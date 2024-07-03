Иначе поползут морщины: какие три частые ошибки «сушат» лицо летом

Летом, несмотря на зной и духоту, хочется хорошо выглядеть. Увы, несмотря на широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, далеко не всем удается балансировать между красотой и здоровьем кожи лица.

Как летом правильно ухаживать за собой и комбинировать основные косметические продукты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог Анна Абсалямова.

Частые ошибки при уходе за кожей летом

Независимо от возраста и типа кожи женщины можно выделить три наиболее частые ошибки:

Недостаточное увлажнение кожи. Сам по себе солнцезащитный крем, несмотря на видимую «жирность» покрытия, не напитает лицо. Освежающий тоник тоже не выполнит этой функции. Пренебрежение дневным и вечерним кремами быстро ведет к обезвоживанию, а затем — к преждевременному старению и ранним морщинам.

Неправильное или несвоевременное использование солнцезащитных средств. Современная декоративная косметика гарантирует небольшую защиту от солнца, поэтому многие девушки и женщины пренебрегают дополнительными средствами. Увы, это сказывается на качестве кожи.

В зависимости от прогноза погоды и времени, проводимом на свежем воздухе, необходимо подобрать подходящую защиту от UVB и UVA-лучей. В городе достаточно нанести крем или спрей на лицо и руки с утра перед выходом на улицу. На пляже санскрин желательно обновлять каждые 2-3 часа или после каждого купания. Без слоя SPF (фактора защиты) неизбежно фотостарение, шелушение, покраснения и ожоги кожи.

Злоупотребление декоративной косметикой. Плотная текстура и использование нескольких косметических средств для «многослойности» макияжа в жару — неподходящий вариант на каждый день. Это вызывает акне и различного рода высыпания.

«Летом важно регулярно очищать кожу от жира и загрязнений. Утром и вечером обязательно использовать увлажняющие крема. Перед выходом на улицу наносить крем, а спустя небольшое время — SPF-защиту от 30 и выше», — порекомендовала специалист.

В какой последовательности наносить крема

Зачастую проблему вызывает многоступенчатость утреннего ухода. Непонятно, солнцезащитный флюид и еще тональный крем, то в какой последовательности это делать?

«Сначала нужно нанести на лицо увлажняющий крем, потом солнцезащитный флюид и дать ему впитаться. Через несколько минут — тональный крем. Для комбинированной или склонной к жирности кожи лучше подойдет средство с легкой текстурой или матирующим эффектом», — порекомендовала Абсалямова.

Чтобы лицо не блестело в жару, лучше отдать предпочтение увлажняющему продукту с более легкой текстурой или заменить крем на матирующий гель. В жару также удобно использовать матирующую салфетку или пудру.

Читайте также Бомба замедленного действия: какие проблемы с лицом незаметно возникают летом

Многие отказываются от санскрина, потому что после него лицо становится белым из-за слишком плотного покрытия. Кроме того, крем забивает поры и вызывает высыпания. Косметолог предложила в таком случае поменять тюбик крема на гель или флюид. И желательно выбирать средство с пометкой «некомедогенный». Тогда проблем не возникнет.

Как правильно ухаживать за кожей летом

Соблюдение очень простых рекомендаций поможет защитить лицо от негативного ультрафиолетового воздействия.