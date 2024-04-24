«Сознание людей еще не готово»: Катя Лель объяснила нелюбовь фанатов к НЛО

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Она также раскрыла секрет нового витка популярности своей старой песни.

«Сознание людей еще не готово»: Катя Лель объяснила нелюбовь фанатов к НЛО

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Певица Катя Лель во время гала-премии канала «МУЗ-ТВ» поделилась мнением о не поддерживающих ее поклонниках. В комментарии KP.RU звезда заявила, что они поменяют свое мнение.

Знаменитость, известная не только благодаря ее громкими музыкальным хитам, но и крайней увлеченностью инопланетянами, решила не судить своих фанатов. Звезда уверена, что когда люди «материально» это увидят, то точно поменяют свое мнения, и она будет тут как тут.

«Я понимаю, что сознание людей, которые еще не готовы к этой информации, может смеяться, может говорить все что угодно. Это нормально, это их выбор», — говорит Катя Лель.

Певица не забыла и объяснить новый взлет популярности ее старой композиции «Мой мармеладный» — сейчас она плотно засела в мировых топах. Звезда уверена, что песни, что сами артисты, остаются навсегда в сознании людей — старение им неведомо.

«Другой вопрос, что спустя 20 лет через наше сознание прогружает энергию на высоких частотах по всему миру», — объясняет свою точку зрения певица.

Она уверена, что сейчас это произошло не просто так, и этот замысел скоро сам подробно раскроется перед людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что эпатажная звезда готовит преемницу — 15-летнюю дочь Эмилию. Катя Лель заявила, что она уже проявила свой яркий вокальный талант.

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