кусочки сливочного масла.
  9. Залить ребрышки пивом, которое сделает мясо мягче и сочнее.
  10. Завернуть полностью в фольгу и выложить на решетку.
  11. Оставить томиться на 30 минут, переворачивать не нужно.
  12. Вынуть из фольги и выложить на доску.
  13. Обильно смазать оставшимся соусом.

Перед подачей мясо отделить от косточек, выложить на лист лаваша с кольцами хрустящего красного лука, присыпав гранатом. Затем завернуть в лаваш и обжарить с двух сторон на решетке.

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