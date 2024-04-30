«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 14 0

Психолог увидел вместо Кати Лель фиолетовую инопланетянку

«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Звезда занимается духовными практиками уже 12 лет. Какую связь она установила «с космосом»?

Певица Катя Лель, как и многие знаменитости, увлекается медитациями и духовными практиками. На одном из таких сеансов произошел необычный инцидент — певица стала похожа на инопланетянку.

Знаменитость уже 12 лет не представляет свою жизнь без дыхательных упражнений, по ее словам, это помогает ей выйти на новые частоты и услышать свою душу, разговаривая с ангелами. Во время очередного сеанса психолог шокировала певицу своим заявлением.

«Она говорит: «Понимаете, когда вы сидели, я вдруг открываю глаза во время практики, и я вижу вместо вас фиолетового цвета инопланетянку. Я вот так глаза протерла, опять открываю, — то же самое. Я не понимаю. Я не могу это объяснить», — поделилась воспоминаем артистка на популярном YouTube-шоу.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» отметила, что во время этой практики она заранее знала, что ей скажет специалист. Катю Лель это обстоятельство не смутило, ведь она уже соприкасалась с иным. В 16 лет маленькая Катя пила кофе на кухне с родственниками, и члены ее семьи заметили зеленое свечение, после которого у будущей звезды исчезли зубы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кате Лель назвали дату ее смерти.

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