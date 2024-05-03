«Вселенная мне уже его готовит»: какого мужчину ищет Катя Лель после развода

Певица Катя Лель уже оправилась после развода и ожидает, что скоро найдет нового возлюбленного. Каким он должен быть, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Катя Лель рассказала о жизни после развода. Что изменилось в ее мировоззрении? Какого мужчину теперь ищет 49-летняя певица? И правда, что она точно знает, когда произойдет судьбоносная встреча? Простила ли артистка бывшего мужа? Из-за чего она много лет терпела его зависимость? И почему не стала подавать на алименты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Жизнь прекрасна, потому что ты спокоен, ты гармоничен, ты принадлежишь себе, ты ни под кого не подстраиваешься, ты не переживаешь, ты не живешь в страхах каких-то. Ты просто гармоничен с собой и с этим миром», - объяснила певица.

Недавно Катя Лель стала свободной женщиной. Она развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни. Артистка признается: такой счастливой не ощущала себя никогда.

«Ты хочешь — идешь туда, хочешь — не идешь. Ты располагаешь своим временем, располагаешь собой, своими интересами и строишь жизнь по своему согласию», — отметила Катя Лель.

Когда в СМИ только появились новости о расставании, поклонники начали искать причины. Подозревали измены, финансовые проблемы и даже общение Лель с пришельцами. Катя часто делится подробностями своих контактов с жителями других планет. Иногда они бывают приятными, иногда не очень. В свое время артистка жаловалась, что инопланетяне украли у нее зубы.

«Катя постоянно в окна видит НЛО, каких-то пришельцев. Они дома у нее. Поэтому, может быть, если она об этом всегда говорила, муж решил, что она немножко того», — предположил журналист Грозданов.

«Я была на других планетах. Поэтому я не знаю, о чем еще можно мечтать», — заявила Катя Лель.

Но вскоре исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала: брак разрушили вредные привычки Игоря. Она долго терпела его пристрастие к выпивке. Отправляла мужа на реабилитацию. Но ничего не помогало. В конце концов, звезда поняла: все бесполезно.

«Я не верю, что люди меняются. Это сказки. Если человек подвержен какому-то искушению и какой-то зависимости, если человек это делал, он будет это делать завтра», — подчеркнула она.

По словам артистки, Кузнецов так и не осознал свою вину. И даже сейчас не пытается решить проблему с алкоголем.

«Иди с богом»: Катя Лель рассказала подробности расставания с бывшим мужем

«Мне кажется, он не чувствует даже в этом необходимости, потому что считает, что это нормальное явление для него и ничего такого не происходит в его жизни. Видите, у нас разные понятия. Для меня это ненормально, для него это нормально», — рассказала певица.

Сначала Игорь не верил в серьезность намерений жены и пытался ее вернуть. Но Лель была непреклонна. Она считает, что и так давала слишком много шансов. А теперь время упущено.

«Бесполезно что-либо предпринимать в мою сторону. Меня невозможно купить, что бы он ни делал. У него было целых 18 лет для того, чтобы исправить ситуацию», — заявила артистка.

«Вы знаете, это как какой-то инструмент, который вы все время чините-чините, он бесконечно ломается. Может, проще взять новый?» — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Расстались супруги мирно. Имущество делить не стали. Катя Лель понадеялась на честность Кузнецова и не подала на алименты. Правда, пока мужчина не горит желанием помогать.

«Мне часто задают вопрос, это мои друзья, мои близкие: „А ребенок обеспечен, допустим, отцом в течение месяца?“. Я говорю: „Нет“. — „А почему? Ты же женщина, а у нее есть папа“. Я говорю: „Да. Ну?“. Все-таки я пока не ставила об этом вопрос. Я, конечно, надеюсь на его мужское, порядочное в этом отношение и все-таки, что он это будет делать», — уточнила Лель.

Но певица заявила, что в состоянии обеспечить себя и ребенка. И уже готова к новым отношениям.

«Со свободным человеком, осознанным, добрым, состоявшимся, который будет ценить и благодарить тебя за то, что ты есть», — описала певица.

Немаловажным для Кати Лель является и внешность потенциального возлюбленного. Далекие от спорта — сразу мимо.

«Он должен заниматься собой, своим телом обязательно. То есть он должен быть в нормальной форме, конечно», — подчеркнула звезда.

Но самое главное — избранник должен найти общий язык с дочерью звезды, 15-летней Эмилией. В противном случае певица не собирается тратить свое время.

«Если мужчина умен, то он обязательно сделает все для того, чтобы понравиться и привлечь внимание ребенка женщины. Конечно», — объяснила артистка.

Лель заявляет: ждать осталось недолго. Очень скоро в ее сердце снова поселится любовь. Она получила соответствующий сигнал свыше.

«Я знаю, что он придет совсем скоро. Что Вселенная мне уже его готовит. Он уже совсем близко», — заявила Катя Лель.

После развода артистка еще больше погрузилась в эзотерику и изучение космоса. Певица надеется, что будущий возлюбленный поддержит ее интересы. И они вместе смогут познавать внеземные цивилизации.