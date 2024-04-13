«Иди с богом»: Катя Лель рассказала подробности расставания с бывшим мужем

Певица в прошлом году развелась с супругом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни и рождения дочери.

Певица Катя Лель рассказала, что при расставании с бывшим мужем Игорем Кузнецовым поблагодарила его за совместно прожитые годы.

«Мы поблагодарили друг друга, пожелали счастья, благословили друг друга. Я сказала: „Иди с богом“. Сегодня такой мир, когда люди должны находить в себе силы отпустить человека, поблагодарив его. У каждого свой путь, и это нормально», — поделилась знаменитость в беседе с «МК».

Певица предполагает, что экс-супруг хочет ее вернуть, однако это бесполезно. Лель заявила, что ее «невозможно купить», и бывший муж это знает и поэтому даже не предпринимает никаких попыток.

«У него было целых 18 лет для того, чтобы исправить ситуацию, чтобы быть в других энергиях, но, если он не успел это сделать, значит все: дорога твоя закрыта», — подчеркнула певица.

По словам Лель, она не верит в то, что люди меняются, особенно, если они подвержены какой-то зависимости. А бывший супруг, как утверждает певица, имеет проблемы с алкоголем, что и стало причиной их расставания. Более того, он даже не пытается справиться со своей зависимостью, отмечает знаменитость.

«Мне кажется, он даже не чувствует такой необходимости, он считает, что в его жизни ничего особенного не происходит. Видите, у нас разные дороги. Для меня это ненормально, для него — нормально. Причем я его отправляла к специалистам много раз», — призналась Лель.

Весь прошлый год поклонники певицы обсуждали главную новость ее жизни: развод с мужем, с которым она прожила больше 15 лет и родила дочь Эмилию. Эта семья считалась образцовой в шоу-бизнесе, поэтому информация о том, что певица решила расстаться с супругом, прогремела как гром среди ясного неба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель раскрыла местонахождение главного центра НЛО в России.