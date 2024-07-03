Иначе поползут морщины: какие три частые ошибки «сушат» лицо летом

| Обновлено: |
Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Кажется, что стандартный крем для лица и солнечные очки спокойно защитят лицо от солнца в течение дня, но это не так.

Фото, видео: 5-tv.ru

Летом, несмотря на зной и духоту, хочется хорошо выглядеть. Увы, несмотря на широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, далеко не всем удается балансировать между красотой и здоровьем кожи лица.

Как летом правильно ухаживать за собой и комбинировать основные косметические продукты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог Анна Абсалямова.

Частые ошибки при уходе за кожей летом

Независимо от возраста и типа кожи женщины можно выделить три наиболее частые ошибки:

Читайте также

Бронзовая опасность: что будет с кожей, если загорать без крема

Недостаточное увлажнение кожи. Сам по себе солнцезащитный крем, несмотря на видимую «жирность» покрытия, не напитает лицо. Освежающий тоник тоже не выполнит этой функции. Пренебрежение дневным и вечерним кремами быстро ведет к обезвоживанию, а затем — к преждевременному старению и ранним морщинам.

Неправильное или несвоевременное использование солнцезащитных средств. Современная декоративная косметика гарантирует небольшую защиту от солнца, поэтому многие девушки и женщины пренебрегают дополнительными средствами. Увы, это сказывается на качестве кожи.

В зависимости от прогноза погоды и времени, проводимом на свежем воздухе, необходимо подобрать подходящую защиту от UVB и UVA-лучей. В городе достаточно нанести крем или спрей на лицо и руки с утра перед выходом на улицу. На пляже санскрин желательно обновлять каждые 2-3 часа или после каждого купания. Без слоя SPF (фактора защиты) неизбежно фотостарение, шелушение, покраснения и ожоги кожи.

Злоупотребление декоративной косметикой. Плотная текстура и использование нескольких косметических средств для «многослойности» макияжа в жару — неподходящий вариант на каждый день. Это вызывает акне и различного рода высыпания.

«Летом важно регулярно очищать кожу от жира и загрязнений. Утром и вечером обязательно использовать увлажняющие крема. Перед выходом на улицу наносить крем, а спустя небольшое время — SPF-защиту от 30 и выше», — порекомендовала специалист.

В какой последовательности наносить крема

Зачастую проблему вызывает многоступенчатость утреннего ухода. Непонятно, солнцезащитный флюид и еще тональный крем, то в какой последовательности это делать?

«Сначала нужно нанести на лицо увлажняющий крем, потом солнцезащитный флюид и дать ему впитаться. Через несколько минут — тональный крем. Для комбинированной или склонной к жирности кожи лучше подойдет средство с легкой текстурой или матирующим эффектом», — порекомендовала Абсалямова.

Чтобы лицо не блестело в жару, лучше отдать предпочтение увлажняющему продукту с более легкой текстурой или заменить крем на матирующий гель. В жару также удобно использовать матирующую салфетку или пудру.

Читайте также

Бомба замедленного действия: какие проблемы с лицом незаметно возникают летом

Многие отказываются от санскрина, потому что после него лицо становится белым из-за слишком плотного покрытия. Кроме того, крем забивает поры и вызывает высыпания. Косметолог предложила в таком случае поменять тюбик крема на гель или флюид. И желательно выбирать средство с пометкой «некомедогенный». Тогда проблем не возникнет.

Как правильно ухаживать за кожей летом

Соблюдение очень простых рекомендаций поможет защитить лицо от негативного ультрафиолетового воздействия.

  • Пить больше жидкости. Именно простая воды, а не кофе или газировка нужны для поддержания гидратации кожи.
  • Пользоваться увлажняющими и солнцезащитными средствами.
  • С 10 до 16 часов обязательно носить солнечные очки и головной убор с полями.
  • Очищать кожу два раза в день.
  • Наносить на губы бальзам с SPF-защитой.
+24° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру
8:39
«Мурашки по коже»: Ольга Якубович о преследующем ее долгие годы демоне
8:35
Иначе поползут морщины: какие три частые ошибки «сушат» лицо летом
8:25
Киев принудительно эвакуирует детей из Волчанской общины под Харьковом
8:24
Кусаются и лезут в уши: Волгоград переживает нашествие мошкары
8:14
Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака