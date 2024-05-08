Сочно и с дымком: какую щепу выбрать для идеального копчения мяса и рыбы

Многие любят блюда, приготовленные методом копчения. Мясо, рыба, птица после воздействия дыма становятся особенно ароматными и вкусными. Истинные ценители такой еды часто задаются вопросом, какую щепу приобрести для копчения? Вариантов очень много, но не каждый позволяет добиться желаемого результата.

Что использовать, чтобы мясо получилось сочным? Какие щепы могут испортить результат и даже навредить здоровью? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какую щепу можно использовать для копчения

Щепа — это измельченная древесина, которая получается в результате механической обработки. Зачастую она используется для копчения пищи. В магазине можно встретить частицы разных пород деревьев. Однако далеко не все виды подойдут для копчения.

«Ни в коем случае нельзя использовать березу, сосну и любые деревья со смолой. Они испортят еду во время приготовления», — предупреждает гриль-мастер Михаил Озерицкий.

Важно знать, что для готовки щепа, являющаяся побочным продуктом, не используется, а изготавливается специально. Для копчения рыбы, сала и домашней птицы лучше использовать с щепу плодовых деревьев, а для мяса или дичи — твердо-лиственных пород. Также необходимо, чтобы частицы были достаточно крупными — около одного на полтора сантиметра.

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К каждому виду копчения нужен свой подход. Если предстоит делать блюдо на открытом гриле, то лучше заранее замочить щепу в воде. Тогда она не вспыхнет, а будет долго тлеть на углях и сильно дымиться. К готовке в закрытом коптильном шкафу увлажнять древесину не требуется, потому что туда поступает мало воздуха.

Наиболее популярные виды щепы — это вишневая, яблоневая и ольховая. Именно данные породы древесины были выбраны для эксперимента. Первая оказалась самой дорогой — 174 рубля за килограмм. Две другие обошлись практически одинаково — 123 и 124 рубля. Их различие не только в цене. Яблоневая и вишневая одинакового размера, а ольховая оказалась очень маленькой. Будет ли заметна разница на практике?

Как грамотно выложить щепу в мангал

Для подготовки к тесту в стоящие на мангале коптильни с раскаленными до одинаковой температуры углями засыпали по 100 граммов щепы каждого вида. Измельченную древесину нужно укладывать не слишком плотно, необходимо оставить небольшой просвет. При правильном подходе уже через минуту над коптильней уже поднимется дым.

Что может испортить результат копчения

Для того чтобы выяснить, в каких случаях приготовленная методом копчения пища будет непригодна для употребления, нужно проверить образцы на токсичность. Сами по себе плодовые и твердолиственные породы деревьев считаются безопасными, но иногда производители хотят сэкономить. В сырье могут добавить куски березы или сосны, содержащие в себе смолу и деготь. Такой состав не только приведет к ухудшению вкуса, но и вызовет проблемы со здоровьем, так как при нагреве во время копчения выделяются опасные канцерогены.

Чтобы проверить щепу на токсичность, над каждым мангалом держат лист бумаги. Если в образцах есть примеси, то на материале появятся маслянистые пятна или копоть. Бумага, расположенная над яблоневым и вишневым образцами осталась чистой, а вот над ольховой древесиной немного пожелтела.

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«Скорее всего, это процесс горения листа, потому что щепа мелкая, из-за чего быстрее разгорается и, соответственно, дает больше жара. И влажность тоже на это влияет. Возможно, ольха — самый сухой экземпляр», — отмечает эксперт.

Во время готовки медлить нельзя. Если передержать щепу на открытом воздухе, она загорится. Так и случилось в ходе эксперимента.

«Потому что у нас идет контакт с кислородом, чего не должно быть. Соответственно, как только щепа начинает гореть, процесс дымления и копчения заканчивается, и продукт может от этого испортиться, высушиться и самого копчения не будет», — говорит гриль-мастер.

Какая щепа приведет к наиболее качественному результату

Эффект от копчения на разной щепе был проверен на скумбрии. На ее приготовление ушло 15 минут.

На яблоневой древесине рыба получилась сочная и вкусная. На вишневой блюдо прокоптилось еще лучше. В шкурке меньше горечи, а филе нежнее. А вот экземпляр, приготовленный на ольховой щепе, разочаровал. Рыба получилась прогорклой с неприятным послевкусием.

Вероятно, главную роль в этом тесте сыграл размер частиц, а не порода дерева. В таком случае для домашнего копчения подойдет любая крупная щепа плодовых или твердолиственных пород. Однако стоит внимательно смотреть на состав, чтобы не испортить ни вкус блюда, ни собственное здоровье.